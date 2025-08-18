九份民宿惡意撤單哄抬價格　觀光署：非法經營最高可罰200萬

▲觀光署2020年建置「台灣旅宿網」平台，收錄全台合法旅宿。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

新北市瑞芳區九份於今年8月發生民眾預訂民宿突遭撤單，並哄抬價格事件，事後發現該民宿為非法旅宿。交通部觀光署今表示，已督請地方政府稽查，依規定裁處；凡旅宿業經查證非法經營事實，依發展觀光條例最高可罰200萬元，並勒令歇業。

國旅住宿價格高昂降低民眾旅遊意願，日前更有民眾指出，他原先預定一間位於九份的民宿，無預警遭業者取消訂單，事後發現業者以2倍價格重新掛上網站販售。

觀光署今表示，為保障民眾住宿安全，凡旅宿業經查證非法經營事實，依發展觀光條例重罰最高200萬元，並勒令歇業。針對日前民宿事件，已督請地方政府進行稽查，依規定裁處，以強化合法旅宿重要性。另強調，為保障合法，取締非法。

觀光署指出，2020年已建置「台灣旅宿網」平台，收錄全台合法旅宿，讓旅客安心選擇不會踩雷。另自2011年打造「好客民宿」品牌，全台已有近1,900家優質好客民宿，去年更首次舉辦金質好客民宿，嚴選103家具備自然生態、文化特色、建築景觀、親子寵物與美食饗宴等5大主題特色民宿。

觀光署強調，為打擊非法旅宿，避免遊客入住不合法旅宿，造成旅遊體驗不佳情形，發展觀光條例今年4月已修法上路，針對非法旅宿全面加重罰則，最高罰鍰200萬元；另非法經營刊登營業訊息者，也提高罰則至150萬元，就是希望透過法令加速非法業者退場。