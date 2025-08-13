　
7-11推「吉伊卡哇」咖啡杯+鮮食！小八貓飯糰、包子、麵包超萌

▲▼7-11跨界合作「吉伊卡哇」推出鮮食、烘焙甜點限定包裝，還有CITY CAFE主題杯。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11跨界合作「吉伊卡哇」推出CITY CAFE主題杯，還有鮮食、烘焙甜點。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

吉伊卡哇粉絲準備心臟爆擊！7-ELEVEN自8月20日起，聯名「吉伊卡哇」推出圓形飯糰、甜點、麵包、飲品等獨家限定包裝，還有「CITY CAFE主題杯」也有8款造型杯身，主角們吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃鼠等角色，通通躍上包裝設計。

▲▼7-11跨界合作「吉伊卡哇」推出鮮食、烘焙甜點限定包裝，還有CITY CAFE主題杯。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11跨界合作「吉伊卡哇」推出鮮食、烘焙甜點限定包裝，還有CITY CAFE主題杯。（圖／記者林育綾攝）

●「吉伊卡哇」圓形飯糰、米漢堡

7-11此波「美味聯萌大明星」跨界合作爆紅IP「吉伊卡哇」，共有鹹食、烘焙甜點兩大類型。其中瞄準年輕女性客層喜愛的「圓形飯糰」，全新開發4款飯糰商品，換上吉伊卡哇與朋友們的特殊包裝。

▲▼7-11跨界合作「吉伊卡哇」推出限定包裝圓形飯糰。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11跨界合作「吉伊卡哇」推出限定包裝圓形飯糰。（圖／記者林育綾攝）

主角吉伊卡哇躍上每年熱銷超過百萬顆的「石安牧場溏心蛋飯糰」；另一款人氣熱賣「炙燒明太子鮭魚飯糰」則是小八貓的身影。兔兔、小桃鼠分別出現在層次十足的「起司鮭魚炒飯飯糰」、「炙烤燻腸飯糰」。另外冷凍米漢堡「TOMMI黑松露海鮮起司米漢堡」包裝一次有3隻角色，除了可愛，更帶來療癒飽足感。

●吉伊卡哇 X 麵包甜點

甜點和麵包新品，推出「雙餡奶霜麵包」，嚴選品質極佳的紐西蘭奶油，搭配濃郁花生醬，鬆軟麵包裹著微甜微鹹的奶油與花生香。

▲▼7-11跨界合作「吉伊卡哇」推出鮮食、烘焙甜點限定包裝，還有CITY CAFE主題杯。（圖／記者林育綾攝）

▲吉伊卡哇大頭造型，烙印在「銅鑼燒」上面。（圖／記者林育綾攝）

7-ELEVEN也將吉伊卡哇大頭造型，烙印在「銅鑼燒」和「奶皇包」的外觀。「銅鑼燒」由日本技術指導製作，使用單一牧場在地生乳與法國鮮奶油、添加楓糖漿，帶出香甜多層次的食慾體驗。「奶皇包」外皮柔軟細膩，熱呼呼的內餡，充滿香甜的奶香和蛋香，療癒又美味。

▼「雙餡奶霜麵包」有紐西蘭奶油、濃郁花生醬。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11跨界合作「吉伊卡哇」推出鮮食、烘焙甜點限定包裝，還有CITY CAFE主題杯。（圖／記者林育綾攝）

●「吉伊卡哇」8款咖啡杯

同時，CITY CAFE推出「吉伊卡哇」系列主題杯，包含4款大杯、4款特大杯，共有8款不同設計變化，自8月20日起購買特大杯濃萃系列、特大杯厚乳拿鐵任一杯，就贈送「吉伊卡哇糖霜餅乾」1片。

▲▼7-11跨界合作「吉伊卡哇」推出鮮食、烘焙甜點限定包裝，還有CITY CAFE主題杯。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11跨界合作「吉伊卡哇」推出CITY CAFE主題杯。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11跨界合作「吉伊卡哇」推出鮮食、烘焙甜點限定包裝，還有CITY CAFE主題杯。（圖／記者林育綾攝）

▼8月20日起購買特大杯濃萃系列、特大杯厚乳拿鐵任一杯，就贈送「吉伊卡哇糖霜餅乾」1片。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11跨界合作「吉伊卡哇」推出鮮食、烘焙甜點限定包裝，還有CITY CAFE主題杯。（圖／記者林育綾攝）

★全家 X 「三麗鷗、史迪奇」福箱

全家因應中元普渡，即日起至9月16日推出「三麗鷗、史迪奇」造型超萌福箱，把可愛的角色化身萌鬼，共4款設計，包含「歡樂零食箱」、「家戶需求箱」、「素食平安箱」，每款399元。

▲全家推出「三麗鷗、史迪奇」超萌中元福箱。（圖／業者提供）

每款外型皆有兩種不同圖像設計，內容物則依不同價格帶，提供總價值約500元～1100元的實用商品組合。

想用優惠購入福箱，可使用悠遊卡或全盈支付購買，單筆滿399元立折49元（單筆不累折），各3萬組，數量有限，額滿為止。

▲購買指定中元端架商品、指定零食、餅乾、泡麵任4件，即可獲得三麗鷗編織購物袋。（圖／業者提供）

全家表示，此次中元福箱贈品全面升級，隨箱附贈三麗鷗、史迪奇毛巾、迪士尼寵物頭套其中一款，合計共12款。不僅如此，購買指定中元端架商品、落地陳列商品，或指定零食、餅乾、泡麵任4件，即可獲得三麗鷗編織購物袋。任2件再加99元，還能換購三麗鷗合金車立牌組。

