吳思瑤：逕付二讀搭配朝野協商　含普發1萬修正草案最快這周五處理

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

行政院會14日通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》修正草案，明定普發現金1萬元，其發放時間稍有調整，根據政院之修正條例草案，普發現金應於特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢。針對相關時程，民進黨團幹事長吳思瑤今（18日）表示，到8月底還有兩次院會時間，若能比照風災特別條例，用逕付二讀方式，搭配朝野協商，其實可以加速在這周五院會就能處理。

民進黨團幹事長吳思瑤今（18日）上午受訪時，被問到民進黨團是否希望《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》修正草案立法院長韓國瑜仿照先前《丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例》盡快召開朝野協商、逕付二讀，讓政院盡早開始普發現金作業流程？

吳思瑤表示，這是民進黨團的立場，也是行政部門的期待，風災特別條例看到只要朝野有共識，可以用逕付二讀方式，加速特別條例審查，連帶就能啟動特別預算編列，讓必要預算快速到位。國會的進程、效率絕對是重點。

吳思瑤指出，韌性特別條例送出的修正案，包括因應關稅後產業的支持、社會安定的必要預算，當然也包含普發現金，讓違憲成合憲。期待韓國瑜可以用院長的高度，必要的話用朝野協商方式讓各黨都能加把勁、加速推進。

吳思瑤也向藍白黨鞭喊話，期待逕付二讀方式，讓大家能夠在兼顧效率及審議品質下，其實都可以讓人民所期待的預算到位。如果快速用逕付二讀方式搭配韓國瑜的朝野協商，最快期待8月底完成立法院的審議，9月編列特別預算，最快10月份可以啟動發放現金，並協助產業因應關稅衝擊的必要預算都能一步到位。

吳思瑤也提到，到8月底還有兩次院會時間，如果比照風災特別條例，用逕付二讀方式，搭配朝野協商，各黨有共識，其實可以加速在這周五院會就能處理，或8月29日，所以有2個院會時間，足以讓朝野可以針對韌性特別條例加速審議。期盼能沿襲逕付二讀的操作經驗，善用朝野協商平台。