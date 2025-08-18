全球最奢顯卡！中東限定「鑲金版」RTX 5090登場　開價36萬

▲ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab OC版，目前已於阿聯酋知名電商Microless上架開賣。（圖／翻攝自ROG官網）

繼華碩在中國展示重達5公斤的黃金RTX 5090顯示卡後，另一款奢華版本正式上市，並迅速引發全球玩家與收藏家的關注。ASUS推出的ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab OC版，目前已於阿聯酋知名電商Microless上架開賣，全球可配送，標價高達9,250美元（折合新台幣逾29萬元）。

科技媒體Wccftech報導，Microless上的價格已是原價的8折優惠，代表其定價超過1萬美元（約新台幣36.2萬元），遠高於官方RTX 5090建議售價。該顯示卡原為中東地區限定販售，但現在全球買家也能透過Microless購得。

據了解，該張顯示卡最吸睛的地方在於外觀設計。其卡身採用獨特的城市天際線剪影搭配阿拉伯書法點綴，並鍍上6.5克純金，極具收藏價值。雖然這層鍍金成本約為700美元（約新台幣2.2萬元），但ASUS向來擅長推出高價定位的產品，並計畫推出更頂級的ROG Matrix版本。

性能方面，RTX 5090 Dhahab OC的加速時脈為2580 MHz，OC模式可達2610 MHz，與一般版ROGAstral RTX 5090 OC相同，代表其效能並無顯著差異。這款顯示卡顯然更偏向「炫耀性商品」，適合預算無上限、追求稀有設計的消費者。

與之對比的是RTX 5080 Dhahab CORE OC版，雖然定位稍低，但設計與鍍金規格一致，時脈甚至更高（Boost 2760 MHz，OC 模式達 2790 MHz）。該款顯示卡在Microless上售價為 2,589 美元（約新台幣8萬1,535元），相較之下更具性價比。

儘管不少玩家認為類似產品「誇張又華而不實」，但也有收藏愛好者表示願意出高價購得稀有版本。從ASUS一連串的高端GPU策略來看，未來推出更多奢華款顯示卡的可能性極高。

