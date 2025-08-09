　
繼PS5後又來了！大樹藥局推「奶粉換顯卡」　網：變許願池了

▲大樹藥局再次推出買奶粉送顯卡活動。（圖／翻攝自Facebook／大樹藥局）

▲大樹藥局再次推出買奶粉送顯卡活動。（圖／翻攝自Facebook／大樹藥局）

記者楊庭蒝／綜合報導

近日Threads上一則趣味貼文引起網友熱議，一名網友分享回家後，發現先生送給自己一張高規顯示卡，理由竟是「在大樹藥局買奶粉送的」。原PO半信半疑，沒想到大樹藥局行銷團隊立刻「接球」，真的推出「奶粉換顯卡」限時活動，讓網友直呼「小編行動力太猛」。

大樹藥局在臉書粉專宣布，凡於活動期間一次購買36罐奶粉＋40罐營養品，並填寫Google表單、上傳發票，即可免費加價購ASUS PRIME GeForce RTX™ 5070顯示卡（限量10張），活動自即日起至8月14日止，數量有限，送完為止，且此活動不與其他優惠併行。

大樹藥局也在貼文幽默寫道：「大樹不是在掩護，就是在幫忙掩護的路上」，呼應許多已婚男性在「買電玩或3C被抓包」時的經典藉口。

事實上，這已經不是大樹藥局第一次把網路玩笑變成真活動。約九個月前，就曾因網友爆料「買奶粉換到PS5」而掀起討論，大樹藥局隨即推出購買36罐奶粉＋20盒營養品換PS5 Slim數位版的限量活動，短短4小時就被搶購一空。當時許多網友笑稱「小孩吃飽飽，老公玩飽飽，媽媽氣飽飽」。

這次「奶粉換5070顯卡」的消息一出，原Threads貼文的作者也到粉專留言：「我的天兒～沒想到變成真的了！！哈哈哈哈」，其他網友則笑稱「快變許願池了」、「把玩笑變成真」、「小編可以出個奶粉送Switch2嗎？」

 

08/08 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

