　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

醫療思維轉變！花蓮慈院推動ERAS　涵蓋手術前中後3大核心階段

▲▼骨科部由姚定國醫師分享「手術醫師角色及ERAS介入」，強調病人與團隊共同參與，是ERAS成功關鍵。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

骨科部由姚定國醫師分享「手術醫師角色及ERAS介入」，強調病人與團隊共同參與，是ERAS成功關鍵。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院自2023年全面導入「加速術後康復計畫（Enhanced Recovery After Surgery, ERAS）」，協助病人在安全的前提下更快速恢復、縮短住院時間、降低併發症。骨科部、麻醉部、營養科、復健醫學部及個案管理師聯合分享關節置換術實施EARS的成果與經驗，幫助花東有意推動EARS的醫院團隊，讓病人獲得好的醫療品質並加速康復。

▲▼骨科部由姚定國醫師分享「手術醫師角色及ERAS介入」，強調病人與團隊共同參與，是ERAS成功關鍵。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

麻醉部藍慶鴻醫師分享「ERAS中，麻醉參與的項目及成果」。

近年來，全球醫療界積極推動「加速術後康復計畫（ERAS）」，強調透過術前、術中與術後的全流程整合照護，花蓮慈院在「健保署東區醫院總額風險移撥款」支持下，二年前導入ERAS計畫，成立推動小組，結合跨團隊合作與數位管理工具，目前已將 ERAS 應用於大腸直腸手術、剖腹產科手術、胸腔科手術與骨科人工關節置換術等領域，未來還將進一步擴大至其他外科手術類別。

▲▼骨科部由姚定國醫師分享「手術醫師角色及ERAS介入」，強調病人與團隊共同參與，是ERAS成功關鍵。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

個管師梁芳瑜分享「個管師角色及ERAS介入」。

日前，花蓮慈濟醫院ERAS推動小組在健保署、台灣術後加術康復學會指導下，舉辦「全民健康保險術後加速康復推廣計畫－關節置換術式工作坊」，邀請花東有意推動ERAS計畫的醫護人員參加。由ERAS推動小組召集人何菊修醫師主持，副院長陳培榕、健保署東區業務組醫務管理科長石惠文、台灣ERAS學會理事長郭順文代表致詞。人工關節置換專家陳英和名譽院長，以及即將施行ERAS的關山慈濟醫院院長潘永謙也全程參與。

▲▼骨科部由姚定國醫師分享「手術醫師角色及ERAS介入」，強調病人與團隊共同參與，是ERAS成功關鍵。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

營養科組長林惠敏分享「營養師角色及ERAS介入」。

上半場講座由麻醉部主任陸翔寧擔任座長，由骨科部姚定國教授分享「手術醫師角色及ERAS介入」，麻醉部藍慶鴻分享「ERAS中，麻醉參與的項目及成果」。下半場由郭順文理事長擔任座長，個管師梁芳瑜分享「個管師角色及ERAS介入」、營養科組長林惠敏分享「營養師角色及ERAS介入」、復健醫學部物理治療師徐佳俐分享「物理治療師角色及ERAS介入」。最後「ERAS專案給付關節置換術式共識」由郭順文理事長主持。

ERAS計畫不僅是外科手術的流程創新，更是醫療思維的轉變。其中涵蓋術前準備、術中照護及術後恢復三大核心階段。

▲▼骨科部由姚定國醫師分享「手術醫師角色及ERAS介入」，強調病人與團隊共同參與，是ERAS成功關鍵。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

復健醫學部物理治療師徐佳俐分享「物理治療師角色及ERAS介入」。

姚定國指出，主治醫師會先在病人於手術前2至3週進行完整評估，包括營養、用藥、合併症風險、戒菸衛教等，並由個案管理師負責整合說明、提供專屬手術衛教手冊與路徑圖。第二階段，與麻醉部醫師團隊依ERAS指引調整麻醉及用藥策略，降低侵入性與病人術中失溫風險，並透過標準化流程減少病人在術後疼痛與噁心等不適。

▲▼骨科部由姚定國醫師分享「手術醫師角色及ERAS介入」，強調病人與團隊共同參與，是ERAS成功關鍵。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

