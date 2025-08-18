台南電動車充電第二批9處16席啟用　黃偉哲：打造綠色運輸城市

▲台南市政府推動「區區有充電站」計畫，第2批9處16席充電格位18日正式啟用。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市推動「區區有充電站」計畫再傳進展！台南市交通局18日宣佈，第2批充電站在仁德、新化、關廟、玉井、下營、官田及佳里等7個行政區、9處場域共16席慢充格位正式上線啟用，民眾可透過「台南好停APP」查詢站點資訊，減少電動車旅程焦慮。

交通局表示，市府爭取中央環境部2.5億元補助，在全市37個行政區202處站點建置充電設施，包括90座/180席200kW快充與266座/席11kW慢充。目前各站點陸續完工，將隨台電完成電力供應後分批上線。此次新增的充電站包括仁德區義林一街路外停車場、新化體育公園、關廟區公所、玉井體育館對面停車場、下營區永安街停車場、官田隆田後火車站及二鎮森林公園、佳里區蕭壠足球場及佳里區公所等，其中關廟及下營2處為「充電優先格位」，其餘為「充電專用格位」。

交通局指出，第一批13處充電站自5月啟用至今累計使用73次、充電度數逾1700度，其中六甲運動公園使用次數最多。為鼓勵民眾使用，目前快充每度8元、慢充每度5元，未來將不定期推出優惠。交通局也要求業者尖峰離峰分級定價，尖峰每度不超過14元、離峰不超過10元。民眾可下載「電小二」APP掌握即時資訊與優惠活動，或透過「台南好停APP」快速查找充電站位置。

市長黃偉哲強調，市府積極推動電動車基礎建設，讓台南成為綠色運輸友善城市。交通局則呼籲駕駛人務必遵守規定，不要佔用電動車專用停車格，否則經通報舉發將依《停車場法》處以新台幣1200元罰鍰。