賴清德要編9千億做淨零轉型　黃國昌：從沒看過邏輯如此錯亂的政府

▲民眾黨主席黃國昌。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨主席黃國昌昨邀總統賴清德辯論核能，但民進黨發言人卓冠廷反擊黃，先跟2018年的自己辯論。對此，黃國昌今（18日）表示，民進黨發言人的發言層次可以清楚凸顯出為什麼他一直說民進黨故步自封，這麼多聲音跟方向都告訴民進黨，是時候放下非核家園，但賴政府、民進黨躲起來，把年輕人跟公民團體推在前面。另外，對於賴清德昨說2030年前編9000億做淨零轉型，黃國昌批，從來沒有看過邏輯如此錯亂的政府。

黃國昌今上午在新莊進行「核三延役」公投車掃催同意票，並於活動前接受媒體聯訪。黃國昌說，今核三延役車掃從新莊出發，上周五發起全國車掃以後，從板橋、淡水、林口、泰山到五股，而全台其他城市由各地方黨部同仁全力催票。

黃國昌表示，這是台灣能源轉型關鍵時刻，希望所有台灣人民共同參與，台灣能源政策不能被民進黨守舊意識形態綁架，台灣人民有權決定台灣能源政策未來，希望民進黨虛心聆聽民意，為台灣未來發展做出負責任決策。

對於昨邀請賴清德辯論遭卓冠廷反擊「先跟2018年的自己辯論」，黃國昌回應，其實民進黨發言人的發言層次可以清楚凸顯出為什麼他一直說民進黨故步自封；2018年「以核養綠」公投結果、過去幾年國際淨零碳排趨勢、台灣發展AI產業需要的電力、國際友人為台灣國家安全對台灣政府提出誠懇呼籲，至少要有一座核電廠，才可以因應台灣面對國家安全保障上的需求，民進黨都沒有看到嗎？



黃國昌說，這麼多聲音跟方向都告訴民進黨，是時候放下非核家園這意識形態神主牌的時候，但賴清德政府、民進黨選擇躲起來，面對823投票，把年輕人跟公民團體推在前面，不肯負責任出來把能源政策說清楚、講明白，所以他才非常坦蕩邀請賴清德一起面對國人，要用說明會或比照總統大選採辯論，他都願意配合賴的偏好跟需求。

黃國昌指出，當政府告訴人民要發展AI產業、台灣半導體先進製程要引領世界，請問賴清德，輝達執行長黃仁勳口中所說發展AI的電力在哪裡？為什麼蓋數據中心連基本電力都不足，怎麼跟世界各國競爭？更可笑的是，賴拋出2030年前編9000億元預算做淨零碳排，但在錯誤能源政策下，現在台灣發電是「火力全開」，全是碳排。

黃國昌批評，一方面讓台灣能源政策使用高碳排火力發電，另方面說請再給政府9000億做淨零碳排，賴清德會不會覺得最基本邏輯都錯亂？請問民進黨政府在幹什麼？他從來沒有看過邏輯如此錯亂的政府。

黃國昌說，真正重要是，攸關台灣能源轉型、台灣未來產業發展、國家安全，台灣基載電力如果不留下核電，把核三當作基載電力，要發展AI產業、確保國安的電力從哪來？這非常根本但非常基礎問題，不該迴避。