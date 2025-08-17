　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美中一團和氣「3大原因曝光」　智庫專家示警：北京好運會耗盡

▲川普,習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與習近平2019年於大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國智庫專家投書《時代》雜誌指出，美中最近表現得一團和氣，但很可能只是短暫現象，因為目前這麼做，符合雙方共同的短期利益，一旦北京「好運耗盡」或過度施壓，華府就會重新轉趨強硬立場。

「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國經濟專家甘思德（Scott Kennedy）16日撰文指出，美中是爭奪21世紀全球領導地位的戰略對手，川普第2任期初期，也對北京祭出高達145%的懲罰性關稅，不過近4個月來卻「竭盡全力對北京表示友善」。

兩國5月在日內瓦達成90天貿易戰停火協議，並且持續延期至今，白宮還讚揚北京在談判中展現出「合作與靈活」態度。此外，川普政府未如法律要求封殺TikTok，儘管起初下達禁令，如今又允許輝達（Nvidia）與超微（AMD）等美企繼續對中銷售先進晶片。

▲▼川普,習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲美中目前關係看似和睦，但僅是因為符合短期利益。（圖／達志影像／美聯社）

甘思德分析，華府態度髮夾彎源於3大因素。首先是北京成功反制華府施壓，透過稀土出口管制等手段，報復川普的高額關稅與技術出口管制，成功推動「川普總是退縮」（TACO）的模式。

其次，美中領袖都希望提振國內經濟信心，習近平面臨產能過剩、削價競爭與內捲（involution）的過度競爭壓力，持續傷害本土企業。儘管美國經濟狀況好轉，各地選民卻仍擔憂通膨、預算赤字、流失出口市場、潛在經濟衰退。

最後關鍵則是雙方都希望在今年秋天促成「川習會」。川普期望達成「促進國內商機、阻止芬太尼氾濫」的政治成果，習近平則一直表現得欲擒故縱，並且私下要求詳細規畫會談。

▲▼中美關稅,美中關稅,中美關稅戰,美中關稅戰,中美關係,美中關係,美國,川普,關稅,中國。（圖／路透）

▲甘思德推測，美國對中態度，最終仍將轉為強硬。（圖／路透）

甘思德指出，美中現在看似一團和氣，但不可能持續太久，目前保持冷靜，只是因為這符合2國短期利益。雙方都不認為彼此能夠建立合作關係，也不願意採取重大行動，互相提供戰略保證。

在某種程度上，北京可能耗盡好運，若在談判中讓步不夠多或者過度施壓，恐怕引發川普激烈反彈，美國對北京的溫和態度也會隨之轉為強硬。

不過，由於川普政策的不可預測性，任何對於美國政策或策略的評估都存在風險，不只是北京，各國、企業與市場都應為下一輪升級做好準備。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 7085 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小薰脫了！難得解放比基尼　S曲線全看光
獨／淚崩！朴寶劍來台灣9年這點沒變　手寫信曝
郭台銘現身了！　頭髮全白近照曝光
快訊／墾丁往社頂方向公路坍方！「兩台車面積」崩了
櫻花妹整形中毒「動刀28次」！　超進化長相曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭人怒了！2大原因太失望　砲轟「川普普丁沒兩樣」

