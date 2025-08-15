彭啓明指盧秀燕像「媽媽在罵兒子」　她嗆：是在幫卓揆討拍嗎？

▲國民黨台北市議員游淑慧。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

環境部長彭啓明今（15日）受訪時透露，台中市長盧秀燕昨日參加行政院會時，面對卓揆像「媽媽在罵兒子」，很兇、很悍。對此，國民黨台北市議員游淑慧開嗆，彭啓明是在幫卓揆討拍嗎？是不是腦子有洞？

游淑慧表示，台中市長盧秀燕昨天就財劃法等議題與行政院長卓榮泰交鋒，結果環境部長彭啓明今天受訪時說，昨天的院會氣氛就像「媽媽在罵兒子，很凶、很悍」。

游淑慧坦言，自己聽完彭啓明的陳述後，實在驚呆了，彭啓明難道是在幫卓院長討拍嗎？是不是腦子有洞，還是臉皮不要了嗎？游淑慧說，彭啓明把卓榮泰說成像兒子被罵，卓揆應該不會開心。

此外，游淑慧指出，彭啓明是不是搞不清楚「行政院會」是卓榮泰的主場嗎？主席是卓榮泰，與會成員包括行政院院長、副院長、各部會首長、政務委員等人，超過9成都是卓榮泰的閣員，也包括彭啓明，至於，六都直轄市長只是列席人員。

游淑慧認為，以這樣的人數、地位來看，卓院長根本有壓倒性的優勢，盧秀燕本於市民權益去跟卓院長爭取地方財源，才是那個勇闖龍潭的人，怎麼可能出現媽媽罵兒子的畫面？

游淑慧強調，如果院會中真的出現了這種場景，也只能說卓榮泰院長太遜了，而內閣這些部會首長也太軟、太弱，現場沒好好護駕，居然還好意思對外討拍？