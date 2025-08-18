被爆使喚北市義交搬家、助選　郭昭巖痛心駁斥：我長期贊助

▲台北市議員郭昭巖。（資料照／記者陳家祥攝）

記者鄭佩玟／台北報導

每年領北市府上億補助的台北市交通義勇警察大隊被爆黑幕，大隊長辜萬益被指安插了台北市長蔣萬安幕僚林冠勳的妻子擔任有給職幹事，還要求隊員幫國民黨台北市議員郭昭巖慶生，郭昭巖甚至要義交幫忙打掃、搬家、驗車。郭昭巖今（18日）對此表示，對於媒體未經查證就不實報導非常痛心，自己長期贊助義交大隊，強調絕無「使喚義交隊員如奴僕」、「免費搬家打掃還要幫助選」等情事。

郭昭巖指出，她從政15年來，長期關心義交志工的權益，萬華中正三個義交隊部都是她當年極力爭取的，也和義交志工們密切合作，彼此互動良好，對於媒體接獲身分不詳的個人爆料，就誣指其服務團隊「將義交當奴僕」云云，已經涉及誹謗。

郭昭巖說，正如義交大隊的澄清，她長期贊助義交大隊；至於她或是家人有任何麻煩義交大隊志工之處，均已另行支付費用或透過請客、餽贈等方式表達謝意，絕無「使喚義交隊員如奴僕」、「免費搬家打掃還要幫助選」等情事。

郭昭巖強調，更荒謬的是，義交大隊每三個月辦理慶生會，她固定會去同歡，幫隊員慶生。在該報導中，竟然變成義交大隊幫其慶生，這顯然是故意扭曲事實。

郭昭巖重申，《鏡週刊》報導謬誤百出，無法一一回覆，將請律師發函給鏡傳媒，要求澄清並平衡報導，且不排除透過司法途徑追究其責任。也請媒體切勿引用鏡週刊的不實報導，以免讓製造謠言、假新聞的小人得逞。