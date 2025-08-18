澤倫斯基白宮會談「比雙普會更重要」　BBC記者曝最大擔憂

▲今年2月28日，川普與澤倫斯基在白宮發生激烈衝突。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基18日將與多名歐洲領袖一同前往白宮會晤美國總統川普。BBC安全記者加德納（Frank Gardner）指出，對於烏克蘭未來及整體歐洲安全而言，這場會談的重要性恐怕更勝15日「雙普會」。一旦停戰，莫斯科恐怕再度投入軍隊整備，在幾年後再度奪取更多土地。

加德納指出，英國首相施凱爾、法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨等歐洲領袖陪同澤倫斯基出席，不僅是為了確保他不再像今年2月那樣，在橢圓形辦公室「中了埋伏」，也決心向川普傳遞2大訊息，也就是任何烏克蘭和平協議都必須讓基輔直接參與，且須獲得「鋼鐵般堅固」的安全保障。

最重要的是，歐洲領袖希望川普看到，烏克蘭與歐洲形成團結陣線，同時確保美國總統不會因為與普丁的私交而妥協俄方要求。不過，雖然川普喜歡施凱爾（Keir Starmer）與北約秘書長呂特（Mark Rutte），願意把這2人所說的話聽進去，但他卻不怎麼欣賞馬克宏，白宮最近也針對法國將承認巴勒斯坦國的立場發表尖銳批評。

▲15日的「雙普會」未能達成停火協議。（圖／達志影像／美聯社）



此外，如同前愛沙尼亞總理、歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）所說，「烏克蘭在這場戰爭的勝利，不僅限於完全收復被占領的土地。」若能獲得目前研議中、類似北約第5條款的安全保障，足以遏止未來任何的俄羅斯侵略，進而守護烏克蘭身為一個自由主權國家的獨立性，也是一種勝利。

儘管烏克蘭要達成和平協議，就必須做出一些讓步，但澤倫斯基多次強調絕不割讓領土，烏克蘭憲法也禁止這麼做，普丁卻堅持要求俄軍已經占領85%的烏東頓巴斯（Donbas），且絕不可能歸還克里米亞半島。

與加德納聊過的每一位軍事專家都認為，一旦戰鬥停止，普丁將重建軍隊、增產武器，預計3至4年內準備好再次奪取更多土地，「如果這種情況真的發生，將有一名勇敢的歐製颱風戰鬥機（Eurofighter Typhoon）或美製F-35戰鬥機飛行員，準備對俄軍發射第一枚飛彈。」