地方 地方焦點

從小診所到醫學中心！花蓮慈院39年一步一腳印　守護愛的初心

▲慈濟基金會林碧玉副總執行長39周年慶上感恩從各地聚集到花蓮的人才無私的付出，守護鄉親健康。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲慈濟基金會林碧玉副總執行長39周年慶上感恩從各地聚集到花蓮的人才無私的付出，守護鄉親健康。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年8月17日是花蓮慈濟醫院39歲的生日，不只是台灣東部唯一處理急、重、難症的醫學中心，更結合花東地區醫療院所翻轉偏鄉醫療，攜手守護鄉親的健康，提升平均餘命；因為全院同仁的努力，不斷提升醫療品質、培育人才承先啟後，醫療成就推向全台並連結國際，以守護生命、守護健康、守護愛的初心，向醫療40年邁進。

8月16日上午，花蓮慈濟醫院舉辦「健康333慈濟999‧花蓮慈濟福慧39」39周年院慶大會，由院長林欣榮帶領，全院同仁和志工超過400人齊聚協力講堂歡度院慶。地方及中央、衛生首長皆捎來誠摯祝福，花蓮縣長徐榛蔚帶領縣府團隊與會、立法院總召傅崐萁委員、健保署東區業務組黃兆杰組長都蒞臨觀禮，並為花蓮慈院加油與鼓勵。慈濟基金會林碧玉副總、顏博文執行長、慈濟大學劉怡君校長等都參與盛會，見證慈濟醫療。

▲慈濟基金會林碧玉副總執行長39周年慶上感恩從各地聚集到花蓮的人才無私的付出，守護鄉親健康。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲花蓮慈院大家長林欣榮院長表示，以「人才培育、品質提升」為目標，讓慈院站穩腳步不斷創新並與國際醫療接軌。

林碧玉副總細數證嚴上人從仁愛街義診所開始到發願要建立和台大醫院一樣，600床以上、教學醫院等級的醫學中心，以捐出生命的心情和無比堅定的勇氣，做到了沒有人相信的成就，也有幸醫院獲得來自各地的同仁聚集，一路無私、無怨、無悔的付出，更希望能一代一代傳承下去，成為眾人的希望。

林欣榮院長致詞感謝慈善及各志業的協助，強調花蓮慈院一路以「人才培育、品質提升」為目標，致力培育並留住東部醫療人才，並不斷優化及提升醫療品質，包括許多國際的醫療困難個案都送到花蓮慈院來治療，現在花蓮慈院致力推動中西合療、中草藥的研發，另也爭取到花東重大健保改革，讓醫療翻轉從花東開始，希望讓健保不只使民眾可以保病得以治癒、也保健康得以永續。

▲慈濟基金會林碧玉副總執行長39周年慶上感恩從各地聚集到花蓮的人才無私的付出，守護鄉親健康。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲花蓮縣長徐榛蔚出席院慶，感恩慈濟各專業人才如菩薩駕雲聚集，成為花蓮最穩健的靠山。

徐榛蔚縣長期許花蓮慈院能永保初心，像竹子般充滿生命力，於各個領域都能突破自我向上提升。她感恩證嚴上人的四大志業八大法印，各專業人才真的如菩薩駕雲聚集一般，成為花蓮最穩健的靠山。立法委員傅崐萁更表示他也是慈濟醫院照顧健康的人之一，慈濟一路守護偏鄉弱勢的健康，在地震或各個重大事件，慈濟的醫療和慈善都充滿效率的走在最前提供協助，讓他感佩又感恩。

▲慈濟基金會林碧玉副總執行長39周年慶上感恩從各地聚集到花蓮的人才無私的付出，守護鄉親健康。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲立委傅崐萁感恩花蓮慈院一路守護偏鄉弱勢的健康，醫療和慈善效率永遠走在最前，讓他感佩又感恩。

典禮一開始，何宗融副院長帶領中醫部演示「太極八法」，帶領全院通筋活血之後，表揚服務屆滿10年、20年和30年為醫療付出與醫院共同成長的資深同仁代表，以及在職表現優異、由全院票選脫穎而出共10位優良同仁。而守護醫院最堅強的後盾即是志工團隊，由林碧玉副總親自頒發感謝狀給過去一年服務滿600小時以上的志工夥伴，感恩他們無私的守護與陪伴。

今年有35位同仁服務屆滿30周年，包括5位醫師、13位護理師、4位醫技人員及13位行政人員。其中，朱紹盈醫師是花東第一位兒童遺傳及新陳代謝科的醫師，30年來守護東部罕見疾病兒童，因在台東參與罕病兒的家訪活動而無法領獎。胸腔外科張比嵩主任，精湛的單孔胸腔鏡手術助人無數。復健部兒童復健發展中心組長劉盈綺，陪伴無數花東地區的發展遲緩或有身體障礙的孩子一路衝破難關長大。

▲慈濟基金會林碧玉副總執行長39周年慶上感恩從各地聚集到花蓮的人才無私的付出，守護鄉親健康。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲來自越南的白小弟阿福(右二)在花蓮慈院治癒棘手的血癌，這次回到慈院參加院慶。

