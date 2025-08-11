　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嘉義六腳烏克蘭料理！台烏夫妻經營　現烤肉餅+鮮嫩餃子讓人垂涎

▲▼ 從戰火到創業 異國夫妻扎根嘉義縣提供道地烏克蘭料理 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義縣六腳鄉「說說咖啡館」不僅賣咖啡還提供道地烏克蘭料理 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣六腳鄉媽祖大橋旁新開一白色造型外觀咖啡廳「說說咖啡館」，老闆娘是烏克蘭來的佐里娜，嫁給台灣軍官退役的先生胡貽琮，兩人原想在闆娘故鄉共同經營珍珠奶茶，卻在俄烏戰爭後意外來到台灣，更藉由嘉義縣青創貸款補助，進而落腳嘉義六腳開設異國料理，賣起烏克蘭當地獨特料理，意外引起不少迴響。

▲▼ 從戰火到創業 異國夫妻扎根嘉義縣提供道地烏克蘭料理 。（圖／記者翁伊森攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲嘉義縣六腳鄉「說說咖啡館」台籍店老闆及烏克蘭籍闆娘佐里娜。（圖／記者翁伊森攝）

國防大學電機系畢業的胡貽琮擁有十年軍旅經驗，退伍後嚮往國外生活，獨自前往烏克蘭遊學，與烏克蘭籍的佐里娜相識相戀進而結婚並規劃未來，原計畫留在當地開設珍珠奶茶店倆人，卻因俄烏戰爭突然爆發，迫使他們不得不放棄築夢烏克蘭，只能回到台灣繼續為創業夢想奮鬥。

▲▼ 從戰火到創業 異國夫妻扎根嘉義縣提供道地烏克蘭料理 。（圖／記者翁伊森攝）

▲「烏克蘭餃子」、「烏克蘭肉餅」口味都相當符合台灣人口味。（圖／記者翁伊森攝）

回台後，夫妻倆決定將親戚家位於六腳鄉荒廢多年的老屋承租後進行改造下來開店。為了節省經費，大部分的裝修工作都親力親為，從店面裝潢修繕、油漆、恢復水電等，許多裝修技巧都是透過網路自學，更結合縣政府的青創經費將廢墟打造成溫馨舒適的店面。

▲▼ 從戰火到創業 異國夫妻扎根嘉義縣提供道地烏克蘭料理 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼「鹽醃肥生豬肉佐洋蔥」，生豬肉搭配現烤麵包，號稱是當地的主食。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 從戰火到創業 異國夫妻扎根嘉義縣提供道地烏克蘭料理 。（圖／記者翁伊森攝）

店內的招牌菜中，有味道生猛的「鹽醃肥生豬肉佐洋蔥」，生豬肉搭配現烤麵包，號稱是當地的主食，還有手工現包的「烏克蘭餃子」，在Q彈麵皮裹覆細滑馬鈴薯餡料或鮮嫩雞肉餡料，搭配鹹香開胃的酸奶油醬，或是外酥內嫩、香氣四溢的「烏克蘭肉餅」，都是烏克蘭傳統飲食最具代表性的料理。

推薦招牌飲品則屬「榮耀歸烏克蘭」，創意發想來自烏克蘭國旗，以柳橙汁和藍柑橘氣泡水調製，色彩鮮明，適合打卡拍照。最後，再搭配佐里娜親手製作的「蜂蜜蛋糕」，讓主食飽腹後搭配甜點及飲品，異國料理品嘗之旅畫下完美句點。

感激在創業初期獲得嘉義縣政府「青年創業貸款」的支持，不僅減輕了資金壓力，還能升級戶外用餐空間和廚房設備，未來將持續完善用餐環境，逐步實現他們夢想中餐廳。

▲▼ 從戰火到創業 異國夫妻扎根嘉義縣提供道地烏克蘭料理 。（圖／記者翁伊森攝）

▲招牌飲品則屬「榮耀歸烏克蘭」。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁表示，烏克蘭料理對台灣人來說或許陌生，但他們也有餃子、香腸、肉餅，是我們可以想像、但品嚐時卻會驚豔於其獨特的口味。他邀請大家一定要來一探究竟，品嚐這些別具風味、在中南部獨有的道地烏克蘭美食。

