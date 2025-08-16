下周可能又有颱風　專家：2低壓系統發展中

▲明天起午後雷雨擴大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天高溫炎熱，午後有局部雷雨，明天起低壓帶北抬，降雨增多，午後雷雨擴大，午後雷雨天氣將持續到下周六。氣象專家吳聖宇指出，低壓帶內可能有2個系統發展，其中南海地區不排除有熱帶低壓或颱風生成，另一個較弱低氣壓可能出現台灣以東海域，兩者對台灣沒有直接影響，暫時沒有颱風直撲台灣。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天周六高壓帶來的偏東風仍明顯，東半部有零星局部短暫陣雨，西半部山區午後也有局部短暫熱對流雷雨，不過降雨量有限，大部分地方天氣都蠻好的，但白天相當炎熱，各地高溫可達32-35度，尤其是西北部以及中南部局部地區受偏東風過山下沉增溫影響，可能有36到38度高溫。

明天周日南邊的低壓帶逐漸北上，吳聖宇分析，受低壓帶外圍偏東到東南風影響，東半部有局部短暫陣雨，西半部的午後雷雨則有增多的趨勢，山區局部區域有可能出現短時較大雨勢。白天溫度雖然會稍微下降，但是各地高溫仍有32-35度，西半部局部單點仍可能有36度或以上的高溫出現機會。

下周一、下周二受低壓帶影響，大氣較不穩定，風向偏南風，吳聖宇指出，午後雷雨將會更加明顯，有局部大雷雨出現的可能性。下周三之後低壓帶繼續北上，太平洋高壓來到台灣附近，仍維持偏南到西南風，午後雷雨還是會發生，不過整體雨勢會較為減小，降雨範圍也會縮減。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

吳聖宇表示，容易出現午後雷雨的天氣型態可能要持續到下周六(23日)左右，等到下周日(24日)起高壓更為增強西伸，台灣附近再度轉為東南到偏東風，午後雷雨就會進一步縮減，回歸到山區為主，雨勢也會更小，天氣會更穩定一些。

至於未來是否還有颱風生成，吳聖宇說明，低壓帶北上的過程中，在低壓帶內可能有2個系統發展，一個主要的季風低壓位於南海，發展機會較高，不排除發展為熱帶性低氣壓或颱風的機會，大致趨向海南島一帶，對台灣並沒有明顯影響。

吳聖宇說，另一個發展較弱的低氣壓則可能出現在台灣以東的琉球海域，預估逐漸向北朝向東海、黃海一帶移動，雖然離台灣不遠，但是對天氣的影響程度同樣有限。

吳聖宇強調，如果預報沒有特別變化的話，暫時是不會再有颱風影響台灣的機會，不必太過擔心。

▲2個低壓系統發展中。（圖／翻攝吳聖宇臉書）