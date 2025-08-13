點亮學生「創業夢」邁特電子捐贈20萬元　助力「全國學生創業挑戰賽」發光起跑

▲新竹縣青春靚點子全國學生創業挑戰賽2024年決賽畫面。（圖／新竹縣教育局，下同）

圖、文／新竹縣教育局提供

為鼓勵學生勇敢追夢、實踐創意，新竹縣政府今（13）日舉辦「114年新竹縣青春靚點子全國學生創業挑戰賽」捐贈暨感謝儀式，由邁特電子公司副總經理戴逸帆代表捐贈新臺幣20萬元作為競賽獎勵金。縣長楊文科親自致贈感謝狀，感謝企業支持青年創業發展，也在儀式上正式宣布競賽即日起開放報名，邀請全國熱血的年輕學子一展創業抱負！

縣長楊文科表示，青年是創新創業的核心動能，新竹縣政府透過辦理創業競賽，為學生打造發表創意與實戰演練的平台，期盼激發更多年輕人投入創業領域，展現無限潛力。縣長也特別感謝邁特電子的熱心捐贈，指出邁特電子是新竹縣在地企業，長期深耕科技產業也重視人才培育，不但是新竹AIoT加速器的企業導師，也全力支持本次競賽，讓本縣在打造青年創新創業生態系的路上更加堅實有力。

「青春靚點子-全國學生創業挑戰賽」由新竹縣政府教育局主辦，自111年開辦迄今已為第四屆，邀請全國大專院校的學生組隊參與，讓創業夢想有落地實踐的可能。賽事除競賽總獎金高達20萬元，更規劃2天營隊陪跑，希望透過創業商模、AI工具實用與簡報實戰演練等課程，培養學生的創新思維與團隊合作精神，而最終入選決賽的優秀隊伍，將有機會登上亞洲最大創新創業嘉年華——Meet Taipei的公開舞台，面對來自全國甚至是國際的創業社群、投資人與媒體發表成果簡報，讓學生的靚點子真正被世界看見！

教育局局長楊郡慈指出，新竹縣長期致力於打造青年友善學習與發展環境，本競賽正是實踐創意教育、鏈結產官學資源的重要一環。此競賽也將提供參賽團隊專業的創業輔導資源，協助參賽者從構想到實踐，從校園走向職場，逐步實現創業夢想，獲勝的隊伍除了高額獎勵金外，更可獲得優先進駐新竹青創基地的機會，歡迎全臺大專院校在校生踴躍組隊報名參加。報名採線上報名(https://bnext.surveycake.biz/s/DVLeX)，自即日起開放至10月9日截止，詳細競賽資訊與報名方式可上新創竹夢資源網(HYS, Hsinchu Youth Startup）或至「新竹縣政府教育局青年事務科」FB粉絲專頁查詢。

更多資訊請關注114年新竹縣青春靚點子全國學生創業挑戰賽 簡章：

https://drive.google.com/file/d/1KVHr8NyJ4_A730ydbp7Sjj3HRylqBkpF/view

114年新竹縣青春靚點子全國學生創業挑戰賽 報名表單：

https://bnext.surveycake.biz/s/DVLeX

附件：114年新竹縣青春靚點子全國學生創業挑戰賽重要排程(如下表)