　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

軍公教「加薪2方案」出爐本周拍板　普發一萬等3因素成變數

▲▼退休軍公教人員抗議年金改革。（圖／記者李毓康攝）

▲退休軍公教人員抗議年金改革。（圖／資料照）

文／中央社

明年度總預算預計8月底出爐，針對軍公教是否加薪，知情人士說，行政院人事總處已召開審議委員會，提出「不加薪」與「加薪3%」2版本，仍要考量普發現金與新版財劃法影響政府財政，及對等關稅等3項變數，本週將送政院決定。

明年度中央政府總預算案預計8月底出爐，由於新版財政收支劃分法，中央必須釋出新台幣3753億元給地方政府，國防預算又須達GDP3%以上，總預算如何編列引發關注。行政院長卓榮泰日前指出，受財劃法影響，會出現極大財政空缺，將用舉債方式因應。

知情人士今天說，行政院人事總處15日已召開軍公教待遇審議委員會，會中提出「不加薪」與「加薪3%」兩案，本週將送行政院決定。

知情人士指出，每年討論軍公教是否加薪，都要考量經濟成長率、消費者物價、平均每人國民所得、民間企業薪資水準及政府財政狀況等5項因素。

知情人士說，今年則多了3項變數，因應新版財劃法，明年度中央須釋出3753億元給地方政府，普發現金的支出也會影響國家財政；此外，美國對等關稅尚未底定，恐影響全國中小企業的經營成本，也要考量此時軍公教加薪，是否會對中小企業造成更大壓力。

知情人士表示，若軍公教加薪3%，政府總共需支出282億元，其中中央政府負擔166億元、地方政府負擔116億元。

知情人士指出，人事總處將開會結果送至政院後，最終仍要視卓榮泰就國家財政整體分析與評估後拍板定案。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 7085 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
金曲男星癌症復發　緊急動刀
網紅平溪放天燈被罰1萬！外國旅客震驚　市府、觀光署回應了
80歲老夫妻雙亡！　陳屍屋內
「仙塔律師」正式拍片回擊了！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

