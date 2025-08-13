7-11韓國療癒IP「DINOTAENG」快閃購！文具、居家、外出周邊都有

▲7-11推出韓國超人氣療癒系IP「DINOTAENG」周邊快閃購。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

韓國超人氣療癒系IP「DINOTAENG」（短尾矮袋鼠）再度與7-ELEVEN 聯手出擊！推出全新主題「sunshine in marshville」系列周邊，結合文具、暑期外出、居家佈置需求，8月20日下午3點起「門市快閃購」，不限金額消費，報會員電話就能以199元起加購任一款。

▲360度滑順的「21吋前開式行李箱」加價購1799元，直傘加價購349元。（圖／業者提供）

「DINOTAENG」（短尾矮袋鼠）外出系列周邊，包含360度滑順的「21吋前開式行李箱」、攜帶便利的「1.5L彈蓋冷水壺」、晴雨皆宜「直傘」，還有隨身好搭配的「手提包」、「輕便後背包」、「雙面飲料提袋」、「帆布購物袋」。

▲▼「DINOTAENG」周邊包括居家、外出等療癒系。（圖／業者提供）

每一款周邊皆融入「sunshine in marshville」可愛設計，爆擊粉絲心臟，同時登場「漢堡造型零錢包」與「造型電動泡泡槍」，也為日常增添滿滿童趣，療癒指數直線上升。

▲「DINOTAENG」全系列實用可愛的辦公文具，讓文具控、上班族能被「Quokka與他的家人們」包圍。。（圖／業者提供）

文具控、上班族也能被「Quokka與他的家人們」包圍，全系列實用又可愛的辦公文具，包括「雙模無線滑鼠」、「雙模無線數字鍵盤」、「復古造型計算機」、「桌上收納鐵櫃附鏡」等，讓學習與工作都不再枯燥。

同時還有「漢堡造型木頭杯墊」、「造型票卡夾」、「陶瓷碗」、「搖擺掛鐘」、「絨毛玩偶」、「DINOTAENG 公仔」與「漢堡圍裙」等，超療癒居家生活小物，將角色魅力延伸至生活角落。

▲7-ELEVEN再度推出韓國超人氣療癒系IP「DINOTAENG」周邊快閃購。（圖／業者提供）

收藏控更可一次入手「迴力車六入套組」與留言板、飾品架等多功能的「角色功能公仔」，兼具實用與收藏價值。

同步推出一系列高機能3C周邊，包含「犀牛盾抗黃化透明防摔手機殼」、「MagSafe兼容支架水壺」、「AirPods無線耳機保護殼」、「磁吸三合一充電盤」、「PD快充延長線」與「5000mAh快充口袋行動電源」，滿足科技各種需求。

▲全店「DINOTAENG」快閃購，8月20日下午3點起跑。（圖／業者提供）



7-ELEVEN 全店「DINOTAENG」精品集點活動，8月20日下午3點起至8月31日在全台門市快閃購，不限金額消費，報會員電話就能以199元起加購任一款。9月1日下午3點起至9月16日集點購，透過「OPENPOINT」App 小7集點卡，集滿6點可加價購。

★全家聯名「VANS」9元加購手指滑板

全家近來聯名美國街頭品牌VANS推出「Fami!ce滑爆可樂霜淇淋」，此外還將VANS經典棋盤格紋融合設計，開發「棋盤格蛋糕」、「海鹽焦糖千層蛋糕」等，即日起至9月2日凡購買VANS聯名商品，加價9元即可獲得超潮小物「VANS手指滑板吊飾」。

▲全家聯名VANS推出「Fami!ce滑爆可樂霜淇淋」，還能用9元加購「VANS手指滑板吊飾」。

★家樂福X「蠟筆小新」周邊加購

家樂福即日起至9月9日，在量販及線上購物祭出會員專屬「蠟筆小新夏日童樂會」，多項超萌商品加價購。凡購買臉部、身體、頭髮清潔保養品 /美妝商品/衛生紙 / 衛生棉 / 護墊/ 口腔清潔/手動刮鬍刀/ 嬰兒、成人紙尿褲、家用清潔劑商品，單筆消費不限金額，即可加購蠟筆小新IP聯名商品。

▲家樂福推出有蠟筆小新周邊加購。（圖／記者林育綾攝）

此外因應中元普渡，家樂福量販/超市同步，即日起至9月9日集結超過200件零食、餅乾、飲料、料理油/醬料、個人衛生清潔、服飾等，享「買1送1、買二件/三件/四件省更多」、紅利點數10倍送，還有量販/超市不限金額近50件熱門商品加價購。

▲家樂福推出「蠟筆小新」周邊加購。（圖／記者林育綾攝）

▼家樂福祭出會員專屬「蠟筆小新夏日童樂會」。（圖／業者提供）