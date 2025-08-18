　
地方焦點

台東首度開通直飛馬來西亞航線　國際旅遊版圖再擴大


▲台東首度開通直飛馬來西亞航線。（圖／台東縣政府提供）

▲台東首度開通直飛馬來西亞航線。（圖／台東縣政府提供）

記者楊晨東／台東報導

台東國際航線再傳佳音！台東縣政府攜手華府旅遊集團與馬來西亞峇迪航空（Batik Air），宣布將於12月30日開通「台東—馬來西亞」五日遊直航包機航線，這也是台東首次直飛馬來西亞，象徵東海岸觀光魅力持續走向國際。

縣長饒慶鈴表示，縣府深知要讓國際航線成功運作，必須先建立市場信心。因此在包機啟航前，縣府團隊已率隊赴馬來西亞與當地業者交流、推廣，並簽署觀光合作備忘錄，成功提升台東在馬來西亞旅遊市場的能見度。此次航線開通，不僅讓台東旅客免去轉機困擾，更為馬來西亞旅客提供直達東海岸的便利管道。

台東縣交通及觀光發展處指出，今年6月副處長洪國欽率團前往馬來西亞，與當地旅遊產業建立合作關係，並與馬來西亞華人旅遊業公會（MCTA）總會長劉偉康簽署觀光合作備忘錄，向馬來西亞旅行社協會（MATTA）、黃金旅遊、GTT及中華航空等重要業者推介台東觀光資源，獲得高度肯定。

此次馬來西亞五日遊行程涵蓋豐富景點，包括吉隆坡雙子星塔花園廣場、黑風洞彩虹階梯、雲頂纜車、亞羅街夜市、鬼仔巷，以及世界文化遺產城市馬六甲的雞場古董街、荷蘭紅屋與人力三輪車古城遊覽，並安排參觀布城粉紅清真寺與首相署等著名地標。

縣府強調，未來將持續拓展國際直航航線，積極推動觀光交流，讓更多國際旅客體驗台東的自然風光與慢活魅力。有意報名「馬來西亞直航包機五日遊」的民眾，可洽詢台東各大旅行社，包括蝴蝶蘭大樂旅行社（089-323198）、勝芳旅行社（089-235988）、普悠瑪旅行社（089-349666）、翔天旅行社（089-355439）、星航旅行社（089-356625）。

08/17 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台東縣府攜手在地茶品牌　喚醒慵懶的夏末台北城

音樂芳療結合！嘉義民宿「覓光心旅」提供長照者喘息空間

海巡第二岸巡隊新任隊長布達　副分署長親臨勗勉

65歲長者未戴安全帽車禍喪命　內埔警：未戴致死率高5倍

竹市11月起敬老愛心卡加碼至800點　農會及藥局點數上限增至200點

跨海護航琉球　東港警攜手地方打造安心觀光島

澀水森林步道躍生態體驗亮點　台日大學師生低破壞工法打造步道

從餐桌認識文化　台南2校校園午餐勇奪全國「午星獎」

布袋警分局長攜手農會　強力宣導防詐騙保障農民權益

屏東駕駛人注意！大執法嚴抓「2違規」　最高可罰5400元

落實分類　台東縣啟動「破袋稽查宣導作業」

落實分類　台東縣啟動「破袋稽查宣導作業」

為強化垃圾分類與資源回收，台東縣政府環境保護局近期正式啟動「破袋稽查宣導作業」，聯合全縣16鄉鎮市清潔隊，針對64條垃圾清運路線進行隨機檢查。環保局強調，此次行動以「勸導優先、稽查輔助」為原則，透過現場提醒和教育，協助居民養成正確分類習慣，減少資源回收物與廚餘混雜，朝向乾淨、永續的生活環境邁進。

香港男遊綠島出意外　騎機車直衝漁港落海

香港男遊綠島出意外　騎機車直衝漁港落海

守住部落最後1%　小米與紅藜重生計畫盼喚回文化根基

守住部落最後1%　小米與紅藜重生計畫盼喚回文化根基

台東市民宅起火　住戶及時逃生

台東市民宅起火　住戶及時逃生

台東四維路夜市章魚丸子攤火警　老闆急撲滅

台東四維路夜市章魚丸子攤火警　老闆急撲滅

馬來西亞直航台東

