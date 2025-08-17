美中一團和氣「3大原因曝光」　智庫專家示警：北京好運會耗盡

▲川普與習近平2019年於大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國智庫專家投書《時代》雜誌指出，美中最近表現得一團和氣，但很可能只是短暫現象，因為目前這麼做，符合雙方共同的短期利益，一旦北京「好運耗盡」或過度施壓，華府就會重新轉趨強硬立場。

「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國經濟專家甘思德（Scott Kennedy）16日撰文指出，美中是爭奪21世紀全球領導地位的戰略對手，川普第2任期初期，也對北京祭出高達145%的懲罰性關稅，不過近4個月來卻「竭盡全力對北京表示友善」。

兩國5月在日內瓦達成90天貿易戰停火協議，並且持續延期至今，白宮還讚揚北京在談判中展現出「合作與靈活」態度。此外，川普政府未如法律要求封殺TikTok，儘管起初下達禁令，如今又允許輝達（Nvidia）與超微（AMD）等美企繼續對中銷售先進晶片。

▲美中目前關係看似和睦，但僅是因為符合短期利益。（圖／達志影像／美聯社）



甘思德分析，華府態度髮夾彎源於3大因素。首先是北京成功反制華府施壓，透過稀土出口管制等手段，報復川普的高額關稅與技術出口管制，成功推動「川普總是退縮」（TACO）的模式。

其次，美中領袖都希望提振國內經濟信心，習近平面臨產能過剩、削價競爭與內捲（involution）的過度競爭壓力，持續傷害本土企業。儘管美國經濟狀況好轉，各地選民卻仍擔憂通膨、預算赤字、流失出口市場、潛在經濟衰退。

最後關鍵則是雙方都希望在今年秋天促成「川習會」。川普期望達成「促進國內商機、阻止芬太尼氾濫」的政治成果，習近平則一直表現得欲擒故縱，並且私下要求詳細規畫會談。

▲甘思德推測，美國對中態度，最終仍將轉為強硬。（圖／路透）



甘思德指出，美中現在看似一團和氣，但不可能持續太久，目前保持冷靜，只是因為這符合2國短期利益。雙方都不認為彼此能夠建立合作關係，也不願意採取重大行動，互相提供戰略保證。

在某種程度上，北京可能耗盡好運，若在談判中讓步不夠多或者過度施壓，恐怕引發川普激烈反彈，美國對北京的溫和態度也會隨之轉為強硬。

不過，由於川普政策的不可預測性，任何對於美國政策或策略的評估都存在風險，不只是北京，各國、企業與市場都應為下一輪升級做好準備。