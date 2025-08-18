　
民生消費

超商咖啡周一優惠！全家、7-11兩杯55折起　濃萃美式6杯188元

▲▼7-11咖啡優惠，超商咖啡優惠，CITY CAFE，特大杯咖啡。（圖／記者林育綾攝）

▲超商周一咖啡優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

為了幫上班族提神打氣，超商紛紛在周一推出咖啡優惠！7-11今（18日）周一咖啡日，中杯精品美式、拿鐵任2杯99元，大杯拿鐵2杯99元，同時在「OPENPOINT行動隨時取」推出新一波寄杯優惠，大杯濃萃美式6杯188元。全家也有限定今天兩杯55折起，咖啡控可趁機買起來！

★7-ELEVEN

●周一咖啡日

7-11周一咖啡日，指定咖啡兩杯99元，等於55折起，可兌換至9月30日：

CITY CAFE 大杯燕麥拿鐵，2杯99元（原價兩杯150元）。
CITY PRIMA中杯精品美式／精品拿鐵，2杯99元（原價最高180元）。

▼7-11周一咖啡日。（圖／業者提供）

▲▼7-11周一咖啡日。（圖／業者提供）

●OPENPOINT行動隨時取優惠

7-11「OPENPOINT行動隨時取」8月18日至8月27日，推出超級好運拜中元188案型：

1.CITY CAFE榛果風味燕麥拿鐵，3杯188元（限量5萬組）。
2.CITY CAFE大杯濃萃美式，6杯188元（限量10萬組）。
3.CITY CAFE咖啡珍珠歐蕾/珍珠焙火烏龍，任選4杯組188元（限量5萬組）。
4.CITY TEA青梅冰茶/一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶，任選5杯組188元（限量5萬組）。
5.CITY TEA香鑽水果茶，4杯組188元（限量5萬組）。
6.CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶，任選5杯組188元（限量5萬組）。
（備註：現萃茶、熱燕麥咖啡僅能於限定門市兌領。行動隨時取同品項、同規格及同價位可冰熱互換，兌領期限、限量及會員限購組數，請見OPENPOINT APP說明。）

▼「OPENPOINT行動隨時取」即日起至8月27日多組咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家在8月18日「周一咖啡日」限定，APP隨買跨店取推出指定咖啡「兩杯55折起」，等於加10元就多一杯，每位會員可購買2組（4杯），兌換期限至9月30日。

大杯特濃美式，2杯65元，6折（原價每杯55元）。
大杯特濃拿鐵，2杯75元，58折（原價每杯65元）。
大杯單品美式，2杯110元，55折（原價每杯100元）。
大杯單品拿鐵，2杯120元，55折（原價每杯110元）。

▼全家周一限定2杯咖啡55折起。（圖／業者提供）

08/17 全台詐欺最新數據

