颱風生成機率大減　今明「冷心低壓」接近水氣增

琉球附近的熱帶性低氣壓TD15由於環境不利發展，未來增強為第12號颱風「玲玲」機率下降，至於關島附近的熱帶系統未來可能發展，預計周末抵達菲律賓附近。今、明天高空冷心低壓接近台灣，各地午後雷陣雨機率增加，中南部地區留意短延時豪雨。

中央氣象署預報員林定宜表示，琉球附近的熱帶系統今天上午仍是熱帶性低氣壓強度，由於觀測風速沒有明顯增強，未來越往北環境不利於發展，增強為颱風的機率下降，後續會往日本、韓國一帶移動，對台灣沒有影響。

他指出，南海的熱帶系統目前已經通過海南島到廣西一帶，並登陸陸地，未來發展機率不高；至於關島附近的熱帶系統未來可能發展起來，但仍要觀察，後續將偏西往菲律賓一帶，周末抵達菲律賓附近。

林定宜表示，今、明天有高空冷心低壓接近台灣，其為一萬公尺高的較冷低氣壓，可能導致天氣不穩定，午後雷陣雨機率增加。明、後天西半部地區及其他山區都有局部大雨，南部地區及中部山區有短延時豪雨。

他指出，周四至周五高空冷心低壓通過，各地回到夏季天氣，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，但雨勢趨緩。周六至下周一各地多雲到晴，受南方低壓擾動影響，東南部及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，林定宜指出，未來一周各地炎熱，東半部高溫31至32度，西半部34至35度，今天大台北要留意36度以上高溫。

