午後降雨範圍擴大　南海熱帶低壓最快今天生成

記者周湘芸／台北報導

未來一周午後天氣都不穩定，南海熱帶擾動今天不排除增強為熱帶性低氣壓，未來朝西北西移動，對台灣無影響。今天台東、恆春半島不定時有短暫陣雨，午後雷陣雨範圍擴大，涵蓋新竹以南地區及各山區，明天至周三受南方雲系影響，水氣再增多。

中央氣象署預報員李名翔表示，今天環境偏東風，台東、恆春半島整天不定時有短暫陣雨，其他地區為午後雷陣雨，且範圍擴大。明天至周三受南方雲系影響，水氣增多，各地都有午後雷陣雨，且雨勢顯著，有局部大雨或短延時豪雨機率。周四太平洋高壓西伸，各地多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

李名翔指出，目前太平洋高壓南側的南海到菲律賓東側為低壓帶，有較多對流雲系發展，南海跟菲律賓東側各有一個熱帶擾動，其中，南海的擾動今天不排除略微增強為熱帶性低氣壓，未來朝西北西移動到海南島、中南半島一帶，移動過程中由於海溫條件不利，且逐漸接近陸地，增強為颱風機率低，對台灣無影響，但受環流影響，明、後天南部及恆春半島有長浪。

他表示，明天南邊低壓帶北抬，明天到周三台灣處於低壓帶，水氣增多，菲律賓東側的低壓擾動也會跟著北抬，朝台灣東邊海面到琉球海面移動，移動過程以一般性低氣壓強度為主，範圍小，對台灣影響較小，部分數值模式也有預估到琉球北方海面有增強為熱帶性低氣壓機率，到周四將會接近日本九州西南側海面，後續太平洋高壓西伸，台灣水氣就會減少。

李名翔表示，今天環境偏東風，台東及恆春半島不定時有短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後新竹以南地區及各山區有雷陣雨，中部山區及南部地區有局部大雨或短延時豪雨機率，今晚局部山區仍有降雨。

他指出，明天至周三南方雲系北移，水氣增多，台東及屏東整天不定時有短暫陣雨，其他地區午後雷陣雨，西半部地區及東半部山區有局部大雨，中部山區及南部地區有短延時豪雨機率。

他表示，周四至周五太平洋高壓西伸，水氣減少，各地多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有短暫雷陣雨。周六太平洋高壓影響，環境轉為東南風，台東及恆春半島仍有短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有雷陣雨，但已明顯趨緩。

溫度方面，李名翔指出，受東風沉降影響，今天東半部高溫31至33度，西半部34至36度，大台北、桃園地區及中南部近山區有局部36度以上，桃園甚至有局部37度。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）