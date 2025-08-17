烏克蘭只剩2條路可選！美媒分析「悽慘下場」：恐淪普丁的附庸

▲烏克蘭軍官向頓涅茨克州巴赫姆特的俄軍陣地發射火箭彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄烏戰爭爆發至今超過3年，卻仍看不到終點。美媒分析，美國總統川普、俄羅斯總統普丁15日在阿拉斯加會談後，戰事走向更趨明朗。由於俄軍難以全面占領烏克蘭，烏軍也無力完全收復失地，這場二戰以來歐洲最大規模的戰爭可能只剩兩條路可以選擇。

根據美媒《華爾街日報》，普丁會後表示，解決烏克蘭問題必須「首先消除危機根源」，指的就是禁止北約東擴、要求基輔停止親西方路線。他的終極目標始終沒有改變，仍是重掌莫斯科當局對於烏克蘭的政治影響力，並重建在東歐的勢力範圍。

《華爾街日報》指出，烏克蘭高層已逐漸接受現實，烏克蘭總統澤倫斯基也表態，願意在「先停火、凍結前線」後再進行領土談判。基輔與歐洲各國雖強調，儘管不會在法律上承認俄軍占領，但恐怕不得不接受失土。理想狀況是限制俄羅斯只控制現有約20%土地，避免進一步失地，並靠歐美軍援與安全保證確保剩餘8成國土安全。

英、法甚至考慮派兵駐防，美國是否參與仍未定。這樣的局面將類似韓戰後南北韓分治，由盟軍保障烏克蘭。

對普丁而言，若只握有20%殘破領土，還得眼睜睜看著西方軍隊駐守其口中的「兄弟民族」，恐怕難以接受。德國智庫經濟學家克魯格（Janis Kluge）直言，莫斯科的盤算是「雖然戰爭難以持續，但烏克蘭更難撐下去」。

另一種更危險的可能，是烏克蘭不僅失去東南大片領土，殘餘國土也無力抵擋俄羅斯再次進攻，最終在內政外交全面向莫斯科低頭，淪為附庸國，實際喪失主權。普丁若要達到這一步，仍須依靠戰場壓力，透過持久戰與消耗戰，逐步耗盡烏軍兵力與意志。

目前烏軍兵源不足、戰力疲憊，但憑藉無人機在防禦方面帶來的優勢，仍展現出強大韌性，使俄軍難以快速取勝。專家警告，若基輔當局無法解決兵源不足與指揮問題，長期下來雖不會立刻潰敗，卻仍會被拖垮。