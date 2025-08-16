　
民生消費

超商周末優惠齊發！全家消暑冰品買1送1　7-11多項商品買2送2

▲▼全家聯名VANS推出「Fami!ce滑爆可樂霜淇淋」，此波聯名橫跨霜淇淋、酷繽沙、甜點、麵包等品項，還有超潮小物「VANS手指滑板吊飾」9元加購。（圖／記者林育綾攝）

▲全家霜淇淋周末「買1送1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

辛苦工作趁周末犒賞自己，超商紛紛即日起至8月17日推出周末優惠，7-11多項商品「買2送2」，包括雪糕、泡麵、可樂等；全家除了「康康5」祭出霜淇淋、奶昔、杜老爺甜筒、雪糕等「買1送1」，還有消暑冰品、飲料限時閃購「第二件6折、買3送1」，滿6件還送迪士尼鑰匙圈。

★7-ELEVEN

●門市優惠

7-11即日起至8月17日，多項商品「買2送2」：

◾桂冠雪酪（單支），愛媛柑橘／巨峰葡萄蘋果，買2送2。
◾福樂Q果優酪雪糕芒果芝芝，買2送2。
◾味味A排骨雞風味乾麵（碗），買2送2。
◾可口可樂纖維+ 600ml，買2送2。
◾原味本舖養身杏仁茶 240ml，買2送2。
◾農心爽口海鮮烏龍麵（包），買2送2。
◾味覺糖手撕軟糖-麝香葡萄（袋），買2送2。
◾Bourbon FET可樂口味軟糖、Bourbon FET葡萄軟糖，任選買2送2。
◾韓國熊津紅蔘飲、韓國熊津不添加糖紅蔘飲，任選買2送2。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11即日起至8月17日多項商品「買2送2」。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●CITY系列飲品優惠

◾CITY CAFE 椪糖拿鐵，2杯99元。
◾CITY CAFE 福岡八女濃抹茶拿鐵（冰/熱）、鹿兒島濃焙茶拿鐵（冰/熱）任選2杯99元。
◾CITY PRIMA 精品生椰厚拿鐵，2杯120元。
◾HERSHEY'S 巧克冰沙，2杯100元。
◾CITY TEA 珍珠梔子花青茶（冰/熱）、珍珠小葉紅茶（冰/熱），任選2杯100元。

▼7-11周末CITY CAFE優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11咖啡優惠，超商咖啡優惠，CITY CAFE，特大杯咖啡。（圖／記者林育綾攝）

★全家

●康康5「買1送1」

全家即日起至8月17日「康康5」優惠，此波精選超過5樣商品，同品項買1送1，部分已售完：

Fami!ce 霜淇淋（不限口味），原價49元，買1送1。
Fami!ce Fami奶昔（不限口味），原價69元，買1送1。
雙月愛恨椒芝麵，原價75元，買1送1。（售完）
杜老爺淇淋巧酥甜筒，原價45元，買1送1。
福樂Ｑ果芒果芝芝優酪雪糕，原價49元，買1送1。
FamiCollection天然水1000ml，原價29元，買1送1。
舒味思萊姆口味氣泡水，原價35元，買1送1。
Let's Tea特大杯冰好喝蕎麥奶茶，原價65元，買1送1。（贈品不提供自備杯優惠）

▼全家周末優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●消暑冰品飲料限時閃購

全家即日起至9月20日，祭出消暑飲料、冰品限時閃購，會員購買指定冰品、飲料、酷繽沙，混搭任選「第2件6折」或「買3送1」，滿6件就送「迪士尼鑰匙圈」。

▼全家消暑冰品飲料混搭優惠，滿6件送「迪士尼鑰匙圈」。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠，全家限時閃購。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富自即日起至8月17日限時殺優惠，多款飲品、零食「買1送1」，包括：無糖雪碧、舒味思萊姆氣泡水、日東紅茶水果茶、農心辛拉麵，通通「買1送1」。另有星太郎超寬條餅雞汁口味「買3送3」，哈瑞寶Q軟糖第2件只要10元。

女性生理用品祭出「好自在液體衛生棉（27cmX10片）」買1送1、「靠得住抑菌好眠褲（L號2片）」原價118元，特價單件39元，相當於下殺3折。日用品方面，好奇迪士尼厚型濕巾（20抽）3件特價59元。

▼萊爾富多款商品限時買1送1。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★OKmart

OKmart 祭出周末優惠，消暑冰品、解饞美食都有。即日起至8月17日，「冰淇淋莊園美式／紅茶」滿足類手搖的偏好，特價59元。「阿奇儂冰沙-芒果、草莓、花生、花豆」（原價59元）任2件88折。

同步有鹹食點心優惠，OK choice起司蔥抓餅／韓式泡菜鍋貼／經典港式燒賣，原價49元，「任3件92折」。

▲▼OKmart優惠。（圖／業者提供）

▲OKmart 推出飲品、點心優惠。（圖／業者提供）

超商周末優惠齊發！全家消暑冰品買1送1　7-11多項商品買2送2