護理部主任鍾惠君大學剛畢業不久就踏入花蓮慈院，從骨科病房基層護理師做起，30年來不僅和慈濟一起成長，成為護理學博士及部主任，去年帶領護理團隊拿下堪稱走在世界之先的SNQ國家生技醫療品質金獎的榮耀。她認為護理是一個可以幫助別人、也可以成就自己的工作，雖然過程一定會有瓶頸和挫折，但有團隊和伙伴互相幫助，就能永保初心獲得滿滿的成就感繼續向前。臺灣知名「男丁格爾」凃炳旭副護理長去年獲得優良員工，今年則是30年資深員工，他在受獎後大聲激勵所有同仁：「往40年邁進！」獲得滿場如雷的掌聲。

今年10大優良同仁分別是外科部主任陳言丞、胸腔內科王咏璇醫師、技術主任徐瑋新、護理師蔡宗翰、專科護理師施明蕙和王淑惠、病房護理長黃如鈴和林孟樺、公共傳播室黃思齊高專、總務室供膳組配膳股廚師莊景祿，其中莊景祿也獲得服務滿20年資深同仁表揚。

表揚典禮後，林欣榮院長帶領院長室團隊，包括新任的李啟誠副院長、張睿智副院長、張宇勳副院長以及身兼大會主持人的吳雅汝醫務祕書、以及醫療科主任級主管和護理師團隊代表，以充滿精神和力量的手語共同演繹「白袍禮讚」，讓與會貴賓及同仁感受到大醫王拔病救苦、照亮人間的初心願力。

▲慈濟基金會林碧玉副總執行長39周年慶上感恩從各地聚集到花蓮的人才無私的付出，守護鄉親健康。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲原是慈濟大學護理系學生的曾洺哲(左二)，以重度脊損傷友的身分上台分享治療與康復感言。

院慶嘉賓中，遠從越南飛到臺灣感恩捐髓恩人的越南白小弟弟阿福及家人也現身院慶大會。8歲罹患血癌的阿福，在5年前到花蓮慈濟醫院就醫，出院後健康平安長大。今年15歲的他，與家人獻上越南傳統以手工刺繡的畫作，誠摯感謝他的主治醫師李啟誠副院長帶領骨髓移植團隊和張宇勳副院長帶領的小兒科團隊，在他長達一年的治療期間，給他滿滿的專業與愛心照顧。阿福用中文向大家問好，獲得滿場掌聲鼓勵。院慶後，阿福更到小兒科病房為另一位來自越南症在接受骨髓移植治療的小病患加油打氣。

▲慈濟基金會林碧玉副總執行長39周年慶上感恩從各地聚集到花蓮的人才無私的付出，守護鄉親健康。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲39週年院慶大合照。

另一位感人且勵志的病人，是曾就讀慈濟大學護理系的曾洺哲，在學期間卻遭遇橫禍，一輛突然迴轉的車讓洺哲閃避不及撞上，送醫途中下肢即失去知覺。到院後由骨科吳文田主任緊急開刀，為他清除血塊及骨頭碎片避免神經長時間壓迫損害更嚴重。銘哲是第12胸椎、第1腰椎骨折，屬於最嚴重的脊椎損傷，開刀後轉往脊髓損傷神經中心，由蔡昇宗主任接手，搶在傷後一年的黃金期治療。原本下肢沒有知覺無力的洺哲，經過長時間的咬牙復健，16日拄著拐杖自行走上臺，並放開拐杖站立，將這突破性的進步成果獻給兩位主治醫師。洺哲感恩有中西醫合療復健團隊的幫助，他現在擔任傷友的輔導老師，以自身經驗鼓勵他們。他也立志要盡快復原，早日補完護理系學分，到慈院擔任護理師。

在令人的感動的醫療成果與醫病故事分享之後，長照部團隊以青蘋果樂園的歌曲，帶動全場久坐的貴賓及同仁「健康」一下。

最後德雨法師代表證嚴上人捎來對花蓮慈院的感恩與祝福，感恩花蓮慈院有好的醫療技術，加上各志業的和合互協，現在花蓮慈院已經遠遠超過證嚴上人立發心要建院時600床的規模，悲心而發的大願力量無窮，也期勉所有的大醫王和白衣大士，秉持初心、方向不變，一定能永永久久，持續以愛守護鄉親的生命與健康。
 

花蓮慈院啟業39年　400人健康路跑祝生日快樂

花蓮慈濟醫院慶祝啟業39週年，最具傳統與代表性的「回歸心靈故鄉路跑暨健行活動」9日清晨熱鬧登場。上午5點10分，400多位社區鄉親與醫院同仁齊聚慈院圓環，在晨曦微光中隨著鳴槍聲出發，以健康路跑來祝福花蓮慈院生日快樂。

顛覆既有認知　慈院爸媽教室教你掌握育兒路

父親節送健康 花醫免費功能評估守護「六力」

台鐵遇「6.2地震」3路段降速慢行　高鐵正常行駛

花蓮慈院推動ERAS　涵蓋手術前中後3核心階段

