輕颱「玲玲」最快今晚生成　還有2熱帶擾動接力發展

記者周湘芸／台北報導

琉球南方的熱帶性低氣壓今天上午生成，最快今晚增強為第12號颱風「玲玲」，今晚至周三前往琉球、九州及韓國民眾要留意。目前華南外海及遠洋也各有一個熱帶雲簇發展中，前者增強機率低，路徑對台灣無影響，後者下周有機會進一步增強，是否對台灣影響要再觀察。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員趙竑表示，目前台灣附近晴朗穩定，琉球南方海面到南海有明顯對流發展，是低壓帶所在位置，不斷有熱帶雲簇消消長長，今天上午8時琉球南方的熱帶雲簇增強為熱帶性低氣壓，未來隨著導引氣流偏北移動，最快今晚增強為輕度颱風，今晚至後天前往琉球、九州及韓國民眾要留意。

趙竑也說，目前華南外海為廣大低壓區，但大範圍熱帶雲簇發展機率較低，且未來可能往西移動，對台灣無影響。至於另一個遠洋熱帶雲簇目前在太平洋高壓偏強的位置，發展還不會這麼明顯，隨著往北、往西移動較有發展空間，下周有機會增強，是否對台灣影響要再觀察。

趙竑指出，目前台灣附近晴朗穩定，今天南部整天有局部短暫陣雨，午後熱力作用加持有雷陣雨發展，各地都有雷陣雨機率，西半部地區及東半部山區有局部大雨，南部地區及中部山區有短延時豪雨，晚間中南部、金門及澎湖也有明顯水氣。

趙竑也說，明天低壓逐漸北抬，周三前天氣都不穩定，水氣偏多，南部地區及中部山區有短延時豪雨，周四起太平洋高壓勢力增強，各地晴朗穩定，西半部地區及東半部山區留意午後雷陣雨。周六至周日花東、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區也要留意午後狀況。

溫度方面，他表示，今天各地都有明顯高溫，西半部、宜花地區約33至35度，台東31至32度，大台北地區、中南部近山區及花東縱谷有局部36度高溫。

