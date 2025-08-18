玲玲颱風最快今晚生成　關島熱帶系統周末影響台灣

▲熱帶性低氣壓TD15。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

熱帶性低氣壓TD15最快今晚發展為第12號颱風「玲玲」，未來朝日韓前進，另外，海南島附近目前有一個低壓環流，未來增強機率不大，兩者對台灣均無影響。至於關島東南方海面的雲系預計周三至周四增強為熱帶性低氣壓，周末為台東及恆春半島帶來降雨。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天上午台灣東方、琉球南方海面有熱帶性低氣壓生成，有機會在今晚至明晨發展為第12號颱風玲玲，未來朝北通過琉球，並往日韓移動，對台灣影響不大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，劉沛滕指出，海南島附近有一個低壓環流，範圍影響到香港一帶，中心相對接近陸地，未來增強為熱帶低壓機率不大，對台灣也沒有影響。

至於關島東南方海面的雲系發展，他指出，周三至周四將逐漸往東移，有機會增強為熱帶性低氣壓，並往呂宋島移動，周末接近呂宋島，為台灣帶來東風及東南風環境，屆時台東及恆春半島有不定時降雨。

劉沛滕表示，台灣目前位於相對低壓環境，今天到周三午後雷陣雨較強，各地都有降雨，西半部地區及東半部山區要留意大雨，中部山區及南部地區有短延時豪雨機率，夜晚及清晨西半部也有局部降雨。

他指出，周四至周五午後雷雨仍在西半部地區及東半部山區，但範圍縮小、強度減弱，各地高溫炎熱。周六至下周一熱帶系統接近，台東及恆春半島不定時有降雨，午後仍要留意雷陣雨。

溫度方面，劉沛滕指出，未來一周高溫炎熱，西半部、宜花地區約33至35度，台東31至32度，大台北地區、中南部近山區及花東縱谷有局部36度高溫。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）