工作坊最後，由台灣ERAS學會理事長郭順文主持「ERAS專案給付關節置換術式共識」，與各院代表交流。

術後恢復期涵蓋出手術房後即開始積極復原計畫，包括病人早期下床活動、進食、疼痛控制、心理支持與出院準備。由個管師每天追蹤病況、協助解決問題，並提供病人出院後電話或門診追蹤及相關諮詢指導。

▲▼骨科部由姚定國醫師分享「手術醫師角色及ERAS介入」，強調病人與團隊共同參與，是ERAS成功關鍵。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院名譽院長陳英和也熱情分享骨科部團隊的經驗。

病人與團隊共同參與，是ERAS成功關鍵。以往病人常常在沒有心理準備的情況下就進入手術，術後對不適與恢復步驟感到迷惘與焦慮。現在透過ERAS介入，因為醫師、個管師、藥師、營養師及復健團隊提前說明，讓病人知道醫療團隊是是如何一步一步的幫助他恢復。

▲▼骨科部由姚定國醫師分享「手術醫師角色及ERAS介入」，強調病人與團隊共同參與，是ERAS成功關鍵。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

健保署東區業務組醫務管理科長石惠文肯定花蓮慈濟醫院推動ERAS二年來的成果與品質。

花蓮慈院推動ERAS具體成果，不僅縮短住院天數，且讓病人更安心。自導入 ERAS後，參與病人平均住院天數減少1.5天，病人對整體醫療經驗的滿意度顯著提升。多位病人表示：「雖然是手術，但我感覺自己像被團隊接住一樣，從沒這麼安心過。」

花蓮慈院團隊積極推動ERAS，希望能翻轉傳統的醫療流程，不再是由醫療人員單方面指導，而是病人、家屬與團隊一起參與的「共照模式」，結合跨團隊合作與數位管理工具，成為落實以病人為核心的醫療新典範。陳培榕副院長也指出，經由ERAS團隊整合，不僅讓病人獲得良好的醫療品質，加速病人術後康復，也減少醫院的負擔。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 3 3089 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
狂罵變美積電　一票人改口「還好台積電提前佈局」
新人竟是職業級騙子！上班第一天出狀況…鬧上勞工局真相驚人
工廠大火！隔壁14頭豬慘成烤乳豬　老闆下場曝
快訊／浴火重生！台中新光三越證實復業　時間曝光
減重手術2死！　網紅醫遭處分停業2月
台南猴突翹孤輪！後座辣妹「美尻重摔」　痛到爬不起來
一隻阿圓沖繩脫了！　跪坐「倒出超兇上圍」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市義消總隊頒發救災獎勵金　感謝第一線義消人員守護家園

鯨魚海豚滿天飛！旗津風箏節8/9夢幻登場　氣墊水樂園免費玩

川普半導體課百%關稅　陳亭妃問中小企業貸不到錢怎麼轉型？

台南地院首辦「逗陣繞法院」！　攜手教育局剖析綠能法律風險

醫療思維轉變！花蓮慈院推動ERAS　涵蓋手術前中後3大核心階段

國際母乳週！南投4母嬰親善醫院辦宣導活動　籲齊助媽媽哺乳　

攤商轉型升級！花蓮市5公有市場北上取經　打造更優質消費空間

台南將軍北航道驚見浮屍！　打撈72歲吳男釐清死因

台南首次「雙重去顫電擊」急救成功　雙軌出勤+線上醫療搶命

屏東內埔警「一句提醒」戳破假檢警話術　保她辛苦錢

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【火海中的絕望】他困9樓陽台無助呼救... 下一秒被火活活吞噬QQ

