防範北韓威脅　美韓聯合軍演「乙支自由之盾」今天展開！

▲美韓聯合軍演「乙支自由之盾」將從18日起展開。圖為兩軍去年8月在京畿道坡州靶場進行實彈射擊訓練。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國與南韓軍方今（18）日正式啟動年度聯合軍事演習「乙支自由之盾」（UFS），針對韓半島（朝鮮半島）可能面臨的威脅進行防禦演練。雖然部分戶外機動訓練延至9月，但演習重點仍聚焦如何應對北韓（朝鮮）威脅。專家指出，北韓可能藉此軍演進行挑釁，增加地區安全風險。

根據《韓聯社》，今年美韓聯合軍演「乙支自由之盾」將持續至28日，演練場景參照近期戰爭態勢及實戰經驗設計。南韓軍方派遣約1萬8千人參與，美軍參與規模則與去年相當。整體規模維持不變，但原計劃40餘項的戶外機動演練（FTX）中，約20項因炎熱天氣與顧及北韓反應等因素延至下個月進行。

美國與南韓軍方強調，即便部分演練延期，北韓威脅仍是演習的核心目標。

針對美韓聯合軍演，北韓國防相努光鐵曾於10日發表談話，強烈譴責美韓聯合軍演，並警告將嚴格行使自衛權，針對任何越界挑釁行為作出回應，暗示軍演期間存在潛在衝突風險。分析認為，北韓可能利用美韓聯合軍演作為政治或軍事施壓的藉口。

與此同時，南韓政府將從18日起至21日展開全國性「乙支演習」，建立國家緊急應變體系。乙支演習每年一次，旨在應對戰時或相當於戰爭的國家緊急狀態，保障國家與民眾生命財產安全。今年共有約4千個機構、58萬人參與，其中20日將進行公眾防空演練，以及消防車、救護車開路的實地訓練，以確保全民應變能力。

整體而言，今年美韓聯合軍演與乙支演習同時進行，不僅檢驗美韓聯合作戰能力，也同時強化國家緊急應變體系。專家認為，儘管部分訓練延後，演習仍是對北韓威脅的實質性回應，民眾需關注期間可能出現的區域安全緊張情況。