店家地址：嘉義縣六腳鄉蘇厝寮145-31號
營業時間：星期四、五12點至18點/星期六日11點至19點

公休日:星期一二三

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 6931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
楊柳路徑南調　北台灣明雨勢、風力明顯增大
快訊／疑遭保母施虐！新莊8個月大嬰「頭部重創」　昏迷搶救中
楊柳颱風台北停班課？　蔣萬安急召整備會議：密切掌握路徑雨勢
鄭麗君揭台美談判必考題　美規車、農產品、輸入許可制都在列
快訊／柯文哲、應曉薇確定繼續關！　高院駁回2人抗告原因曝
快訊／17縣市豪大雨特報！　下到深夜
勞動部證實關稅衝擊「4.2萬人恐減班失業」　目前已3397人
「5F自拍」遭封網下架！　3男收押
泰國F-16空襲柬埔寨「投下1549枚炸彈」　9國實地檢查未

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

楊柳路徑南調「周三登陸南花蓮」　外圍環流明先影響北台灣

楊柳來！一票南部人怕爆「哀號不要了」：才剛看到台南的太陽

快訊／17縣市豪大雨特報！　下到深夜

沈玉琳爆紅代表作　PTT點名「1經典節目」：2025年看還是很猛

陸削價搶單、關稅夾殺！傳產二代嘆「快撐不下去」：只求溫飽

楊柳颱風來襲　太平山森林遊樂區+園區8條自然步道明午休園封道

不是XD！懶按表情符號「一票人超愛2個字」　網懂：不會尷尬

嘉義六腳烏克蘭料理！台烏夫妻經營　現烤肉餅+鮮嫩餃子讓人垂涎

雙胞胎姊姊也罹患卵巢癌　抗癌鬥士勉勵病友勇敢對抗病魔

很多人還不知道！新竹「這隧道」禁止變換車道　違者最高罰6000元

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

17歲女遭撞死！遺體相驗父崩潰大哭　家屬見司機現身怒喊：跪下

大聲古早味零食ASMR　JYP：現在賣這個肯定沒人要吃XD

【家暴男北車動粗】雨傘狂毆、當街拖妻！熱心民眾圍上錄影蒐證

新娘弟身穿白紗！新郎轉頭遭擁抱強吻XD

伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」

楊柳路徑南調「周三登陸南花蓮」　外圍環流明先影響北台灣

楊柳來！一票南部人怕爆「哀號不要了」：才剛看到台南的太陽

快訊／17縣市豪大雨特報！　下到深夜

沈玉琳爆紅代表作　PTT點名「1經典節目」：2025年看還是很猛

陸削價搶單、關稅夾殺！傳產二代嘆「快撐不下去」：只求溫飽

楊柳颱風來襲　太平山森林遊樂區+園區8條自然步道明午休園封道

不是XD！懶按表情符號「一票人超愛2個字」　網懂：不會尷尬

嘉義六腳烏克蘭料理！台烏夫妻經營　現烤肉餅+鮮嫩餃子讓人垂涎

雙胞胎姊姊也罹患卵巢癌　抗癌鬥士勉勵病友勇敢對抗病魔

很多人還不知道！新竹「這隧道」禁止變換車道　違者最高罰6000元

日台協會認證台灣扒手橫行　警曝犯案熱點...4菲籍嫌犯已離境

越籍學生違規肇逃！計程車飛滾對向撞3車　「削頂」1死5傷判決曝

核三公投反方甘崇緯批弊案阻綠能發展　列3理由籲莫忽視戰爭風險

高雄第8家！藏壽司插旗苓雅區　五福光華店籌備中　

個人氣味管理超重要！夏季體香產品推薦　巧妙解決惱人汗臭

