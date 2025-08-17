幕後／綠委們炸鍋提「政院2大檢討」　沒彈藥沒方向、反應跟不上節奏

▲歸納綠委們對行政系統的不滿，大致可彙整成「沒彈藥沒方向」與「反應跟不上節奏」。（圖／記者陳家祥攝）

記者詹詠淇／台北報導

726大罷免投票落幕，罷團遭到全面封殺，而責任自然也落到民進黨身上，黨秘書長林右昌雖然請辭負責，但其實綠營立院黨團對行政系統的不滿，早已悶燒多時。《ETtoday新聞雲》歸納綠委們的不滿，大致可彙整出二大問題：「彈藥補給不足，面對各項議題沒有適時提出對案」與「反應不夠即時、態度不清」。

過去一年，國會審議程序紊亂，藍白陣營攻勢猛烈，不僅聯手通過多項爭議法案，更大幅刪減中央政府總預算。然而，在朝野對抗中，執政團隊卻顯得步履蹣跚，對議題節奏的掌握總是慢半拍，在應該強硬表態時，又顯得優柔寡斷。每當爭議告一段落，政院也只能千篇一律地「提覆議、聲請釋憲」，反擊能力實在軟弱乏力。

舉例來說，立法院會7月11日通過國民黨版「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，行政院長卓榮泰先是於7月15日堅決反對，稱普發1萬對國家發展無益，僅能購買冰箱或遙控飛機；但在大罷免投票前的7月17日，因各地罷免團體、綠營地方組織回報，普發現金確實嚴重影響選情，此時卓榮泰又僅表達「內心天人交戰」的模糊態度。

726大罷免後，政院本來態度依舊強硬，7月31日堅持該案具憲法與法律瑕疵，將適時聲請釋憲；然而，民進黨內部近來檢討聲浪四起，認為應儘速清理戰場。因此，行政院一度放出風聲，規劃「排富條款」發現金，不過總統賴清德上週召開府院黨高層、立法院黨團幹部的擴大會議，大家達成共識，由政院研擬合法合憲，並且能反映民意的普發現金方案。

政院沒給彈藥 綠營炸鍋「人民是老闆，要的是解方，不是理由」

「人民是老闆，老闆要聽的是解決方案，不是理由或藉口！」一位資深國會助理表示，過去這一年來，行政團隊在各種議題上，沒有提出相對應的版本，也就是所謂的「對案」。他說，從《財政收支劃分法》到普發現金，都是很鮮明的例子，在第一線的立委們，在跟人民頭家說明的時候，只能一直罵「藍營方案很差、很爛、不合理」，但是老闆要的從來不是理由跟藉口，而是「解決方案」，如果藍白的案子很爛，那民進黨的案子在哪裡？好的版本在哪裡？

民進黨立委鍾佳濱直言，去年上半年藍白癱瘓國政要擴權，民進黨選擇全面開戰，但政院的態度不是堅壁清野，而是避不出戰，導致地盤一寸寸流失、行政權被削弱。下半年藍白要錢，修改《財政收支劃分法》，並大開國庫、開倉放糧要普發1萬，政院沒有對案，就是與民為敵，且戰略直到今年6月仍無調整，說普發1萬不是人民、國家之福，「或許不是國家之福，但絕對是人民想要的，所以才會有後來726大罷免結果」。

另一名綠委則說，行政院連自己的立場都站不穩，論述不明確時，怎麼可能提供子彈給立委發揮？政院不願意自己面對藍白，完全執政可以溝通好綠營就好，如今還需要說服藍白立委，「不可能全部都丟給執政黨立委自行面對吧！」

這位綠委表示，這是舊有執政思維，在當前局勢下是行不通的。政院應該多讓立委協助並參與討論，民代畢竟更了解民情，在進步跟民生法案上多一些自主權，才可以跟藍白抗衡。

行政系統反應慢半拍跟不上議題節奏 態度混沌不清

一位綠營國會幕僚指出，行政團隊反應遲緩現象，在「普發1萬」和「關稅」議題最為明顯。他說，這些戰場和時間點，雖然不是執政黨可設定，但行政團隊對在野黨的議程與法案並非毫無掌握，這些都是長期存在且會期中都有陸續放出風聲。

這位幕僚坦言，行政團隊未能事先提供有效的論述，儘管一開始有提供論述跟說帖，但是從結果來看，是沒有效的，不是不夠完整，就是方向不夠精準。

該幕僚舉例，以關稅議題而言，主要資料和主導權都在行政團隊手上，但論述卻不夠完整。剛宣布暫時性關稅20%時，若能同時說明「全世界都一樣，現在談論關稅還會加上原來的關稅，但是台灣已經把現在在談的關稅降低了12%」，就不會像現在這麼有殺傷力，也不會讓第一時間跳出來幫行政團隊說話的立委被捅一刀。

至於普發現金的議題，這位幕僚說，這就是「方向不夠精準」的問題，行政團隊應先決定是否要發，而非在藍白設定戰場後才開始決定，或將決策過程展現給國人看，這都是很大的誤判。

