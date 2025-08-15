7-11多項夯品買2送2、全家霜淇淋買1送1！超商周末優惠懶人包

▲全家霜淇淋周末「買1送1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接周末小確幸，超商紛紛在今（15日）至8月17日推出優惠！全家「康康5」祭出霜淇淋、奶昔、杜老爺甜筒、芒果雪糕、氣泡水等「買1送1」；7-11「超值五六日」祭出多項商品「買2送2」，包括雪糕、泡麵、可樂等。

★7-ELEVEN

●門市優惠

7-11即日起至8月17日「超值五六日」，多項商品「買2送2」：

◾桂冠雪酪（單支），愛媛柑橘／巨峰葡萄蘋果，買2送2。

◾福樂Q果優酪雪糕芒果芝芝，買2送2。

◾味味A排骨雞風味乾麵（碗），買2送2。

◾可口可樂纖維+ 600ml，買2送2。

◾原味本舖養身杏仁茶 240ml，買2送2。

◾農心爽口海鮮烏龍麵（包），買2送2。

◾味覺糖手撕軟糖-麝香葡萄（袋），買2送2。

◾Bourbon FET可樂口味軟糖、Bourbon FET葡萄軟糖，任選買2送2。

◾韓國熊津紅蔘飲、韓國熊津不添加糖紅蔘飲，任選買2送2。

▲▼7-11即日起至8月17日「超值五六日」，多項商品「買2送2」。（圖／業者提供，點圖可放大）

●CITY系列飲品優惠



◾CITY CAFE 椪糖拿鐵，2杯99元。

◾CITY CAFE 福岡八女濃抹茶拿鐵（冰/熱）、鹿兒島濃焙茶拿鐵（冰/熱）任選2杯99元。

◾CITY PRIMA 精品生椰厚拿鐵，2杯120元。

◾HERSHEY'S 巧克冰沙，2杯100元。

◾CITY TEA 珍珠梔子花青茶（冰/熱）、珍珠小葉紅茶（冰/熱），任選2杯100元。

▼7-11周末CITY CAFE、飲品優惠，還有吉伊卡哇主題杯。（圖／記者林育綾攝）

★全家

全家即日起至8月17日「康康5」優惠，此波精選超過5樣商品，同品項買1送1：

雙月愛恨椒芝麵，原價75元，買1送1。

杜老爺淇淋巧酥甜筒，原價45元，買1送1。

福樂Ｑ果芒果芝芝優酪雪糕，原價49元，買1送1。

FamiCollection天然水1000ml，原價29元，買1送1。

舒味思萊姆口味氣泡水，原價35元，買1送1。

Let's Tea特大杯冰好喝蕎麥奶茶，原價65元，買1送1。（贈品不提供自備杯優惠）

Fami!ce 霜淇淋（不限口味），原價49元，買1送1。

Fami!ce Fami奶昔（不限口味），原價69元，買1送1。

▼全家周末優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

★萊爾富

萊爾富自即日起至8月17日，推出限時殺優惠，推出多款飲品、零食買1送1，包括無糖雪碧、舒味思萊姆氣泡水、日東紅茶水果茶、農心辛拉麵，通通「買1送1」。另有星太郎超寬條餅雞汁口味「買3送3」，哈瑞寶Q軟糖第2件只要10元。

女性生理用品祭出「好自在液體衛生棉（27cmX10片）」買1送1、「靠得住抑菌好眠褲（L號2片）」原價118元，特價單件39元，相當於下殺3折。日用品方面，好奇迪士尼厚型濕巾（20抽）3件特價59元。

▼萊爾富多款商品限時買1送1。（圖／業者提供，點圖可放大）

★OKmart

OKmart祭出周末優惠，消暑冰品、解饞美食都有。8月15日限時一天，OKCAFE推出全台門市大杯「極淬莊園美式／拿鐵」，同品項享「買2送2」。

▲OKmart 推出咖啡、點心優惠。（圖／業者提供）

8月15日至17日，「冰淇淋莊園美式／紅茶」滿足類手搖的偏好，特價59元。「阿奇儂冰沙-芒果、草莓、花生、花豆」（原價59元）任2件88折。

同步有鹹食點心優惠，OK choice起司蔥抓餅／韓式泡菜鍋貼／經典港式燒賣，原價49元，「任3件92折」。