票房破22億！「南京照相館」取材日軍真實罪證　破陸暑期歷史片紀錄

超薄1張竟成「筆電終結者」　女網紅MacBook螢幕一開超慘

身高120cm「超小隻馬」AV女優爆紅！　被已婚男星私訊聊色

玄鳳鸚鵡「模仿iPhone鬧鐘聲」成功叫醒主人　網笑：沒有貪睡鍵

嘉義市轎車衝進米苔目店　駕駛受困失去意識！送醫搶救脫險

新娘弟身穿白紗！新郎轉頭遭擁抱強吻XD

生活熱門新聞

快訊／楊柳衝向台灣影響時間提前了！

楊柳颱風「周三最有感」　5地區強風大雨

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

楊柳加速又南修！　最新動向曝

台北有望颱風假？8縣市暴風侵襲率破8成

楊柳直撲台灣恐「一箭穿心」！最劇烈風雨時程曝

楊柳逼近又變強！11縣市暴風侵襲率破7成

楊柳直接撞過來　全台變天「雨最大」地區曝

楊柳一路走來「會撐得很辛苦」　最接近台灣時間曝

楊柳直撲台灣！粉專點名這些地區「12小時強風大雨」

保時捷業務「逆向超車」被停職！公司發聲明

楊柳颱風來了！這兩區雨最猛

快訊／楊柳來台路上面臨「大魔王級考驗」！

「這款菜」台人日常超愛吃　農藥殘留量卻超標

更多熱門

相關新聞

花30元人民幣在摩天大樓「假裝上班」 假裝同事、假裝老闆都來了

花30元人民幣在摩天大樓「假裝上班」 假裝同事、假裝老闆都來了

杭州一家名為「假裝上班公司」的共享辦公空間，因推出每日30元（人民幣，下同）即可在辦公大樓「體驗上班」的服務而引起外界關注。這裡的顧客既有居家辦公感到壓抑的人，也有創業者、自媒體博主及正面臨職場轉折的人。有人只來一天，有人在此「假裝上班」半個月。創辦人稱，希望這裡能成為迷茫者的充電站，吸引更多人交流與成長。

坂茂綠能於草屯鎮成立企業總部

坂茂綠能於草屯鎮成立企業總部

移民署助力新住民　築夢行銷家鄉美食

移民署助力新住民　築夢行銷家鄉美食

「罷免失敗還是過很好？」鄭家純曝出道心酸：寧願少賺

「罷免失敗還是過很好？」鄭家純曝出道心酸：寧願少賺

勞力發展分署市集夯　茶酒創辦人曝：台灣之光

勞力發展分署市集夯　茶酒創辦人曝：台灣之光

關鍵字：

烏克蘭料理六腳鄉咖啡館異國風味創業

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊柳衝向台灣影響時間提前了！

知名美妝部落客荔枝兒離世

楊柳颱風「周三最有感」　5地區強風大雨

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

美妝部落客Liz 36歲離世！無名小站起家

楊柳加速又南修！　最新動向曝

台北有望颱風假？8縣市暴風侵襲率破8成

黃國昌表態選新北市長　藍：黨內人才濟濟

荔枝兒最後身影！　貼心幽默「教眼鏡妝」網淚崩

楊柳直撲台灣恐「一箭穿心」！最劇烈風雨時程曝

彰化女童舌頭、咽喉消失　高大成分析原因

17歲女搭車返家遇死劫　家屬暴怒痛毆計程車運將

楊柳逼近又變強！11縣市暴風侵襲率破7成

楊柳直接撞過來　全台變天「雨最大」地區曝

陳零九「帶D級JKF女郎」遊澳門　閃兵交保沒閒著

更多

最夯影音

更多

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面