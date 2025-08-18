歐洲7巨頭撐腰　防澤倫斯基「被川普霸凌」？盧比歐怒斥：愚蠢

▲ 澤倫斯基與川普2月的會談不歡而散。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

歐洲7名領袖18日將陪同烏克蘭總統澤倫斯基訪問白宮，與美國總統川普會晤。美國國務卿盧比歐17日對此怒批媒體的「愚蠢論述」，否認歐洲領袖此行是為保護澤倫斯基免於遭受川普「霸凌」的說法。

盧比歐17日登上CBS節目《面對國家》（Face the Nation），當主持人說道，「你知道，歐洲方面擔心澤倫斯基總統會被迫簽署一些東西，這就是為什麼這些歐洲領袖明天會來當他的後援」，這時盧比歐激動打斷稱，「這不是事實」，「他們明天來華府不是為了阻止澤倫斯基被霸凌」。

法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨、義大利總理梅洛尼、英國首相施凱爾、芬蘭總統史塔布、北約秘書長呂特及歐盟執委會主席馮德賴恩等7名歐洲領袖將於18日前往白宮，陪同澤倫斯基會見川普。

有分析認為，這場罕見的重量級峰會與澤倫斯基今年2月在白宮與川普公開爭執的外交慘案有關，當時的會談最終以澤倫斯基提前離開華府收場。

面對外界質疑，盧比歐在專訪中強調美歐合作的重要性，「我們只和普丁見過一次，但已經和澤倫斯基舉行十幾次會談」，「他們（歐洲領袖）來這裡是因為我們一直在和歐洲夥伴合作」，「總統早在周四就與這些領袖通過電話」，批評霸凌說法是媒體的「愚蠢敘事」。