　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果未發表產品名單曝光　古爾曼：外流內容多數屬實

▲▼ 。（圖／蘋果官網）

▲HomePod mini、Apple TV。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

《彭博》記者古爾曼（Mark Gurman）在最新一期《Power On》專欄中回應了上周因蘋果誤釋出軟體工具而導致的大量裝置資訊外洩事件。該檔案由研究者Aaron Perris發現，內容揭露了多款尚未公開的蘋果硬體，包括新版HomePod mini、Apple TV、iPad、Studio Display、Vision Pro與新一代Apple Watch。

根據外流清單，未來裝置可能包含：

搭載S9晶片或更新版本的HomePod mini

使用A17 Pro晶片的新Apple TV

配備A19 Pro晶片的Studio Display

新一代iPad mini（A19 Pro）與低價iPad（A18）

搭載M5晶片的Vision Pro

Apple Watch Series 11、Ultra 3、SE 3（S11晶片）

古爾曼表示，這些代號大致符合他先前掌握的資訊，包括今年秋季將登場的新款Apple TV與HomePod mini，以及明年規劃中的iPad與顯示器。他同時補充，雖然程式碼顯示Vision Pro可能升級至M5晶片，但蘋果內部仍在測試M4晶片版本，「不排除曾考慮過兩種方案」。

目前市售的Vision Pro使用M2晶片，古爾曼研判下一代僅屬小幅升級，仍需等待蘋果正式揭曉。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
8歲男童獨活原因！　外公、女山友捨命保護他
女載大16歲男自撞雙亡　家屬認屍悲曝：不知對方是誰
勞動部奉旨給飯？　凌濤爆「零日攻擊」導演獲就安基金2872萬
快訊／金鍾國親口報喜：我要結婚了！　很慶幸對吧
金鍾國愛妻身份曝光！　為她砸1.55億購豪宅
蔣萬安宣布「鮮奶週報2.0」九月上路！2至12歲可領、全年無
陳佩琪淚崩了！　喊要拿柯文哲相片到天安門
金鍾國突結婚《RM》成員今天才知情！　錄影現場報喜

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果未發表產品名單曝光　古爾曼：外流內容多數屬實

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

【健康疑雲】72歲普丁被捕捉「雙腿異常抽動」！　「詭異搖晃」模樣網熱議

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

蘋果未發表產品名單曝光　古爾曼：外流內容多數屬實

日女月台落軌「遭進站列車撞上」！僅左腿骨折　奇蹟生還

高雄火警3死！房東強忍哀痛認兒屍　大樓主委怒揭嚴重違建

嗆排班同行「賣肉的」！彰化運將爽罵...判罰金3千直接飛了

統一獅「良緣神助宮」主題日浪漫登場　劉品言、連晨翔甜蜜開球分享喜訊

新案價格回落2字頭　台中海線房市進盤整期

高鐵自由座尖峰擬採限量　業者：研擬提升乘車品質措施

倫敦女孩穿搭指南！Burberry全新時髦形象照　貝殼色風衣、絎縫手袋曝光

年輕人鄉下1工作「都娶越南新娘」　她曝10幾萬在賺！全場搖頭

Google Chrome收購戰升溫　OpenAI執行長：不會錯過這次機會

久住也不髒亂！把打掃變「習慣」輕鬆擁有乾淨的家

【健康疑雲】72歲普丁被捕捉「雙腿異常抽動」！　「詭異搖晃」模樣網熱議

3C家電熱門新聞

蘋果未發表機種曝光　古爾曼：可信度高

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

三步驟關閉LINE群組「@All」通知

HTC首款支援繁中操控智慧型眼鏡

iPhone 17 Pro傳將調漲50美元

LINE延後關閉Chrome版至2026年

7月二手機增值冠軍出爐！

像素大戰回歸！「wplace」爆紅全球

直擊／CASETiFY進駐大巨蛋！

LINE宣布11月起將封鎖舊機型傳訊功能

全球智慧型眼鏡市場銷量暴增110%

Google摺疊旗艦Pixel 10 Pro Fold亮相

FB上互搜就變...「建議好友」？

台灣手機7月降幅排行出爐

更多熱門

相關新聞

Apple「打電動到清晨6點」被下最後通牒

Apple「打電動到清晨6點」被下最後通牒

Apple（黃暐婷）最近上節目《單身行不行》透露，自從老公考上EMBA，雙方時間變得無法配合，只能答應對方雖然不會一起運動，但她會盡量陪伴、幫對方拍照。只不過，有次因為電動打通宵吵架，被另一半下了最後通牒。

川普晶片關稅重擊　聯電、世界先進恐陷危機

川普晶片關稅重擊　聯電、世界先進恐陷危機

蘋果AI陪伴機器人傳2027年將上市

蘋果AI陪伴機器人傳2027年將上市

iPhone 17 Pro傳將調漲50美元

iPhone 17 Pro傳將調漲50美元

蘋果否認馬斯克「偏袒ChatGPT」指控

蘋果否認馬斯克「偏袒ChatGPT」指控

關鍵字：

HomePodminiAppleTViPadStudioDisplayVisionProAppleWatchApple蘋果

讀者迴響

熱門新聞

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

快訊／49歲金鍾國宣布結婚！「女方身分成謎」

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

新颱風最快今生成　預估路徑曝

即／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際

鬼門要打開了！命理師揭6大禁忌　吃宵夜也不行

南三段山難8歲童獨活！專家轟：專挑壞的學

丈夫與閨蜜出遊「一起拍性愛片」

午後全台變天　「雨最大」地區曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」

美空軍飛入颶風中　罕見影片震驚萬人

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

才剛交往！　高雄男「當街拉髮拖行爆打」23歲妹趴地狂哭

快訊／高雄大樓今晨3死火警　2男1女亡

更多

最夯影音

更多

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面