政治 政治焦點 國會直播 專題報導

普發1萬「長輩開戶變多了」　郵局緊盯防詐騙人頭戶

▲▼中華郵政,郵局,ATM,窗口。（圖／記者李姿慧攝）

▲有郵局窗口人員發現長輩開戶變多，理由是為了領普發1萬元。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

政府規劃要普發1萬元現金，近來有郵局窗口人員發現來開戶的「長輩」多了，理由是準備領普發1萬元，由於詐騙盛行，為避免人頭戶搭便車，中華郵政針對開戶者已強化審查機制，研判是否有異常，中華郵政也表示，領取普發現金無須提供存摺或交由他人代辦，呼籲民眾提高警覺。

行政院確定將普發現金1萬元，將於特別預算公布後1個月內執行發放作業，預計7個月內發放完畢。即便普發1萬元正式實施日期尚未公布，不過有郵局窗口人員近來發現，到窗口櫃台申請開戶的老人家變多了，理由是即將要領普發1萬元。

為避免詐騙集團利用普發1萬元現金政策大開人頭戶，中華郵政也祭出管控措施，中華郵政公司說明，因應詐騙猖獗，為防杜不肖分子趁機冒用他人身分或誘騙長者開立人頭帳戶，已加強開戶審查機制，凡民眾至郵局開立新帳戶，均嚴格審核開戶條件、了解開戶目的，研判客戶有無異常情形，並確實落實認識客戶（KYC）原則。

中華郵政表示，郵局也已針對高齡者開戶提供反詐宣導與現場協助，避免遭詐騙集團利用。同時呼籲民眾提高警覺，領取普發現金無須提供存摺、密碼或交由他人代辦，如有疑問應立即洽中華郵政公司客服專線或165反詐騙專線查詢。

雖然窗口人員觀察近來以普發1萬元為由要開戶的長輩變多，不過整體開戶數並無暴增，根據中華郵政統計，自立法院7月11日三讀通過普發1萬元現金政策以來，全台郵局新增開戶數約1萬8千餘戶，與前月整體開戶數量比較，並無顯著增加趨勢。

中華郵政說明，為配合政府維護金融秩序及強化反詐騙宣導，已全方位推動各項防詐及阻詐之措施，如嚴格審核開戶作業、落實儲戶關懷提問、外籍人頭帳戶之控管、加強宣導民眾防詐意識、辦理內部員工教育訓練。

此外，中華郵政也與全台35家金融業者組成「鷹眼識詐聯盟」，打造郵政AI防詐模型，中華郵政指出，透過AI模型可對客戶交易資訊分析，提升防詐機制有效性和準確性；除內部跨單位及外部跨平台方式防詐外，並透過警政合作方式，對異常交易或民眾可能遭受詐騙之可疑情資分享及反詐騙教育宣導，加強交流合作，避免人頭帳戶遭詐騙集團利用。

08/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 2 9261 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

詐騙中華郵政郵局普發1萬普發現金開戶人頭戶防詐

