蘋果未發表產品名單曝光　古爾曼：外流內容多數屬實

▲HomePod mini、Apple TV。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

《彭博》記者古爾曼（Mark Gurman）在最新一期《Power On》專欄中回應了上周因蘋果誤釋出軟體工具而導致的大量裝置資訊外洩事件。該檔案由研究者Aaron Perris發現，內容揭露了多款尚未公開的蘋果硬體，包括新版HomePod mini、Apple TV、iPad、Studio Display、Vision Pro與新一代Apple Watch。

根據外流清單，未來裝置可能包含：

搭載S9晶片或更新版本的HomePod mini

使用A17 Pro晶片的新Apple TV

配備A19 Pro晶片的Studio Display

新一代iPad mini（A19 Pro）與低價iPad（A18）

搭載M5晶片的Vision Pro

Apple Watch Series 11、Ultra 3、SE 3（S11晶片）

古爾曼表示，這些代號大致符合他先前掌握的資訊，包括今年秋季將登場的新款Apple TV與HomePod mini，以及明年規劃中的iPad與顯示器。他同時補充，雖然程式碼顯示Vision Pro可能升級至M5晶片，但蘋果內部仍在測試M4晶片版本，「不排除曾考慮過兩種方案」。

目前市售的Vision Pro使用M2晶片，古爾曼研判下一代僅屬小幅升級，仍需等待蘋果正式揭曉。