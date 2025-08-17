專訪／國民黨「南方四賤客」諷賴清德在路上　創意發想幕後大曝光

　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

專訪／藍版南方四賤客諷賴清德在路上　黃仁勳、童子賢入鏡原因曝

記者鄭佩玟／台北報導

在823核三延役公投倒數之際，國民黨日前釋出一支模仿《南方四賤客》的宣傳影片，片中開車的「萊爾校長」疑似指涉總統兼民進黨主席賴清德，片中大量諷刺情節與隱喻呼應時事，包括公投、罷免，以及賴「團結十講」的演說口吻，讓該影片在短短三天內破35萬次觀看數，國民黨新媒體部主任韋淳祐接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，借鏡2024年賴清德、蕭美琴競選廣告「在路上」，反方向的車嘲諷民進黨正往「錯的路」上一去不回頭，並透露黨主席朱立倫在觀看「這一段」笑得最開心。

▲國民黨發布核三重啟公投競選宣傳廣告。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨發布核三重啟公投競選宣傳廣告。（圖／國民黨文傳會提供）

《南方四賤客》以犀利諷刺、針對時事與名人惡搞聞名，國民黨此次採用這種動畫風格，被認為不僅視覺辨識度高，也讓政治訊息以幽默包裝的形式更容易在社群平台傳播，影片透過誇張造型與符號，試圖在核三延役、公投與近期政治爭議間建立連結。國民黨最新的公投宣傳影片中角色也是特徵鮮明，「酸度」十足，畫面中，駕車的司機影射總統賴清德，手拄拐杖的則暗示是民進黨總召柯建銘，後座則安排了輝達執行長黃仁勳與和碩聯合科技董事長童子賢為形象的角色，因對核能態度不同，而分道揚鑣，明明說好要團結台灣，但只要意見不合，就會被趕下車。

對於政壇掀起一股「南方四賤客」風潮，引爆社群話題，甚至連網友都接力製作，韋淳祐說，沒想過效果會如此爆炸，724首波大罷免結束後，民眾對於政治會麻痺，生活也逐漸歸於平淡，要如何抓住823的公投宣傳主軸，其實讓新媒體部門團隊苦惱了很久，目標是要做出如同「反罷3部曲」前2部，「翻桌篇」跟「零日攻擊中篇」類似有感染力的文宣，最終選擇南方四賤客作為題材，也是判斷此為國內6、7、8年級耳熟能詳的美國動畫，而影音動畫一開始就設定60秒內要說完故事，超過一分鐘就會顯得冗長，讓觀眾失去興趣。

為什麼會選擇讓輝達創辦人黃仁勳、和碩集團董事長童子賢入鏡？韋淳祐說，主要是為了凸顯公投題目非關藍綠，更是對照之前民進黨曾在726時喊出百工百業挺罷免，但其實產業更關心的是用電；他提到，國民黨臉書於8月5號時曾製作圖卡，整理黃仁勳表態，「台灣政府絕對應該投資核能，不該有能源被汙名。」童子賢也稱，「核能是一個能源工具，並非信仰，能源韌性牽涉到能源安全，能源效率牽涉到經濟發展，而能源的選擇也影響國家前景發展。」觀察與產業連結的圖卡宣傳很好，代表除了一般的政治語言，人民也很在意企業界怎麼想。

素材是影音成敗的核心，「誰」在車上很重要，賴清德總統肯定是「男一」，因口齒不清與容易大放厥詞讓外界有深刻印象的的柯建銘是「男二」，後排座位的「選角」必需是政黨意識型態較淡、用大數據說話的人，才能讓「百工百業挺核能」更有說服力。

不過，韋淳祐也坦言，起初也會擔心黑色幽默的廣告短片會讓人看不懂，因此準備較為安全但普通的備案，幸好最後大成功；他說，發布廣告的前一天才將作品交給朱立倫看，朱立倫觀看時也露出會心一笑，尤其是在對白「不是表決多數贏就可以」，諷刺賴清德「團結十講」說法，讓朱特別有感，甚至還又要求多重播一次，很感謝朱立倫放手交與年輕人發想的信任，在製作影片的過程中沒有任何限制。

韋淳祐透露，自己是電影迷，在影片中埋下許多「哏」、小彩蛋，看到網友熱烈討論也很有成就感，從2024年賴清德、蕭美琴競選廣告「在路上」，反方向的車嘲諷民進黨正往「錯的路」上一去不回頭，到上任後說了、做了中間選民都看不下去的事，感謝賴政府在這一年不斷提供素材，他與團隊透過臉書文、圖卡，甚至到了廣告影片也是不斷的在測試與改進，讓創意靈感盡情發揮，就是希望能突破同溫層，讓中間選民都有共鳴。

