超商連續5天「買1送1」！雪碧、泡麵5折　衛生棉褲下殺3折

▲超商推出零食、飲品等優惠，還有生活用品「買1送1」可趁機補貨。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

超商陪民眾持續省荷包，今（13日）起至8月17日，全家便利商店、萊爾富推出連續5天優惠，多項商品如消暑的雪糕、雪碧、飲品「買1送1」；另外像是生活用品，全家祭出妮維雅止汗爽身乳膏「買1送1」，萊爾富液體衛生棉「買1送1」，可趁機補貨。

★全家

全家便利商店自8月13日至8月17日推出「會員限定優惠」，咖啡、冰品、零食通通折扣，多款直接「買1送1」。像是杜老爺紅豆鮮奶QQ雪糕、雪碧Zero 600ml、KitKat巧克力、農心安城湯麵，生活用品有止汗爽身乳膏等，通通「買1送1」。

咖啡愛好者也有優惠，Let's Cafe 大杯經典美式／拿鐵，任選兩杯69元；大杯燕麥奶拿鐵兩杯99元；Let's Tea仙女醇奶茶第二杯10元。

▼全家便利商店即日起至8月17日優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

★萊爾富

萊爾富自即日起至8月17日，推出限時殺優惠，推出多款飲品、零食買1送1，包括無糖雪碧、舒味思萊姆氣泡水、日東紅茶水果茶、農心辛拉麵，通通「買1送1」。另有星太郎超寬條餅雞汁口味「買3送3」，哈瑞寶Q軟糖第2件只要10元。

女性生理用品祭出「好自在液體衛生棉（27cmX10片）」買1送1、「靠得住抑菌好眠褲（L號2片）」原價118元，特價單件39元，相當於下殺3折。日用品方面，好奇迪士尼厚型濕巾（20抽）3件特價59元。

▼萊爾富多款商品限時買1送1。（圖／業者提供，點圖可放大）

另外，萊爾富同步有「防颱優惠」，8月13日至9月9日，包含多種泡麵、餅乾、飲品優惠，「味味A大碗麵系列」任2件65元、「双響泡系列」任2件60元、「維力炸醬麵重量碗」任2件62元。想吃其他熱食，也可以選擇「桂冠盒飯麵系列」任2件88折。