　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

歐洲7巨頭撐腰　防澤倫斯基「被川普霸凌」？盧比歐怒斥：愚蠢

▲▼川普,澤倫斯基。（圖／路透）

▲ 澤倫斯基與川普2月的會談不歡而散。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

歐洲7名領袖18日將陪同烏克蘭總統澤倫斯基訪問白宮，與美國總統川普會晤。美國國務卿盧比歐17日對此怒批媒體的「愚蠢論述」，否認歐洲領袖此行是為保護澤倫斯基免於遭受川普「霸凌」的說法。

盧比歐17日登上CBS節目《面對國家》（Face the Nation），當主持人說道，「你知道，歐洲方面擔心澤倫斯基總統會被迫簽署一些東西，這就是為什麼這些歐洲領袖明天會來當他的後援」，這時盧比歐激動打斷稱，「這不是事實」，「他們明天來華府不是為了阻止澤倫斯基被霸凌」。

法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨、義大利總理梅洛尼、英國首相施凱爾、芬蘭總統史塔布、北約秘書長呂特及歐盟執委會主席馮德賴恩等7名歐洲領袖將於18日前往白宮，陪同澤倫斯基會見川普。

有分析認為，這場罕見的重量級峰會與澤倫斯基今年2月在白宮與川普公開爭執的外交慘案有關，當時的會談最終以澤倫斯基提前離開華府收場。

面對外界質疑，盧比歐在專訪中強調美歐合作的重要性，「我們只和普丁見過一次，但已經和澤倫斯基舉行十幾次會談」，「他們（歐洲領袖）來這裡是因為我們一直在和歐洲夥伴合作」，「總統早在周四就與這些領袖通過電話」，批評霸凌說法是媒體的「愚蠢敘事」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大雷雨轟雙北！國家警報響　防冰雹、雷擊
養生變傷身！市售30件枸杞「全驗出重金屬」
快訊／12縣市大雨特報！「大雷雨轟4地」持續1小時
夏克立被爆婚內出軌「關鍵私密照曝光」
台南建商公告停業！　資金斷鏈
高雄3人活活燒死！大樓主委怒：向市府檢舉都沒用
魂斷南三段！特搜女義消5月才完成「北二段o型」　PO文：感恩
快訊／台股飆漲！攻破24500新紀錄　4千金股助威
「台版Jisoo」狂撈164億！　18共犯遭起訴求重刑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

