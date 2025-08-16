　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雙低壓發展中「連3天午後雨區擴大」　南部降雨急又猛

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明天到下周二午後雨區擴大，且南部降雨又急又大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

南海和菲律賓東方海面有2個低壓系統發展，氣象署表示，發展成颱風機率偏低，對台灣沒有直接影響，但將帶來南方雲系和水氣，明天(17日)到下周二午後降雨區擴及整個西半部和東部山區，其中南部有短延時豪雨，降雨可能來得又急又大。

中央氣象署預報員張竣堯表示，目前台灣上空雲量偏少，主要受太平洋高壓影響，不過中午過後因熱力作用，在山區及近山區平地已有雲簇發展，並伴隨局部雷陣雨。從明天開始到下周二，低壓帶北抬所帶來的水氣將逐漸影響台灣，使得全台雲量增加，午後降雨區域也將擴大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張竣堯進一步指出，南海及菲律賓東方海面雲量偏多，屬於低壓帶環境，南海區域未來不排除有熱帶擾動發展，有機會生成熱帶性低氣壓，朝西北往中南半島前進，但很快就會移動到陸地上空，到陸地後強度減弱，因此目前預測強度先以熱帶性低氣壓為主，生成颱風機率偏低，且對台灣影響不大。

此外，菲律賓東方海面也有低壓系統發展，張竣堯指出，該低壓系統發展條件相對比較差，頂多會是以一般低壓北上，通過台灣東方外海，生成颱風機率低，對台灣沒有直接影響，但周日和下周二將帶來南方雲系和水氣影響。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

至於未來一周降雨趨勢，張竣堯表示，明天到下周二南方雲系開始增加，明天新竹以南午後會有雷陣雨，中部山區有局部大雨，南部則有短延時豪雨的機會。

張竣堯說明，下周一、下周二降雨範圍更進一步擴大至西半部及東半部山區，西半部午後普遍可能有大雨，南部午後有局部短延時豪雨，周日到下周二南部午後天氣變化劇烈，降雨強度可能又急又大。

此外，從明天開始，東半部及恆春半島、東南部地區會有不定時短暫陣雨，下周一、下周二屏東與台東也有局部短暫降雨。下周三起到下周六，隨著水氣減少，白天將恢復典型夏季型態，白天多雲到晴，午後受熱力作用影響，西半部及東半部山區仍有局部短暫雷陣雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，張竣堯表示，受偏東風沉降影響，高溫將出現在西半側及北部桃園、新竹一帶，今天最高溫出現在桃園新屋中大臨海站達37.4度，新北三峽也達37.1度，其餘桃園地區及台南近山區同樣也出現36度以上高溫。

明天高溫類似，高溫以西半側地區為主，桃園、新北不排除依舊可能出現36度以上高溫。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 2 9261 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／48歲男失聯！尋獲已成冰冷遺體
快訊／新北逆倫血案！男持刀追砍母親
才宣布取消演唱會　日女星3天後癌逝
7歲愛女解剖「舌頭咽喉不見」　等不及修復！母決定8／20火化
快訊／大雷雨襲2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝
2女無罩逛夜市！「邊晃邊吃香腸」路人搶拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

離中秋還有52天！不二坊蛋黃酥又排隊了　還沒開門就擠滿人

最強戰袍！她穿「1款內衣」男友馬上有反應：還捨不得脫掉

麵包50元就有！「最夯連鎖咖啡」變平價了　全場有感：2周吃4次

雙低壓發展中「連3天午後雨區擴大」　南部降雨急又猛

快訊／大雷雨襲2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

台灣超市、賣場「1現象」大票心疼店員！集體籲改進：虐待別人

台中雞湯專賣店進駐中醫大商圈　金子半之助推七夕套餐

卓榮泰普發1萬「青鳥大暴斃」？沈富雄酸：只是暫時厭食+失語

快訊／熱飆37.4度　11縣市「高溫警示」

台23線富里小天祥路段邊坡掛網　8／16起整點放行10分鐘

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【噓～別說了】護士給熬夜新生兒"講道理"　他1手勢反骨回擊

