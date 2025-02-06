華碩AI旅拍神機Zenfone 12 Ultra登場　頂規價格拉低搶高階機市場

記者蘇晟彥／台北報導

華碩 6日公開新一代Zenfone 12 Ultra，以「AI旅拍神機」為號召，搭載高通驍龍8 Elite處理器、5,000 萬畫素標準主鏡頭，同時強調配有「六軸防手震 Hybrid 雲台 4.0」等，共推出冷杉綠、櫻花白、檀木黑三色，價格更破天荒「比去年更便宜」，頂規16GB/512GB僅要 31,990元，比去年同規降價2,000元。

▼華碩 Zenfone 12 Ultra 7日正式開賣，今年主打「旅拍神機」，頂規售價僅 31,990元。（圖／記者蘇晟彥攝）

Zenfone 12 Ultra採用Qualcomm® Snapdragon® 8 Elite處理器，相較於前代NPU效能提升40%；在鏡頭部份，三顆鏡頭分別為5,000 萬畫素標準主鏡頭、1,300 萬畫素超廣角鏡頭及3,200 萬畫素 3x 長焦鏡頭，同時配置六軸防手震Hybrid雲台4.0，可校正正負5度晃動，在出遊捕捉動態畫面時能更加清晰。

其餘規格為，IP68防水防塵、5500mAh超大電量，支援65W快速充電及15W無線充電，滿電狀態使用社群時長高達22.6小時 ；6.78吋柔性 E6 AMOLED螢幕，LTPO螢幕可根據操作和使用情境，動態調整螢幕更新率(1~120Hz；使用遊戲精靈時可啟動144Hz)。峰值亮度最高為2,500尼特，陽光下也能輕易觀看；保留3.5mm耳機孔的雙立體聲喇叭，以獲取有線耳機高規格音效體驗；最後，搭載Direct Virtual技術，無論有線或無線耳機，細品媲美電影院專業音響的聽覺饗宴。

對此，華碩全球副總裁林宗樑表示在記者會上也自豪表示，「堅持台灣研發的使命感驅使我們不斷努力，這一路並不容易但我們走到了現在，Zenfone 12 Ultra是華碩推出手機10年以來的最佳作品，將『AI應用』、『AI生活』及『攝影』在新一代Zenfone上完美實踐。」

Zenfone 12 Ultra提供12GB/256GB及16GB/512GB兩種規格供選購，12GB/256GB，建議售價：NT$29,990；16GB/512GB頂規版價格較前一代更優惠，建議售價：NT$31,990。顏色部份則提供冷杉綠、櫻花白、檀木黑三色。

▼現場工作人員也展示六軸防手震Hybrid雲台4.0，相較於前一代提升66%（左為12、右為11）



此外，今年主打「AI旅拍神機」，全新「AI追焦錄影」可自動偵測移動中的主角，進行縮放運鏡，保持主角在畫面中央不出框；「AI人像錄影2.0」主動辨識人臉、貓和狗，呈現自然景深運鏡，內建兩款可調強度的散景光斑效果，夜拍質感直逼電影；「AI錄影降噪」不需額外設備，身處戶外或吵雜環境，也能錄下收音清晰的影片；「超清晰變焦」透過AI演算，最高可放大影像30倍並添加細節，輕鬆拍攝具備專業水準的旅遊/生活影片。

想在旅途中拍下美照不受干擾，「AI智慧消除」可畫圈移除畫面中不要的物件；「AI模糊修復」讓意外晃動的照片瞬間恢復清晰成像；不需要外接專業設備，透過「AI快門追焦」的AI動態分析創造模糊效果，隨手拍出追焦力作，讓旅行間的隨意快拍零失誤。

▼同步推出與犀牛盾、惡魔盾手機殼。



AI聰明助手，旅遊溝通無礙、工作效率加倍

Zenfone 12 Ultra是旅遊、工作最佳助手，「AI錄音筆記2.0」、「AI文章摘要」、「AI檔案摘要」，可支援雲端/地端自由切換，不僅可將語音轉換文字，還能辨識發話者，更精準地摘要內容及翻譯多種語言；亦可在瀏覽器、APP或手機中的PDF、TXT和Word文件快速生成摘要。

升級支援Line、Whatsapp、WeChat的「AI即時通話口譯2.0」及「AI搜尋助手」，則透過地端Qualcomm® Hexagon NPU支援即時轉錄、翻譯，精準處理手機內隱私資訊。其採用先進Meta Llama 3 8B模型，免連網快速處理摘要，加上華碩最佳化調整，中文處理能力貼合台灣人使用需求。

「畫圈搜尋」無須切換應用程式，對螢幕上的任何文字、圖片或影片周圍畫圈，立即獲得實用解答、購買商品連結或翻譯內容。