南海熱帶低壓最快晚間生成　明起連3天午後水氣增

記者周湘芸／台北報導

南海的熱帶擾動最快今天晚間增強為熱帶性低氣壓，對台灣無直接影響，明天起至周三受南方雲系影響，水氣增多，午後各地都有局部短暫雷陣雨，西半部地區及東半部山區有局部大雨機率，南部地區及中部山區要留意短延時豪雨。

中央氣象署預報員李名翔表示，位於南海的熱帶擾動預估今天晚間到明天白天增強為熱帶性低氣壓，對台灣天氣沒有直接影響，但明、後天可能間接影響南部及恆春半島有長浪發生；至於菲律賓東側的熱帶擾動，未來北上過程中，可能維持強度或略為增強，對台灣沒有影響。

他指出，明天到周三南方雲系北移，台東及屏東有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後各地都有局部短暫雷陣雨，西半部地區及東半部山區有局部大雨機率，南部地區及中部山區有短延時豪雨，另外，夜晚及清晨西半部也有局部短暫陣雨。

他表示，周四至周五各地多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。周六至周日太平洋高壓影響，天氣穩定，各地多雲到晴，東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有短暫雷陣雨。

溫度方面，李名翔指出，明天西半部普遍有34至35度，大台北地區及中南部近山區有局部36度高溫；未來一周大台北地區都有35度左右，南部約33度，中部約33至34度。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）