軍公教「加薪2方案」出爐本周拍板　普發一萬等3因素成變數

立法院長韓國瑜14日預告新會期後將啟動修訂《軍公教退休法》，但民進黨團認為可能提前耗盡退撫基金，年金改革不應走回頭路。對此，國民黨立委翁曉玲今（17日）表示，之前民進黨推動年金改革就是違反誠信、法律不溯既往等相關原則的惡法，隨物價通膨及各方面諸多考量，她認為現在應該是非常好的時刻，必須要推動軍公教人員的退休年金改革，回復相當程度的正義。