6小時583人斬！　AV女優未來「願讓女兒接班」條件曝光

巴基斯坦洪災！河川氾濫沖毀村落「344人罹難」　災民為孩童挖墳

澤倫斯基白宮會談「比雙普會更重要」　BBC記者曝最大擔憂

歐洲7巨頭撐腰　防澤倫斯基「被川普霸凌」？盧比歐怒斥：愚蠢

「巨大麋鹿」突撞擋風玻璃導致離奇車禍　選美佳麗全身血身亡

普丁要讓步了？　川普特使曝「2大條件」有進展

日女月台落軌「遭進站列車撞上」！僅左腿骨折　奇蹟生還

澤倫斯基抵美發文了！　白宮曝川普會談時間表

俄羅斯只是棋子？川普操盤「挑戰單一大國」　視習近平為勁敵

紐約夜店爆槍擊3死9傷！槍手高達4人　警：疑幫派糾紛

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

【健康疑雲】72歲普丁被捕捉「雙腿異常抽動」！　「詭異搖晃」模樣網熱議

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

6小時583人斬！　AV女優未來「願讓女兒接班」條件曝光

巴基斯坦洪災！河川氾濫沖毀村落「344人罹難」　災民為孩童挖墳

澤倫斯基白宮會談「比雙普會更重要」　BBC記者曝最大擔憂

歐洲7巨頭撐腰　防澤倫斯基「被川普霸凌」？盧比歐怒斥：愚蠢

「巨大麋鹿」突撞擋風玻璃導致離奇車禍　選美佳麗全身血身亡

普丁要讓步了？　川普特使曝「2大條件」有進展

日女月台落軌「遭進站列車撞上」！僅左腿骨折　奇蹟生還

澤倫斯基抵美發文了！　白宮曝川普會談時間表

俄羅斯只是棋子？川普操盤「挑戰單一大國」　視習近平為勁敵

紐約夜店爆槍擊3死9傷！槍手高達4人　警：疑幫派糾紛

快訊／台股漲148點收22482　台積電維持平盤價1180

台灣影壇傳捷報！2短片入圍「亞洲短片盛事」　他喪女兇手是黃冠智

快訊／3大車連環撞！桃園客運6乘客受傷送醫　再釀500多戶停電

丹娜絲颱風台南創新作為啟動最快　復原經費逾16億補助全國最多

壽司郎x芙莉蓮聯名活動今登場　藏壽司史努比造型圓盤8/25開賣

6小時583人斬！　AV女優未來「願讓女兒接班」條件曝光

三重疏洪道騎士叭了一下　等紅燈竟遭3男下車圍毆！警2小時逮人

台積電、饗樂餐飲都上榜！　133家績優營業人獲5項稅務優待

快訊／大雷雨轟雙北！國家警報響　防冰雹、雷擊

卡努颱風重創毀2橋墩　新武界橋經400多天趕工修復終完工通車

【膽顫心驚】永和驚見嬰兒「站」在機車椅墊上！　搖晃驚險畫面路人看傻

國際熱門新聞

即／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際

一通電話賠上積蓄　男憐憫之心換妻子離家

快訊／川普突發神秘貼文！　大票網友瘋猜

《超人》大反派薩德將軍　英國男星泰倫斯史丹普逝世

普丁同意美歐給烏「類北約」保護傘

白宮會談前夕　川普要澤倫斯基「接受2條件」

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

逃出詐騙園區　他吃蚯蚓活下來

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

日棕熊奪命！友拚死救援　父痛揭最後訊息

川普再出招！鋼鐵鋁關稅加徵50%擴大實施

歐領袖陪澤訪美　美俄峰會後他們緊張了

輝達親兒子！　九成持股押注CoreWeave

阿拉斯加大山崩「引發4.5公尺海嘯」

更多熱門

相關新聞

普丁讓步？　2大條件有進展

普丁讓步？　2大條件有進展

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）和川普特使魏科夫（Steve Witkoff）17日分別接受電視採訪時透露，15日的美俄領袖會談雖未達成停火協議，但俄羅斯總統普丁已展現「讓步意願」，包括安全保障與領土議題，為和平談判帶來進展。

俄羅斯只是棋子？川普操盤「挑戰單一大國」

俄羅斯只是棋子？川普操盤「挑戰單一大國」

澤倫斯基到美國了！　白宮曝會談時間表

澤倫斯基到美國了！　白宮曝會談時間表

習近平緊盯　烏俄1情況視為攻台良機

習近平緊盯　烏俄1情況視為攻台良機

盧比歐：俄烏和平協議需「雙方讓步」

盧比歐：俄烏和平協議需「雙方讓步」

關鍵字：

烏克蘭美國歐洲會談外交

讀者迴響

熱門新聞

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

韓國殘忍集中營！「3.8萬人慘淪性奴隸」

快訊／49歲金鍾國宣布結婚！「女方身分成謎」

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

新颱風最快今生成　預估路徑曝

8歲男童獨活原因曝！外公、女山友捨命保護他

即／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際

金鍾國未婚妻身份曝光！「為愛妻砸1.55億購豪宅」保護女方婚禮不公開

鬼門要打開了！命理師揭6大禁忌　吃宵夜也不行

丈夫與閨蜜出遊「一起拍性愛片」

夏克立爆「睡女粉射後不理」

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

南三段山難8歲童獨活！專家轟：專挑壞的學

午後全台變天　「雨最大」地區曝

更多

最夯影音

更多

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面