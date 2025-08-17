川普失望藏不住！　專家剖析肢體語言「會談前後超反差」

▲2人見面時都露出真誠笑容，隨後川普多次輕拍普丁的手，展現出主導權。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美俄領袖會談15日在阿拉斯加落幕，2人不僅未能達成協議，川普態度更是180度大轉變，從長期呼籲的立即停火，轉而支持直接達成和平協議。一名肢體語言專家指出，會面初期雙方均露出「真誠笑容」，但在會後記者會上，川普失望的情緒溢於言表。

肢體語言專家暨心理學家科列特博士（Dr Peter Collett）接受《天空新聞》採訪時指出，儘管這個場合相當嚴肅，川普與普丁見面時都露出真誠笑容，這個表情牽動了眼睛周圍的肌肉，非常自然且持久。此外，普丁率先伸手顯示「熱情、喜悅和承諾」，但在握手期間，川普5度伸出另一隻手「輕拍普丁的手」，這是一種地位提醒，「告訴普丁誰才是主導者。」

2人在走動時，川普也把手放在普丁背後，像是在引導對方，「看似表達禮貌，實際上卻是主導的表現，因為這是掌權、更高階的人在發號施令。」

▲普丁透過「男性開腿」坐姿，展現出更強大的自信與主導權。（圖／路透）



等到2人在鏡頭前坐下，普丁透過「男性開腿」（manspread）展現優勢，「高度支配性的男性，傾向將大腿大幅分開……普丁的跨坐角度明顯比川普更寬，展現出更強的主導性。」此外，儘管普丁身高較矮，卻挺直腰桿、展現自信，川普反而顯得蜷縮內向，可能代表「很多心煩的事情正在困擾著他。」

會後記者會上，川普避免與普丁眼神接觸，試圖展現「視覺主導權」，這是一種高地位者維護權力的方式，但也可能是消除負面刺激的防禦機制。與此同時，川普多次抿唇展現「自制姿態」，時而嘴角下垂、下巴緊繃也暴露出脆弱，「川普充滿希望，但卻什麼也沒得到。」

▲會後川普多次抿嘴、嘴角下垂，被解讀為失望。（圖／路透）



另據BBC報導，川普會後態度「髮夾彎」，放棄立刻停火的要求，轉而支持達成和平協議，讓烏克蘭與歐洲盟友深感震驚。

他在真相社群（Truth Social）發文宣稱，「大家都認為，結束烏俄之間這場可怕戰爭的最佳方式，就是直接達成和平協議」，並指出停火「往往無法持續下去。」這番言論明顯悖離烏克蘭與其歐洲支持者一直以來堅持的要求，那就是首先必須無條件停火。

更重要的是，這也讓普丁在戰場上爭取了更多時間。英國皇家聯合研究所（RUSI）軍事科學主任薩維爾（Matthew Savill）分析，「如果普丁的軍事目標是避免俄羅斯在烏克蘭的行動立刻受限，那他顯然已經成功了。」

據報導，俄方要求烏軍從目前未被俄軍控制的頓巴斯（Donbas）東部地區撤軍，換取俄方願意凍結扎波羅熱（Zaporizhzhia）和赫爾松（Kherson）的戰線。

▲「雙普會」未能達成協議，川普的態度轉向也讓歐洲盟友震驚。（圖／路透）



歐洲改革中心（CER）副主任、前英國外交官邦德（Ian Bond）批評，俄羅斯的領土要求是不可能接受的條件，「如果川普認為澤倫斯基會同意放棄頓內茨克州（Donetsk）的堡壘城市，只為了讓普丁停止對他發動戰爭，那他真是瘋了。」

隨後，川普也致電澤倫斯基，通話長達1小時。澤倫斯基形容對話「冗長且實質」，並確認將於18日訪問華府，「殺戮必須儘快停止，無論是戰場上、天空中，還是針對我們港口基礎設施的攻擊，都必須停火。」