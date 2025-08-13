快訊／台灣女遊客「拍照打卡」誤闖日本神社平交道　遭列車撞死

記者王佩翊／編譯

日本佐賀縣有田町13日中午發生一起不幸意外，一名來自台灣的55歲女性觀光客，在陶山神社內的鐵道平交道被列車撞擊，送醫後不治身亡。警方初步調查指出，該名女子疑似為了拍照，闖入平交道，才會遭列車撞上。

根據《每日放送》報導，消防人員13日中午12時30分左右接獲目擊男子通報稱，「在陶山神社內的鐵道平交道有列車撞上行人。」事實上，該平交道位置特殊，位於神社內部，且設置在通往本殿的階梯途中，因此也是當地知名觀光景點之一。

據了解，現場的平交道設有警報器，但並沒有設置柵欄。該平交道因獨特位置吸引不少遊客拍照打卡，警方推測，死者當時可能也是為了取景，而誤闖鐵軌區域，且沒能及時閃避疾駛而來的列車。

事發後，女遊客隨即被送往醫院搶救，但最終仍不治身亡。

這起事故導致JR佐世保線武雄溫泉站至早岐站之間的上下行列車一度停駛，影響部分旅客行程。警方目前正持續調查詳細事發經過與相關責任歸屬。