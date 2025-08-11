嘉義六腳烏克蘭料理！台烏夫妻經營　現烤肉餅+鮮嫩餃子讓人垂涎

▲嘉義縣六腳鄉「說說咖啡館」不僅賣咖啡還提供道地烏克蘭料理 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣六腳鄉媽祖大橋旁新開一白色造型外觀咖啡廳「說說咖啡館」，老闆娘是烏克蘭來的佐里娜，嫁給台灣軍官退役的先生胡貽琮，兩人原想在闆娘故鄉共同經營珍珠奶茶，卻在俄烏戰爭後意外來到台灣，更藉由嘉義縣青創貸款補助，進而落腳嘉義六腳開設異國料理，賣起烏克蘭當地獨特料理，意外引起不少迴響。

▲嘉義縣六腳鄉「說說咖啡館」台籍店老闆及烏克蘭籍闆娘佐里娜。（圖／記者翁伊森攝）

國防大學電機系畢業的胡貽琮擁有十年軍旅經驗，退伍後嚮往國外生活，獨自前往烏克蘭遊學，與烏克蘭籍的佐里娜相識相戀進而結婚並規劃未來，原計畫留在當地開設珍珠奶茶店倆人，卻因俄烏戰爭突然爆發，迫使他們不得不放棄築夢烏克蘭，只能回到台灣繼續為創業夢想奮鬥。

▲「烏克蘭餃子」、「烏克蘭肉餅」口味都相當符合台灣人口味。（圖／記者翁伊森攝）

回台後，夫妻倆決定將親戚家位於六腳鄉荒廢多年的老屋承租後進行改造下來開店。為了節省經費，大部分的裝修工作都親力親為，從店面裝潢修繕、油漆、恢復水電等，許多裝修技巧都是透過網路自學，更結合縣政府的青創經費將廢墟打造成溫馨舒適的店面。

▲▼「鹽醃肥生豬肉佐洋蔥」，生豬肉搭配現烤麵包，號稱是當地的主食。（圖／記者翁伊森攝）

店內的招牌菜中，有味道生猛的「鹽醃肥生豬肉佐洋蔥」，生豬肉搭配現烤麵包，號稱是當地的主食，還有手工現包的「烏克蘭餃子」，在Q彈麵皮裹覆細滑馬鈴薯餡料或鮮嫩雞肉餡料，搭配鹹香開胃的酸奶油醬，或是外酥內嫩、香氣四溢的「烏克蘭肉餅」，都是烏克蘭傳統飲食最具代表性的料理。

推薦招牌飲品則屬「榮耀歸烏克蘭」，創意發想來自烏克蘭國旗，以柳橙汁和藍柑橘氣泡水調製，色彩鮮明，適合打卡拍照。最後，再搭配佐里娜親手製作的「蜂蜜蛋糕」，讓主食飽腹後搭配甜點及飲品，異國料理品嘗之旅畫下完美句點。

感激在創業初期獲得嘉義縣政府「青年創業貸款」的支持，不僅減輕了資金壓力，還能升級戶外用餐空間和廚房設備，未來將持續完善用餐環境，逐步實現他們夢想中餐廳。

▲招牌飲品則屬「榮耀歸烏克蘭」。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁表示，烏克蘭料理對台灣人來說或許陌生，但他們也有餃子、香腸、肉餅，是我們可以想像、但品嚐時卻會驚豔於其獨特的口味。他邀請大家一定要來一探究竟，品嚐這些別具風味、在中南部獨有的道地烏克蘭美食。



店家地址：嘉義縣六腳鄉蘇厝寮145-31號

營業時間：星期四、五12點至18點/星期六日11點至19點

公休日:星期一二三