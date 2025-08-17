　
    • 　
>
國際

烏克蘭人怒了！2大原因太失望　砲轟「川普普丁沒兩樣」

▲▼美國總統川普在阿拉斯加會見俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲川普與普丁見面時，展現出熱情友好的氛圍。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美俄領袖峰會結束後，烏克蘭民眾對於未能針對停火議題達成共識深感失望，更對川普在阿拉斯加以「紅毯禮遇」接待普丁的舉動表達強烈不滿。

在烏克蘭東南部扎波羅熱（Zaporizhzhia）參加洗禮儀式的26歲士兵澤哈（Dzha）直言，「普丁贏了，川普既展現了對他的立場，也表明了對於我們的態度。」他強調，「我們必須結束這場戰爭，必須真正坐在談判桌前談話、達成協議，因為每天都有士兵死傷。」

川普邀請普丁訪美，並且給予尊崇待遇，也讓部分烏克蘭人感到憤慨不已。基輔的25歲模特兒庫切連科（Hanna Kucherenko）表示，「就在昨天，蘇梅（Sumy）還遭到彈道飛彈攻擊，這個畜生卻飛到阿拉斯加，人們為他掌聲，還在他面前舖紅毯。這怎麼可能？」

▲▼美國總統川普在阿拉斯加會見俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

與此同時，網路流傳一張經修改的照片，顯示川普與普丁在停機坪握手，背景卻是烏克蘭被炸毀的住宅大樓。基輔退休人士沃羅貝（Tetiana Vorobei.）直言，「我不知道川普在想什麼，我覺得他跟普丁一模一樣。」

在15日的阿拉斯加峰會上，川普呼籲烏克蘭達成協議，因為「俄羅斯是一個非常強大的國家」，並且一改先前態度，轉而贊同普丁的看法，也就是交戰雙方應該專注於全面和平解決方案，而非基輔及歐洲一直要求的立即停火。

2022年2月全面入侵烏克蘭以來，普丁已被西方領導人孤立，更因為涉嫌強制遣送數百名烏克蘭兒童的戰爭罪名，被國際刑事法院（ICC）發布通緝令。

 
08/16 全台詐欺最新數據

440 1 7085 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

關鍵字：

烏克蘭普丁川普俄烏烏俄