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

【最新詐騙手法】假銀行寄信騙你卡被盜！網友差點中招QQ

【國3嚴重事故】廂型車追撞防撞車！　嘉義某國中棒球隊8傷送醫

【桃園工安意外】「50公尺吊臂」吊車翻覆！鐵條飛出擊中女路人

爸爸回家第一抱是誰？女兒爭輸媽媽崩潰大哭

離中秋還有52天！不二坊蛋黃酥又排隊了　還沒開門就擠滿人

最強戰袍！她穿「1款內衣」男友馬上有反應：還捨不得脫掉

麵包50元就有！「最夯連鎖咖啡」變平價了　全場有感：2周吃4次

雙低壓發展中「連3天午後雨區擴大」　南部降雨急又猛

快訊／大雷雨襲2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

台灣超市、賣場「1現象」大票心疼店員！集體籲改進：虐待別人

台中雞湯專賣店進駐中醫大商圈　金子半之助推七夕套餐

卓榮泰普發1萬「青鳥大暴斃」？沈富雄酸：只是暫時厭食+失語

快訊／熱飆37.4度　11縣市「高溫警示」

台23線富里小天祥路段邊坡掛網　8／16起整點放行10分鐘

解讀「雙普會」走紅毯內幕？　陸媒高度關注兩人「唇語交鋒」

離中秋還有52天！不二坊蛋黃酥又排隊了　還沒開門就擠滿人

富士山頻傳亂象！遊客涼鞋攻頂、火山口倒立　本季已20起山難2死

快訊／台南48歲男失聯！嘉南大圳尋獲冰冷遺體　家屬心碎

普丁與川普會談的啟示　台灣不可忽視的風險訊號

又是台灣詐騙犯！日男「轉帳20次」被詐1億日圓　40歲台男遭逮

加拿大航空全面停飛！空服員72小時大罷工　每天影響13萬乘客

快訊／新北土城驚傳逆倫血案！男持刀追砍後自殘　母命危送醫

全台唯一！「一見雙雕」七股鹽山開展　胖鯊魚鯊西米Q萌登場

闢謠黃山迎客松是「塑膠假樹」　第19代守松人為國寶驗明正身　

蔡依林養生作息「九點半上床」！ 許願演唱會辦在下午兩點XD

生活熱門新聞

即／台中8/19起又大停水　30萬戶受影響

98歲爺爺賣饅頭「凌晨2點就起床準備」

愛喝這飲品中風機率大增！醫：女性更明顯

成人展巧遇女同學「竟變超胸Coser」！比基尼裝扮嚇呆他

新竹5星餐廳突「無限期停業」：老闆過世了

搭廉航「帶1物登機」被禁止　她愣：第一次知道

一年出國2次！請假「總被主管擋」他想離職了

下周可能又有颱風　專家：2低壓系統發展中

正妹工程師「樸素穿搭」狂吸56萬朝聖！解放比基尼辣翻

家中狂飛小飛蟲　他教1招：只要一下午全消滅

林逸欣婚禮小物爆紅！補貨日、限購規則曝

36℃熱爆！　明起變天2地轟雷雨

男爬電塔拍照亡　李怡貞聯想到1事

國光8月底停開高雄墾丁6條路線　南部7車站恐撤站

更多熱門

相關新聞

颱風天闖管制區釣魚！28歲男落海4天尋獲遺體

颱風天闖管制區釣魚！28歲男落海4天尋獲遺體

台南一名林姓男子(28歲)於13日中颱楊柳侵台期間與好友前往嘉義布袋好美出海口岸際堤防釣魚，未料過程中林男失足墜海，當場遭大浪捲走失蹤。經海巡連日搜救後，於今(16日)上午8時許於布袋北堤外海尋獲林男，遺體泡水多日，已經浮腫、明顯死亡。

台東縣公告全品項救助　申請期限8／16～8／29日

台東縣公告全品項救助　申請期限8／16～8／29日

48小時奪321命！　巴基斯坦洪災重創

48小時奪321命！　巴基斯坦洪災重創

下周可能又有颱風　專家：2低壓系統發展中

下周可能又有颱風　專家：2低壓系統發展中

明天午後雷雨擴大　短延時豪雨轟南部

明天午後雷雨擴大　短延時豪雨轟南部

關鍵字：

天氣氣象氣象署大雨豪雨雷雨颱風高溫降雨低壓

讀者迴響

熱門新聞

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

即／台中8/19起又大停水　30萬戶受影響

瑤瑤運動穿太過分「男師起反應」

海歸女拿「沾精內褲提告情歌才子」

川普：習近平告訴我　只要我還是總統就不會對台灣動手

颱風天揪夜唱…屏東24歲女騎車追尾　慘死畫面曝

Sandy遲到10分「經紀人一一彎腰屈膝道歉」

即／國3汐止連環撞！遊覽車頭破洞　7人送醫

懷胎5月孕婦被殺死！男伴遭斬首「頭顱插欄杆上」　

Lisa依偎他親暱躺床上！對象是超大咖男星　情侶日常456萬人朝聖

98歲爺爺賣饅頭「凌晨2點就起床準備」

愛喝這飲品中風機率大增！醫：女性更明顯

美前國務顧問再出招：重新定義台灣

萬事問ChatGPT　夫妻出國被拒絕登機崩潰

拿香蕉餵獼猴！正妹慘遭轉身踹飛

更多

最夯影音

更多

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【噓～別說了】護士給熬夜新生兒"講道理"　他1手勢反骨回擊

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面