雙低壓發展中「連3天午後雨區擴大」　南部降雨急又猛

▲明天到下周二午後雨區擴大，且南部降雨又急又大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

南海和菲律賓東方海面有2個低壓系統發展，氣象署表示，發展成颱風機率偏低，對台灣沒有直接影響，但將帶來南方雲系和水氣，明天(17日)到下周二午後降雨區擴及整個西半部和東部山區，其中南部有短延時豪雨，降雨可能來得又急又大。

中央氣象署預報員張竣堯表示，目前台灣上空雲量偏少，主要受太平洋高壓影響，不過中午過後因熱力作用，在山區及近山區平地已有雲簇發展，並伴隨局部雷陣雨。從明天開始到下周二，低壓帶北抬所帶來的水氣將逐漸影響台灣，使得全台雲量增加，午後降雨區域也將擴大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張竣堯進一步指出，南海及菲律賓東方海面雲量偏多，屬於低壓帶環境，南海區域未來不排除有熱帶擾動發展，有機會生成熱帶性低氣壓，朝西北往中南半島前進，但很快就會移動到陸地上空，到陸地後強度減弱，因此目前預測強度先以熱帶性低氣壓為主，生成颱風機率偏低，且對台灣影響不大。

此外，菲律賓東方海面也有低壓系統發展，張竣堯指出，該低壓系統發展條件相對比較差，頂多會是以一般低壓北上，通過台灣東方外海，生成颱風機率低，對台灣沒有直接影響，但周日和下周二將帶來南方雲系和水氣影響。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

至於未來一周降雨趨勢，張竣堯表示，明天到下周二南方雲系開始增加，明天新竹以南午後會有雷陣雨，中部山區有局部大雨，南部則有短延時豪雨的機會。

張竣堯說明，下周一、下周二降雨範圍更進一步擴大至西半部及東半部山區，西半部午後普遍可能有大雨，南部午後有局部短延時豪雨，周日到下周二南部午後天氣變化劇烈，降雨強度可能又急又大。

此外，從明天開始，東半部及恆春半島、東南部地區會有不定時短暫陣雨，下周一、下周二屏東與台東也有局部短暫降雨。下周三起到下周六，隨著水氣減少，白天將恢復典型夏季型態，白天多雲到晴，午後受熱力作用影響，西半部及東半部山區仍有局部短暫雷陣雨。

▲一周高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，張竣堯表示，受偏東風沉降影響，高溫將出現在西半側及北部桃園、新竹一帶，今天最高溫出現在桃園新屋中大臨海站達37.4度，新北三峽也達37.1度，其餘桃園地區及台南近山區同樣也出現36度以上高溫。

明天高溫類似，高溫以西半側地區為主，桃園、新北不排除依舊可能出現36度以上高溫。