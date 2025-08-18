國民黨台中黨部幽靈連署34人全認罪　律師：收到壓力才自作聰明

▲國民黨台中黨部書記長陳劍鋒等34人涉幽靈連署，今開庭全數認罪。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

國民黨台中黨部涉嫌偽造罷免民進黨籍立委提議書，份數高達4258份，總計34人遭中檢起訴。台中地院今日首開準備程序庭，書記長陳劍鋒、總幹事伍康龍等全數被告均認罪。辯護律師劉鴻基說，請考量國民黨中央黨部在今年1月22日才提出要反罷免，地方黨部受到中央壓力，才自作聰明，要達成政治性目的。

中檢調查，國民黨台中黨部今年1月下旬開會，決定針對大罷免進行反制，對民進黨籍立委蔡其昌、何欣純發起罷免，由總幹事伍康龍擔任總負責人，書記長陳劍鋒協助推動，應罷免蔡其昌提議人數應達到2235人、罷免何欣純提議人數應達到3297人，為求迅速，伍康龍決定以抄寫黨員名冊方式進行。

依照中檢統計，國民黨台中黨部總計有34人參與其中，包含各區黨部執行長、副執行長或是專員、秘書、黨工等人，送件、補件均有抄寫偽造名冊情事，每人偽造數量約在百件上下，總計達到4258件。

中檢認為，伍康龍、陳劍鋒2人擔任國民黨台中市黨部高層幹部，居於謀劃、指揮之主導地位，本案犯行之嚴重性已如前述度，對於民主制度之破壞程度不容小覷，且渠等事後均有刪除案關對話紀錄之滅證行為，到案之初亦未坦承，惟其等於偵查終結之前終能坦認犯行，建請法院綜合請考量上情，從重量刑，以儆效尤。

▲總幹事伍康龍（中）等多名被告與律師討論案情。（圖／記者許權毅攝）



今日首開程序庭，全數34名被告均認罪，無表示意見。辯護律師劉鴻基說，檢方提出要從重量刑，讓辯護人壓力相當大，該案被抄寫人均是忠貞國民黨黨員，應不違背本意，或是事後已經追認，違反選罷法部分，民進黨團有提出釋憲，是否等司法院釋憲後，再進行審理。

書記長陳劍鋒還說，本件事後已經獲得8名黨員同意，並且簽署和解書，其餘仍在努力中，仍是認罪，但請求法院作為量刑參考。

檢方則說，該案提出之釋憲範圍與本件不相關，況且現行也是有效法條，不影響本案判決。本案就是應抄寫名冊而已，若再利用名冊聯繫黨員，是否有再度違反個資法，請求斟酌。

劉鴻基提出，國民黨中央在1月22日提出反罷免，到2月6日僅剩下5個工作天，加上補件也只有15天。中央黨部對地方黨部要求，被告才會行便宜措施，自作聰明以達成政治性目的，請求給予陳劍鋒、伍康龍緩刑。