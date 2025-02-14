正妹拿「輝達RTX 5080顯卡」當情人節禮物　萬人瘋傳：告白秒成功

▲正妹拿「輝達RTX 5080顯卡」當情人節禮物，網友狂讚「告白絕對成功」。（圖／翻攝自抖音）

網搜小組／柯沛辰報導

西洋情人節是愛人互表心意、向暗戀對象告白的好機會。近日，一張照片在網路平台瘋傳，內容是一名女子將剛發售不久的輝達（NVIDIA）顯示卡作為禮物，送給心儀的男子，讓網友看完不禁笑說「絕對能告白成功！」掀起熱議。

輝達新一代顯示卡GeForce RTX 5090/5080於今年1月30日上市，吸引許多人搶購，至今仍供不應求。近期，中國抖音流傳一張照片，內容是女子將GeForce RTX 5080當作告白禮物，並藏在身後，準備給眼前摀住雙眼的男生一個驚喜。

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這張照片很快被轉傳到日本網路，在X平台上掀起討論，還吸引超過1000萬人次瀏覽、10.6萬人按讚。有眼尖網友指出，這張照片似乎是在致敬日本遊戲公司Playstation去年情人節的宣傳照，內容也是一名女學生將PS5藏在身後，準備作為禮物送給男方。

許多網友看完紛紛笑說「如果用5090，成功率會增加」、「它看起來非常重（物理上）」、「這種情節只會出現在夢裡」、「這不是表白，已經算是驚喜了」、「不用5090怎麼行」、「能買到的都是強者」、「現實中不會發生的劇情」引發熱議。