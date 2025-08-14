台東最美星空音樂會　8/16海端布農族文化館登場

▲「台東最美星空音樂會」16日將在海端鄉布農族文化館登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導



2025年最受期待的夏季音樂盛事—「台東最美星空音樂會」將於16日晚間6點30分，在台東縣海端鄉布農族文化館閃耀登場！臺東縣政府表示，原訂場地為海端鄉霧鹿國小利稻分校，因應近期豪雨過後，考量山區道路夜間行駛安全，經過慎重評估，決定將活動場地進行更換，希望讓大家能在便利且舒適的環境中，盡情享受音樂與星空的美好盛宴。



海端鄉位於中央山脈東側，布農族文化館則坐落在南橫公路東段山平部落，距離公路僅幾分鐘車程，是探索海端自然與部落文化的最佳起點。周邊群山環抱，綠意盎然，宛如一幅動人的山林田園畫卷，極適合安排一段結合文化與自然的慢遊之旅。



當晚演出陣容星光熠熠，包括以傳統歌謠將音樂人串聯，讓世界聽見八部合音的【布農山地傳統音樂團】，第30屆金曲獎最佳演唱組合「椅子樂團」、曾唱出感動百萬網友的廣告歌曲，擁有陳舊而純粹嗓音的柯智棠以及台東在地人氣搖滾樂團「黑孩子樂團」、「思奈樂團」輪番開唱。以音樂為橋梁，串聯自然美景與山城氛圍，共同打造一場屬於海端的夏夜盛典。



此次音樂會的舉辦地點-海端鄉布農族文化館，不僅擁有得天獨厚的自然景觀，館內也展示豐富的傳統服飾、木雕、編織、狩獵工具與陶器，讓旅客深入了解布農族的生活智慧與藝術美感。高山部落的雲霧景致更為此地增添神秘氛圍：清晨雲霧繚繞、夜晚星空清晰可見，讓旅客徜徉在天地間的寧靜與浪漫。縣府也建議民眾安排二天一夜深度小旅行，除了參加音樂會，白天不妨走訪霧鹿峽谷、天龍吊橋等鄉內自然景點，無論是欣賞峽谷風光或在森林中感受高山氣息，都是海端鄉不可錯過的體驗。

更多活動資訊，歡迎至「台東最美星空」官方網站或臉書粉絲專頁查詢，活動現場也設有互動，只要掃描QR Code並完成填寫任務，就能獲得限量鑰匙圈，在星空下留下回憶、帶回滿滿驚喜！