黃捷、吳崢陪罷團霧峰車掃　籲823罷免不適任立委顏寬恒

▲罷團「中二解顏」今（17日）邀請民進黨立委黃捷、發言人吳崢，等共同前往霧峰進行車隊掃街。（圖／罷團「中二解顏」提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

第二波大罷免將在8月23日投票，罷免國民黨立委顏寬恒團體「中二解顏」今（17日）邀請民進黨立委黃捷、發言人吳崢，以及台中市議員林德宇、李天生、張芬郁等，和中二解顏發言人林宣宏共同前往霧峰進行車隊掃街，沿途獲民眾比讚加油，喊話中二鄉親勇敢站出來，投下同意票。

黃捷表示，距離投票時間越來越近，在最後關鍵時刻一定要特別前來中二，再次為公民朋友加油打氣，大家可以看到中二選區罷免非常不容易，現在只差最後一步，希望大家幫忙號召還不知道要投票的朋友，最後六天我們要催出更多的同意票，用選票手下民主，823出門投同意。

吳崢提到，一路上看到感受到許多鄉親的熱情，我們也透過車隊掃街宣講，希望讓鄉親知道顏寬恒貪污一審已遭到法院判刑，明顯已不適任立委，對清廉的要求應該是立法委員最基本的入場門檻，如今司法單位已經做出宣判，我們要拜託所有鄉親823站出來同意罷免，汰舊換新，讓中二選區擁有一個清廉、勤政的立委民代。

林宣宏指出，過去中二選區的投票，屢屢傳出賄選、投票遭到干擾等情事，隨著投票時間越來越接近，相關的傳聞也不斷地傳出。呼籲中市府及選委會謹守行政中立、確保選務穩定，同時也拜託更多民眾能夠來報名外監人員或自主監票，為中二守住民主。