他說，民眾不需要知道你有什麼困難，只需知道要不要發？給個明確的說法，立委們就會幫忙發聲，但當行政團隊站在「我很困難」或「天人交戰」的論調時，要怎麼跟選民交代？甚至讓一開始支持執政黨的選民感到錯亂，也讓一開始採強硬態度批違憲的立委，最後反而要去扛這些砲火。

「總統府的事情，幹事長回應；行政院的事情，幹事長回應；民進黨的事，還是幹事長回應。」一位資深國會幕僚氣憤地說，什麼事都黨團在扛砲火，那行政院在幹嘛？黨中央又在幹嘛？

另一位助理說，議題都是民進黨團幹事長先出來發言，且次數遠高於行政院發言人，若行政院長不常受訪，站在第一線的不就該是行政院發言人嗎？黨團成了夾心餅乾，立委們常站在行政團隊前面、站在輿論浪頭，「我們就會覺得那我們站也沒意義」。

他認為，很多子彈也沒看到黨中央出來幫忙做箭靶，都是黨團先提供說法擋著，接著行政團隊說話後，才看到黨中央加緊腳步做圖卡，照理這些砲火政黨都應出來吸收，但也沒看到，那要黨中央幹嘛？圖卡製造機？

一位綠委建議，如果未來行政院可以多召開記者會，主動設定議題，並積極提出政院版本，才能回到正常的討論方式，這樣能分擔黨團幹部的壓力，否則現在藍白丟什麼東西，綠營都只能喊違憲，人民只覺得你一直喊違憲，但事情卻僵持在那。

726大罷免是分水嶺 從與藍白對抗轉為面向人民

綜觀上述，鍾佳濱認為，726大罷免是個分水嶺，民進黨開始調整朝野對抗軸線，政院並非妥協，而是開始競爭人民支持。上半年配合民團大罷免，不可能跟藍白比誰比較會發現金，但這頁翻過去後，因應關稅衝擊和接連風災損害，政院應該開始主動出擊，趕快推出政策性的利多，將整個戰略思維改變，與在野黨競爭民心支持，這才是行政團隊的主場優勢，像普發1萬程序改由政院提出就沒有違憲，也結束對抗展開新作為。

「怎麼可能在野黨比你更有能力去爭取人民的民心支持？」鍾佳濱提到，前行政院長蘇貞昌留下一句話，「有政府會做事」，打的就是競爭民心、照顧人民。國民黨離開執政很久了，怎麼知道人民哪裡不足、需要什麼？只能講發錢。「怎麼照顧人民才是我們嫻熟的」，在野黨只能在立院通過法律和預算。

一名黨政人士說，被在野黨嘲諷大罷免失敗而被迫認同普發1萬並不重要，重要的是政府應冷靜檢視當下社會需要什麼、人民心情是什麼。以2022年普發現金為例，當時台灣逐步從疫情中走出，除了還債、撥補台電，也要補助受疫情影響企業，並顧及人民心情，現在亦是如此。

該人士認為，從具體數據來看，根據主計總處最新公布，7月消費者物價上漲率（CPI）為1.54%，已連續3個月低於2%的通膨警戒線；但同時，重要民生物資CPI年增率達1.79%，為17個月以來最大漲幅。從這個數據來看會注意到，其實「官方數據」跟「民間體感」存在落差。

黨政人士說，「會持家」除了要把錢拿去還債，辦正事之外，當然也要有休閒娛樂的開支。他表示，補助受關稅影響的企業，以及因風水災造成數十萬戶停電，台電工程人員在攀爬電桿搶救復電時喪失生命，因此撥補台電工程經費、健全台電財務，來加速電線、電纜地下化等，這些都是辦正事；而普發現金，則可以說是安定社會情緒，屬於家庭的休閒開支。

「這就是行政院應該做的，提出應有的對案，跟完整配套。」他說，之前只能一直強調「台電虧損要補助」，但這個論述實在軟弱無力，但這次風災造成停電災情，還有工程人員的憾事，都顯示了台電加速電線電纜地下化的重要性，以這個名目來提出預算補助，就更具正當性，前線的立委們辯護才更有力道。他說，只要藍白反對，就是反對中南部電纜地下化，讓台電員工繼續存在高風險工作。

黨政人士指出，在野黨一定會說，民進黨因為大罷免大敗，才被迫要發現金，是藍白的勝利。但其實從上述，不論是檢視人民經濟上的體感、國際局勢的不穩定、國內政治的紛擾，適時的發現金，也是身為執政者安定社會、安定社會情緒的必要之舉。

他表示，不能忘記一件事，政府之所以可以有餘力「普發現金」，那也是民進黨9年來的政績，比較過去16年，馬英九執政到蔡英文執政，民進黨政府的債務佔GDP比例，都遠低於國民黨時代，從2016年以來就逐年在遞減，民進黨「會持家」，國家財政處於歷史上最好時期，才有能力發三倍券、五倍券、現金6000元、兒童防疫津貼1萬元、勞工紓困補助3萬元，並將育兒津貼從2500元翻倍成5000元，育兒留職停薪津貼提高到八成薪，以及300億租金補貼等政策。