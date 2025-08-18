Epic大勝！澳洲法院裁定蘋果、Google壟斷　App內購30%抽成違法

▲澳洲聯邦法院認為，Apple與Google因長期在App Store政策上收取高額抽成、限制市場競爭。（示意圖／達志／美聯社）

澳洲聯邦法院日前針對App市場競爭問題做出歷來最具影響力的裁決。澳洲聯邦法院認為，Apple與Google因長期在App Store政策上收取高額抽成、限制市場競爭，被認定違反《澳洲競爭法》第46條，判決結果將重塑澳洲的數位市場秩序。

根據《cybernews》報導，這起官司始於5年前，由4件相關訴訟合併審理。核心爭點集中於Apple與Google是否透過30%高比例的App內購抽成，加上對其平台生態的嚴格控管，構成非法壟斷並妨礙市場公平。

2020年8月，《Fortnite》開發商Epic Games曾在遊戲內設置自家支付機制，意圖繞過Apple抽成，卻導致遊戲立即被App Store下架。Epic隨即對兩大科技巨頭提告，指控他們打造所謂「圍牆花園」系統，排除競爭、限縮開發者與消費者的選擇權。

面對訴訟，Apple與Google皆辯稱其政策是為保護用戶安全與隱私，否認存在壟斷行為。然而負責審理的比奇（Jonathan Beach）法官明確指出，兩家公司在行動應用市場握有實質支配力，其限制性政策已明顯違反《競爭法》第46條規定，該條明訂：任何有意或可能損害市場競爭的作為皆屬違法。

判決出爐後，Epic Games發聲明表示歡迎，並強調這是澳洲開發者與用戶的重大勝利。澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）也宣布將深入研究判決內容，評估是否採取進一步措施。根據本案結果，Epic有望在澳洲iOS平台上直接推出Epic Games Store與《Fortnite》，跳脫Apple原有的分潤制度。

代表Epic出庭的Maurice Blackburn律師事務所合夥人西村公美（Kimi Nishimura）受訪時指出，這項裁決對全球科技業是一項「警鐘」，即便是如Apple與Google這般的業界龍頭，也不能凌駕於市場規則之上，更不能侵害使用者與開發者權益。

對此裁決，Apple與Google僅低調回應，表示會詳細研讀法院判決並評估後續法律途徑。不過本案不僅震撼科技界，也再次點燃對App Store抽成制度的全球爭議。外界普遍預期，澳洲此案將可能成為其他國家監管機關的參考指標。

