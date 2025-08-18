民宿退房被要求「整理床鋪、垃圾分類」　韓網反應超兩極

圖文／CTWANT

南韓有民眾發文分享，他住民宿被業者要求退房須整理床鋪和做垃圾分類等，令他覺得很不合理，好奇網友對此有何看法，話題自6月13日至今累積超過1千6百則留言，更掀起兩派論戰。有人認為花錢還要做一堆事很怪，但也有不少人覺得保持乾淨是基本。

綜合韓媒報導，一名南韓網友今年6月13日在社群上發文表示，「民宿業者要求客人退房前做好垃圾分類、洗碗和整理床鋪，這些是不對的吧！」貼文底下掀起熱烈討論，發文至今已累積超過220萬次瀏覽，更有超過1千6百則留言。

2個多月來許多網友們紛紛留下各自看法，有許多人贊同原PO的觀點，「花幾千元住一晚，退房前還要被檢查有沒有整理乾淨，太累了吧」、「有些民宿比飯店貴，還要房客自己整理，為何不請清潔人員？」、「對啊！我花錢去休息，還要像在家裡做一堆家事喔」。

不過有一派網友抱持另一種看法，「住宿時維持房間乾淨不是基本的嗎？」、「在住宿時房間太髒亂會很不舒服，就順手整理垃圾之類還好吧」、「我以為大家都會整理床鋪和把垃圾分類好耶」。但有人分享過去經驗，「某次出去玩住民宿，民宿老闆說明住宿規則講了半小時，聽完有點後悔選民宿，不如去住飯店。」

留言中也有法律背景的網友透露，並無法律規定房客一定要整理房間，建議業者可以在入住前說明規則，房客如果不接受也應退費，避免後續產生糾紛。

