政治 政治焦點 國會直播 專題報導

駕駛霧煞煞！北市通勤熱點200公尺塞27面路牌　交工處承諾將減半

▲台北市有路段短短200公尺硬塞27面路牌，讓駕駛眼花撩亂。(圖／陳宥丞辦公室提供)

▲台北市有路段短短200公尺硬塞27面路牌，讓駕駛眼花撩亂。(圖／陳宥丞辦公室提供)

記者鄭佩玟／台北報導

台北市的信義路、基隆路是上下班通勤要道，市議員陳宥丞接獲陳情表示，信義路往基隆路北向、車行地下道前「讀牌困難路段」，短短200公尺、10多秒的路段，居然塞了27面路牌，外加不斷變換資訊的電子看板，資訊超載易使駕駛瞬間難以消化，反倒增加交通事故風險。交通管制工程處回應，目前檢討後，將由27面減到14面，減少一半，移掉多餘紅底白字牌、重複速限牌、測速告示。

陳宥丞指出，民眾駕駛車輛行車時，要注意行人、標線、紅綠燈、導航等資訊，如果路上的路牌密密麻麻，繁雜又重複，不但無法導引，還會分散注意力，增加事故風險。民眾陳情的這個路段，經他進一步統計，發現短短200公尺竟塞滿27面之多的路牌，提供14種訊息，還外加會不斷變換內容的電子資訊牌。

陳宥丞質疑，依照行車速度，這十多秒的路段，駕駛要如何消化？結果就是「該看的沒看到」，過多資訊等於沒有資訊，反倒成為交通風險和用路人負擔。

交通局交工處表示，對於基隆路地下道前的牌面過多，目前檢討後，將由27面減到14面，減少一半，移掉多餘紅底白字牌、重複速限牌、測速告示，把路名牌分開並對齊車道方向，明確標示各車道目的地，還會重新檢視限高和電子資訊牌的位置，從牌面確定到完成訂做約需2個月，施工時會避開交通尖峰，並請義交指揮疏導車流

陳宥丞也要求交通局「不能只做一段就收工！」也需盤點全市高資訊密度路段，並從人因工程的角度出發探討，檢視高密度牌面的路段，台北要的不是更多的路牌，而是駕駛一眼就能看懂的路牌。

08/13 全台詐欺最新數據

