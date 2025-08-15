　
民生消費

7-11多項夯品買2送2、全家霜淇淋買1送1！超商周末優惠懶人包

▲▼全家聯名VANS推出「Fami!ce滑爆可樂霜淇淋」，此波聯名橫跨霜淇淋、酷繽沙、甜點、麵包等品項。（圖／業者提供）

▲全家霜淇淋周末「買1送1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接周末小確幸，超商紛紛在今（15日）至8月17日推出優惠！全家「康康5」祭出霜淇淋、奶昔、杜老爺甜筒、芒果雪糕、氣泡水等「買1送1」；7-11「超值五六日」祭出多項商品「買2送2」，包括雪糕、泡麵、可樂等。

★7-ELEVEN

●門市優惠

7-11即日起至8月17日「超值五六日」，多項商品「買2送2」：

◾桂冠雪酪（單支），愛媛柑橘／巨峰葡萄蘋果，買2送2。
◾福樂Q果優酪雪糕芒果芝芝，買2送2。
◾味味A排骨雞風味乾麵（碗），買2送2。
◾可口可樂纖維+ 600ml，買2送2。
◾原味本舖養身杏仁茶 240ml，買2送2。
◾農心爽口海鮮烏龍麵（包），買2送2。
◾味覺糖手撕軟糖-麝香葡萄（袋），買2送2。
◾Bourbon FET可樂口味軟糖、Bourbon FET葡萄軟糖，任選買2送2。
◾韓國熊津紅蔘飲、韓國熊津不添加糖紅蔘飲，任選買2送2。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11即日起至8月17日「超值五六日」，多項商品「買2送2」。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●CITY系列飲品優惠

◾CITY CAFE 椪糖拿鐵，2杯99元。
◾CITY CAFE 福岡八女濃抹茶拿鐵（冰/熱）、鹿兒島濃焙茶拿鐵（冰/熱）任選2杯99元。
◾CITY PRIMA 精品生椰厚拿鐵，2杯120元。
◾HERSHEY'S 巧克冰沙，2杯100元。
◾CITY TEA 珍珠梔子花青茶（冰/熱）、珍珠小葉紅茶（冰/熱），任選2杯100元。

▼7-11周末CITY CAFE、飲品優惠，還有吉伊卡哇主題杯。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11跨界合作「吉伊卡哇」推出鮮食、烘焙甜點限定包裝，還有CITY CAFE主題杯。（圖／記者林育綾攝）

★全家

全家即日起至8月17日「康康5」優惠，此波精選超過5樣商品，同品項買1送1：

雙月愛恨椒芝麵，原價75元，買1送1。
杜老爺淇淋巧酥甜筒，原價45元，買1送1。
福樂Ｑ果芒果芝芝優酪雪糕，原價49元，買1送1。
FamiCollection天然水1000ml，原價29元，買1送1。
舒味思萊姆口味氣泡水，原價35元，買1送1。
Let's Tea特大杯冰好喝蕎麥奶茶，原價65元，買1送1。（贈品不提供自備杯優惠）
Fami!ce 霜淇淋（不限口味），原價49元，買1送1。
Fami!ce Fami奶昔（不限口味），原價69元，買1送1。

▼全家周末優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富自即日起至8月17日，推出限時殺優惠，推出多款飲品、零食買1送1，包括無糖雪碧、舒味思萊姆氣泡水、日東紅茶水果茶、農心辛拉麵，通通「買1送1」。另有星太郎超寬條餅雞汁口味「買3送3」，哈瑞寶Q軟糖第2件只要10元。

女性生理用品祭出「好自在液體衛生棉（27cmX10片）」買1送1、「靠得住抑菌好眠褲（L號2片）」原價118元，特價單件39元，相當於下殺3折。日用品方面，好奇迪士尼厚型濕巾（20抽）3件特價59元。

▼萊爾富多款商品限時買1送1。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★OKmart

OKmart祭出周末優惠，消暑冰品、解饞美食都有。8月15日限時一天，OKCAFE推出全台門市大杯「極淬莊園美式／拿鐵」，同品項享「買2送2」。

▲▼OKmart優惠。（圖／業者提供）

▲OKmart 推出咖啡、點心優惠。（圖／業者提供）

8月15日至17日，「冰淇淋莊園美式／紅茶」滿足類手搖的偏好，特價59元。「阿奇儂冰沙-芒果、草莓、花生、花豆」（原價59元）任2件88折。

同步有鹹食點心優惠，OK choice起司蔥抓餅／韓式泡菜鍋貼／經典港式燒賣，原價49元，「任3件92折」。

肯德基周末推「炸雞桶6折」　開學季點心買1送1

全聯連續7天「13種蔬菜優惠」

7-11推「吉伊卡哇」咖啡杯、造型鮮食！

本村炸雞連開2店！開幕優惠曝

九族「清涼嘉年華」狂歡到8月底

速食店周三限定優惠一次看

親子KOL與小兒科醫師大推這款蒸氣濕拖無線吸塵器

德國雙人首發路跑送高CP物資包

7-11多項夯品買2送2！超商周末優惠一次看

漢堡王買大送小加碼券限時2周開跑

7-11韓國療癒IP「DINOTAENG」快閃購

超商周一優惠！7-11冰咖啡買1送1　全家兩杯55折起

獨／麥當勞熱飲杯蓋悄變紙杯蓋

台中美食外送最愛咖哩！去年賣破2億元　HOME28奪冠

7-11韓國療癒IP「DINOTAENG」快閃購

7-11韓國療癒IP「DINOTAENG」快閃購

韓國超人氣療癒系IP「DINOTAENG」再度與7-ELEVEN 聯手出擊！推出全新主題「sunshine in marshville」系列周邊，結合文具、暑期外出、居家佈置需求，8月20日下午3點起「門市快閃購」，不限金額消費，報會員電話就能以199元起加購任一款。

7-11推「吉伊卡哇」咖啡杯、造型鮮食！

7-11推「吉伊卡哇」咖啡杯、造型鮮食！

超商連5天買1送1！衛生棉下殺3折

超商連5天買1送1！衛生棉下殺3折

超商首間「娃寶店」開幕！30台夾娃機集結

超商首間「娃寶店」開幕！30台夾娃機集結

超商周一優惠！7-11冰咖啡買1送1　全家兩杯55折起

超商周一優惠！7-11冰咖啡買1送1　全家兩杯55折起

