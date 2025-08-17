鼎泰豐師傅全台開店「好吃卻威脅不了本店」　內行曝原因：真的難

▲鼎泰豐用餐人潮。（示意圖／記者白珈陽攝）



網搜小組／劉維榛報導

說到台灣餐飲界的「神級存在」，鼎泰豐絕對榜上有名。許多離開體系的師傅另起爐灶，自立門戶開店，足跡遍布全台，一名網友卻直言，從未有人能撼動鼎泰豐本尊的地位。文章引發討論，「光是醋瓶身不會黏膩，不會有灰塵，就屌打市場上80%的店家了！」



一名網友在Threads表示，不少師傅離開鼎泰豐後，在各自家鄉創業開店，招牌菜色確實十分相似，但令原PO感到疑惑的是，「都沒有一個成為鼎泰豐的威脅」，好奇背後有什麼原因嗎？

文章一出，不少網友分享親身體驗，「有吃過鼎泰豐師傅出來開的，環境乾淨舒適、小籠湯包味道不錯，但是酸辣湯和小菜不到位，紅油抄手醬料也不太一樣，要全部複製困難」、「我們這邊就有打著是鼎泰豐出來的廚師，賣炒飯要大排隊，炒飯是真的好吃，不過沒賣小籠包」、「吃了一家也是號稱鼎泰豐出來開的排骨蛋炒飯，排骨很好吃，但蛋炒飯超難吃！真的是不容易學到位」、「那些店味道吃起來跟鼎泰豐差不多，但很多店裡空間擁擠，服務態度也不如鼎泰豐，去過幾次後還是去鼎泰豐比較舒服」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

內行人則一針見血指出，鼎泰豐真正難以被複製的並不是料理，而是品牌形象與服務細節，「鼎泰豐不能複製的是品牌形象+服務」、「光是醋瓶身不會黏膩，不會有灰塵，就屌打市場上80%的店家了，這麼基本的整潔度，但市面上有80%的店家無法做到」、「光服務人員就不可能了，英日文都會通」、「鼎泰豐董事長還會當櫃檯領班」、「技術與經營是不同領域的能力」、「楊老闆非常鼓勵員工出來創業喔」、「因為一進門，鼎泰豐給你的服務人員素質、用餐氣氛、品牌價值，這是其他人無法給的」。

▲網友颱風天用餐，意外發現抽號碼台的店員竟是董事長楊紀華。（圖／miss0109888授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

日前一名女網友分享，她颱風天去信義新天地A4吃鼎泰豐，發現門口櫃台站了一位有年紀的男服務生，照片可見，對方頭光到發亮，戴著黑框眼鏡，眼神則望向遠方，其實這位服務生身分可是大有來頭，正是董事長楊紀華本尊，他親民形象深植人心。

其實媒體人吳佳晉也曾點出，鼎泰豐之所以能穩坐餐飲龍頭，就像台積電以技術領先全球，把三星甩在後頭一樣，關鍵在於「標準化」。從食材挑選、服務品質到流程管理，全都要求到位。若說一間餐廳能不能好吃，靠的是料理本身；但要走得更高更遠，還得靠軟實力，而鼎泰豐真正的軟實力，就是「人才」。