軍公教「加薪2方案」出爐本周拍板　普發一萬等3因素成變數

藍營屏東辦核三座談會　蘇清泉批郭智輝：嚴重失言失格

恢復「台灣籍」增3條件！陸委會：非常可貴，不是想取得就能取得

文總前進大阪辦台灣文化祭湧破10萬人　阿部瑪利亞現身力挺

日本自民黨青年局長2天2訪蔣萬安　大讚「未來的總統候選人」

射了！中共運載火箭飛經我國防空識別區　國防部：國軍嚴密掌握

日自民黨青年局長率團訪台！將晉見賴清德　外交部：深化台日交流

朱立倫盧秀燕互誇　林俊憲喊精彩：高手出招！藍權力遊戲還沒結束

已2成村里長取得防災士證書　內政部補助地方拚年底全數通過

21歲官兵涉北車偷拍女性　空軍：依「刑懲併行」原則檢討重懲

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

【健康疑雲】72歲普丁被捕捉「雙腿異常抽動」！　「詭異搖晃」模樣網熱議

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

【膽顫心驚】永和驚見嬰兒「站」在機車椅墊上！　搖晃驚險畫面路人看傻

軍公教「加薪2方案」出爐本周拍板　普發一萬等3因素成變數

藍營屏東辦核三座談會　蘇清泉批郭智輝：嚴重失言失格

恢復「台灣籍」增3條件！陸委會：非常可貴，不是想取得就能取得

文總前進大阪辦台灣文化祭湧破10萬人　阿部瑪利亞現身力挺

日本自民黨青年局長2天2訪蔣萬安　大讚「未來的總統候選人」

射了！中共運載火箭飛經我國防空識別區　國防部：國軍嚴密掌握

日自民黨青年局長率團訪台！將晉見賴清德　外交部：深化台日交流

朱立倫盧秀燕互誇　林俊憲喊精彩：高手出招！藍權力遊戲還沒結束

已2成村里長取得防災士證書　內政部補助地方拚年底全數通過

21歲官兵涉北車偷拍女性　空軍：依「刑懲併行」原則檢討重懲

嘉義老夫妻陳屍住家！丈夫長期心臟病　妻子罹患失智症

慕尼黑老城區打卡景點、購物攻略　百年肉舖白香腸+蝴蝶餅必吃

飲料店開幕當天「天花板崩塌」！陸17歲少年遭砸慘死

軍公教「加薪2方案」出爐本周拍板　普發一萬等3因素成變數

星二代10大話題人物大洗牌！　歐陽家三姊妹她聲量最高

《鬼滅之刃》累積票房破三億！動員百萬人、狂刷五紀錄挑戰歷史

鬼門要打開了！命理師揭6大禁忌　吃宵夜也不行

不用2萬！冬遊韓國滑雪、冰釣樂無窮

10月連假玩富國島　網美熱點全收藏

杜拜汶萊一次玩　油富雙國倍增精彩

朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了

政治熱門新聞

賴清德：政府2030年前投入9千億　促民間4兆投資拚淨零轉型

射了！中共運載火箭飛經我國防空識別區　國防部：國軍嚴密掌握

軍公教「加薪2方案」出爐　本周拍板

恢復「台灣籍」增3條件！陸委會：非常可貴

核三廠退休經理強調核能安全：我沒變畸形

白宮國安會前幕僚長「點名國民黨」　從根本削弱華府對台支持根基

柯文哲昔談核廢料　如「把肛門縫起來！跟你講好吃怎吞得下」

專訪／藍版南方四賤客爆紅　發想幕後曝光

童子賢提派系為綠電開槍　莊瑞雄不忍了

表態選新北市長遭侯友宜回「少說多做」　黃國昌：100％正確

文總前進大阪辦台灣文化祭湧破10萬人　阿部瑪利亞現身力挺

普發1萬「長輩開戶變多了」　郵局緊盯防詐騙人頭戶

網紅社群帳號無預警遭停權　綠委酸數發部：只發揮「總機」功能

21歲官兵涉北車偷拍女性　空軍：依「刑懲併行」原則檢討重懲

更多熱門

相關新聞

批民進黨年改是惡法　翁曉玲：現在是非常好的時刻回復軍公教正義

批民進黨年改是惡法　翁曉玲：現在是非常好的時刻回復軍公教正義

立法院長韓國瑜14日預告新會期後將啟動修訂《軍公教退休法》，但民進黨團認為可能提前耗盡退撫基金，年金改革不應走回頭路。對此，國民黨立委翁曉玲今（17日）表示，之前民進黨推動年金改革就是違反誠信、法律不溯既往等相關原則的惡法，隨物價通膨及各方面諸多考量，她認為現在應該是非常好的時刻，必須要推動軍公教人員的退休年金改革，回復相當程度的正義。

幕後／綠委們炸鍋提政院2大檢討　沒彈藥沒方向、反應跟不上節奏

幕後／綠委們炸鍋提政院2大檢討　沒彈藥沒方向、反應跟不上節奏

普發1萬「長輩開戶變多了」　郵局緊盯防詐騙人頭戶

普發1萬「長輩開戶變多了」　郵局緊盯防詐騙人頭戶

親綠名嘴砲轟政院普發1萬　王世堅：政府跟立委在第一線看最清楚

親綠名嘴砲轟政院普發1萬　王世堅：政府跟立委在第一線看最清楚

政院維持普發1萬加碼電網韌性「白不買單」　綠酸藍白買票完就作廢

政院維持普發1萬加碼電網韌性「白不買單」　綠酸藍白買票完就作廢

關鍵字：

軍公教加薪普發一萬普發現金

讀者迴響

熱門新聞

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

郭台銘現身了！打高爾夫球「白髮近況曝光」　

即／南海熱帶低壓生成　明起豪雨再襲

金曲男星「甲狀腺癌復發」急動刀

丈夫與閨蜜出遊「一起拍性愛片」

夏克立爆「睡女粉射後不理」

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

快訊／川普突發神秘貼文！　大票網友瘋猜

搬事務所　仙塔律師貼臉大亨照曝光！

不只蔡英文去　超大咖天后躲觀眾席看江蕙

宜蘭婦墜谷獲救3天後葬火窟　夫是醫院院長

網紅平溪放天燈被罰1萬　觀光署回應了

鼎泰豐師傅開店「好吃卻威脅不了本店」　內行曝原因

妻遊日腦出血砸255萬救援　網齊推1保險

更多

最夯影音

更多

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

【健康疑雲】72歲普丁被捕捉「雙腿異常抽動」！　「詭異搖晃」模樣網熱議

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面