生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

羨慕死！台中再宣布公車駕駛加薪4000元起　3年已調薪8千

▲台中,客運,公車,統聯。（圖／台中市交通局提供）

▲台中市交通局宣布，台中公車司機薪水再加4000元起，累計3年來，公車司機已經加薪8000元。（圖／台中市交通局提供）

記者游瓊華／台中報導

因應近年來受到物價通膨及缺工影響，公車營運成本持續上升，台中市交通局表示，將調整公車「每車公里合理營運成本」調升6.62%，基本里程內「每延人公里運價」調升3.73%，公車票價則維持現行收費，並同步要求客運業者配合為公車駕駛加薪至少4000元以上，其他公車從業人員加薪逾2000元，鼓勵更多人才投入。由於前年台中已經為公車司機加薪4000元起，此次再加薪，共計調薪8000元起。

交通局長葉昭甫表示，台中市自110年起推動市民限定市民專享的「雙十公車」優惠政策，至今已超過190萬人次綁卡，每年平均創下8000多萬人次的載客量，是台中市最便利的大眾運輸工具，近來全國出現大客車駕駛荒，影響專業交通人員擔任公車駕駛的意願，交通局盤點客運業經營環境與駕駛員薪資待遇，以調整台中市公車基本運價及合理營運成本，實質改善大眾運輸業的勞動條件。

葉昭甫指出，台中市在112年曾調整過公車運價，並替駕駛員加薪4000元，加上這次調整一起計算，總共加薪至少8000元以上，希望調薪的好消息帶動駕駛員好「薪」情，透過提升整體從業人員的薪資福利，強化台中市公車服務品質，更歡迎有熱忱、有專業的駕駛長加入台中市大眾運輸服務的行列。

交通局進一步說明，此次由台中市公車公會及業者依實際經營現況評估「每車公里合理營運成本」及「每延人公里基本運價」，並由交通局依法審核定案，為了鼓勵大家持續使用大眾運輸系統，公車票價將維持現行收費，票價差額則由市府吸收，不增加民眾經濟負擔。