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

【退房遇死神】80歲計程車司機暴衝！遊客遭撞半身粉碎QQ #香港

【逃了個寂寞】他逃盤查5分鐘慘吞18萬罰金！ 員警：你沒通，在跑什麼？

台南市義消總隊頒發救災獎勵金　感謝第一線義消人員守護家園

鯨魚海豚滿天飛！旗津風箏節8/9夢幻登場　氣墊水樂園免費玩

川普半導體課百%關稅　陳亭妃問中小企業貸不到錢怎麼轉型？

台南地院首辦「逗陣繞法院」！　攜手教育局剖析綠能法律風險

醫療思維轉變！花蓮慈院推動ERAS　涵蓋手術前中後3大核心階段

國際母乳週！南投4母嬰親善醫院辦宣導活動　籲齊助媽媽哺乳　

攤商轉型升級！花蓮市5公有市場北上取經　打造更優質消費空間

台南將軍北航道驚見浮屍！　打撈72歲吳男釐清死因

台南首次「雙重去顫電擊」急救成功　雙軌出勤+線上醫療搶命

屏東內埔警「一句提醒」戳破假檢警話術　保她辛苦錢

高雄泰勞北上300K！詭異陳屍桃園高壓電塔　明日驗屍釐清死因

周曉涵出國解放比基尼！「上圍太兇根本包不住」真實身材被看光

出不來！「白色糯米腸」塞椅下卡住　狗爬式挖地以為自己還小

金庸情誼無價！陳鏞基深情送別胡金龍　：我會陪你走到最後

賴清德接見烏克蘭跨黨派議員訪團　「未來樂意助烏克蘭重建！」

王義川酸盧秀燕粉底液　民進黨性平部重話批：我們不要厭女的台派

立秋養生重點一次看：飲食宜潤燥健脾、調養身心避免憂鬱

胡金龍引退記者會「彩蛋」　陳江和驚喜現身爆料：他很會詐騙

白冰冰宮廟出外景…突臉色慘白！　「一掛護身符」湧出黑色嘔吐物

狂罵變美積電　一票人改口讚「還好台積電提前佈局」：明智之舉

【退房遇死神】80歲計程車司機暴衝！遊客遭撞半身粉碎QQ #香港

地方熱門新聞

千萬特別獎三連發！新營國道北全家超商財神眷顧不間斷

高雄2機車擦撞！1女騎士倒地命危

台南「雙重去顫電擊」急救　成功搶命

九九峰動物樂園門票送台灣好行北港溪線

台南市議會臨時會登場黃偉哲率隊報告風災應變、研議補助加碼

網路謠言慈湖拆除　風管處PO美照澄清

屏東車站漏水　台鐵承諾設26座遮雨棚115年完工

Xpark五週年感謝祭　桃園市民卡專屬5折起

川普半導體課百%關稅陳亭妃問中小企業貸不到錢怎麼轉型？

新北公務人力活化　侯友宜：持續爭取加給留才

台南將軍北航道驚見浮屍！打撈72歲吳男釐清死因

海尼根+屏縣府推就業津貼　青年找工作有補助

屏東內埔警「一句提醒」戳破假檢警話術

虐童零容忍！台南教保員不當管教遭重罰60萬元終身禁任教職

更多熱門

相關新聞

整合家庭成員資料　慈院智能健康管家APP上線

整合家庭成員資料　慈院智能健康管家APP上線

花蓮慈濟醫院8月5日舉辦「慈濟智能健康管家APP」為期三天的限定快閃活動，活動首日就吸引許多就醫病人、陪伴家屬與醫院同仁、志工熱情下載，限量100份精美健康祝福禮不到半小時即兌換完畢，現場氣氛熱絡，也讓民眾實際體驗APP的便利。

邊直播邊開刀！網紅減重醫10天奪2命　家屬控「醫界宋七力」求真相

邊直播邊開刀！網紅減重醫10天奪2命　家屬控「醫界宋七力」求真相

貴婦奈奈公公診所醫美糾紛　最衰麻醉師再遭判刑

貴婦奈奈公公診所醫美糾紛　最衰麻醉師再遭判刑

腹痛1個多月！43歲男竟罹「直腸癌第3期」

腹痛1個多月！43歲男竟罹「直腸癌第3期」

女找網紅醫做減重手術猝死　院方表遺憾

女找網紅醫做減重手術猝死　院方表遺憾

關鍵字：

醫療思維轉變慈院ERAS手術前中後核心階段

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普：台積電投資2000億美元

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

沈玉琳確診血癌　憲哥：他是生命鬥士

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方

沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」就確診　醫示警：男生要注意

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

長榮航空航班艙壓異常　掛「緊急代碼7700」返回桃機

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

獨／沈玉琳檢驗確認「血癌」

快訊／桃園高壓電塔離奇掛屍！4特搜成功吊掛遺體

美半導體關稅設條件　周玉蔻：台積電0關稅

快訊／又有熱帶低壓生成！粉專曝2可能路徑：若接近台灣強度不弱

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

沈玉琳發文證實罹患血癌「我們後會有期」

長髮正妹嫁給120cm男友！婚禮照爆紅　真實原因太催淚

更多

最夯影音

更多

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面