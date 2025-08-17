　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

72歲普丁健康出狀況？　見川普「雙腿抽動」詭異搖晃影片瘋傳

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 普丁腿部動作看來不太自然 。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁與美國總統川普在阿拉斯加會面後，克里姆林宮公開的畫面意外成為焦點。影片中72歲的普丁與川普道別時，膝蓋出現明顯且反覆的顫抖動作，再度引發外界對其健康狀況的揣測。

《每日郵報》報導，兩位領袖在安克拉治愛爾門道夫與李查遜聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）互相道別時短暫交談，但普丁腿部不斷異常抽動，膝蓋下沉彎曲，左腳腳尖與腳跟也輪流抬起，姿勢相當不尋常，馬上被眼尖的烏克蘭網友捕捉。

烏克蘭媒體《克里米亞之風》指出，普丁可能出於「拿破崙情結」，除了穿著厚底鞋墊「長高」12公分以外，還在西裝裡穿戴「輕型外骨骼」裝置，試圖縮小與身高190公分的川普之間20公分的差距。

這種可穿戴式機器人設備主要用於輔助或增強穿戴者的姿勢，報導分析，「可以注意到（普丁褲子下）有類似輕型外骨骼的東西，至少從膝蓋以下就有」，但兩人合照時仍可明顯看出身高差。

▼ 雙普會15日於阿拉斯加舉行。（圖／路透）

▲▼川普、普丁阿拉斯加峰會,雙普會。（圖／路透）