4寶爸河邊洗澡「被鱷魚當食物」　拖入水中慘死！家人全目睹

美中一團和氣「3大原因曝光」　智庫專家示警：北京好運會耗盡

櫻花妹整形中毒「動刀28次」！14歲就割雙眼皮　超進化長相曝

尹錫悅「狼狽坐輪椅」驚傳失明！韓媒曝光保外就醫照　法務部闢謠

俄羅斯為何賣掉阿拉斯加？　戰敗脫手的「遠東冰箱」變身石油金庫

破世界紀錄！烏克蘭狙擊手「4公里外」一槍擊斃2俄兵　畫面曝光

「晝夜共存」太夢幻！傍晚天空一分為二　日網友拍下奇蹟瞬間

日36歲男跌水溝「離奇遭燙死」！　驚悚原因曝：整條都是高溫溫泉

川普棄停火推和平協議　分析：給普丁「1大優勢」輾壓烏克蘭

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

【尖銳提問轟炸】記者狂問會停止殺害平民嗎？普丁反應曝光

孫燕姿高雄開唱！憶當年兩座金曲獎

【雙普會】川普普丁微笑握手！川普邀普丁共乘美國總統座車「野獸」

【颱風天揪夜唱】剛嗨完！24歲女騎回家 猛撞車尾人沒了QQ

「從片場帶回什麼紀念品」 玄彬放閃回：孫藝真＞＜

烏克蘭人怒了！2大原因太失望　砲轟「川普普丁沒兩樣」

4寶爸河邊洗澡「被鱷魚當食物」　拖入水中慘死！家人全目睹

美中一團和氣「3大原因曝光」　智庫專家示警：北京好運會耗盡

櫻花妹整形中毒「動刀28次」！14歲就割雙眼皮　超進化長相曝

尹錫悅「狼狽坐輪椅」驚傳失明！韓媒曝光保外就醫照　法務部闢謠

俄羅斯為何賣掉阿拉斯加？　戰敗脫手的「遠東冰箱」變身石油金庫

破世界紀錄！烏克蘭狙擊手「4公里外」一槍擊斃2俄兵　畫面曝光

「晝夜共存」太夢幻！傍晚天空一分為二　日網友拍下奇蹟瞬間

日36歲男跌水溝「離奇遭燙死」！　驚悚原因曝：整條都是高溫溫泉

川普棄停火推和平協議　分析：給普丁「1大優勢」輾壓烏克蘭

台南義消高空繩索訓練登場　強化專業救災應變能量

央行限貸3成下　嘉義市豪宅線首破4000萬

新生高架有大裂縫？目擊者驚慌通報「避開別走」　新工處3點回應

從小診所到醫學中心！花蓮慈院39年一步一腳印　守護愛的初心

烏克蘭人怒了！2大原因太失望　砲轟「川普普丁沒兩樣」

台首位SOD女優「初拍攝鬧烏龍」！男優傻眼 齋齋苦笑：只有我這樣

E級JKF女郎啾啾才爆熱戀陳零九！公開喊話「跟對的人每次約會都是最棒的」

小薰脫了！難得解放比基尼「S曲線全看光」一轉身…背後整片挖空激辣

萊斯單場7打點、賈吉第39轟出爐　洋基火力全開12比8擊退紅雀

「寶劍沙拉」來了！韓國超人氣SALADY台灣首店選在高雄　必點菜單搶先看

岳虹自嘲「我的都是病床」　喊話編劇：我也可以很騷

國際熱門新聞

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

普丁提停火6條件　烏須割地6600平方公里

女老師「緊身穿搭」　網批：學生無法專心

烏狙擊手4公里外擊斃2俄兵　破世界紀錄

普丁：烏撤出頓內茨克　就停止南部攻勢

法官慘死街頭！　「陰莖塞口中」案情曝

日棕熊奪命！友拚死救援　父痛揭最後訊息

全球第二女富豪是她！　身價近3兆台幣

川普勸烏割地：俄羅斯是大國但烏克蘭不是

川普曝與普丁大致同意「終戰1條件」

川普失望藏不住　專家剖析肢體語言

輝達親兒子！　九成持股押注CoreWeave

專職小三！　辣網美幫測忠誠度訂單爆滿

櫻花妹整形中毒「動刀28次」！長相曝

更多熱門

相關新聞

俄為何賣阿拉斯加？　戰敗脫手變石油金庫

俄為何賣阿拉斯加？　戰敗脫手變石油金庫

美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）選在美國阿拉斯加州會晤，引發外界對這塊「曾屬俄國」土地歷史的好奇。事實上，阿拉斯加在19世紀中期從俄羅斯手中轉讓給美國，背後牽動的不只是地緣政治，還有一場慘烈戰爭與殖民夢碎的現實考量。

川普失望藏不住　專家剖析肢體語言

川普失望藏不住　專家剖析肢體語言

美俄峰會細節曝！川普文件「遺留飯店」被撿走

美俄峰會細節曝！川普文件「遺留飯店」被撿走

美俄峰會「暗藏6大重點」！普丁賺到了

美俄峰會「暗藏6大重點」！普丁賺到了

川普改口願挺烏安全保障　強調美不出兵

川普改口願挺烏安全保障　強調美不出兵

關鍵字：

美中川普習近平貿易戰

讀者迴響

熱門新聞

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

妻遊日腦出血砸255萬救援　網齊推1保險

「韓籍啦啦隊女神」騎軍旗惹議　道歉認不懂台禁忌

今變天！　「下最大」地區曝

鬼門開倒數！　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

蔡依林「晚上9點半就睡覺」！實測3天成效超猛　

桃警動員上百員警「雷霆除暴」掃蕩　密室逮泰籍辣妹坐檯

AJ哥公開切割賓賓哥！直播崩潰揭家人遭恐嚇

23歲男「皮膚差」確診糖尿病！醫見2致命習慣搖頭

土城逆倫命案！妻洗完澡見母子倒血泊崩潰

女員工提離職慘遭性侵2次！老闆賠償不認罪

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

「跟麒麟交合才能斬鬼」！她被載到摩鐵性侵3次拍片

電梯3房租不出去「房東降3000元」仍沒用！內行曝原因

更多

最夯影音

更多

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面